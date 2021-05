U Zagrebu se zapalio električni romobil i nestao u plamenu

Internetom danas kruži dramatična snimka samozapaljenja baterije jednog električnog romobila. Prema podacima koje je objavila Javna vatrogasna postaja Zagreb, ovaj se požar dogodio ove nedjelje, nešto iza 20 sati, u ulici Damira Gavrana Tomljanovića u novozagrebačkom kvartu Središće (na parkiralištu preko puta jezera Bundek).

Romobil modela FLJ T112, inače vrijedan preko 1.500 eura, zapalio se ničim izazvan – točnije, njegova litij-ionska baterija je doživjela samozapaljenje, što kod ovog tipa baterija nije slučaj. Vlasnik, koji je objavio snimku putem YouTube kanala Electric Dummies (i kojeg čujemo kako izražava svoje negodovanje), kaže kako je na brojaču romobil imao prevaljenih tek 450 kilometara.

Ovaj romobil opremljen je 60-voltnom LG-jevom litij-ionskom baterijom od 42 Ah. Samozapaljenja litij-ionskih baterija, od mobitela, preko automobila pa do, vidimo, i električnih romobila, nisu rijetkost. Najčešće im je uzrok mehaničko oštećenje baterijskih članaka u kojima tada dolazi do pucanja membrane koja odvaja kemikalije (elektrolite) u bateriji. Njihovo miješanje dovodi do vrlo agresivne kemijske reakcije, koja još k tome generira i toplinu pa se požar vrlo brzo širi i na susjedne članke – drugim riječima, lako dolazi do nasilne eksplozije, kakvu vidimo i na ovom videu.

Li-ionske baterije, na nesreću, gore vrlo postojano, čak i pod vodom, pa je gašenje požara u tom slučaju vrlo otežano. Dodatni rizik predstavljaju i toskični spojevi koji se tom prilikom oslobađaju.

Iz JVP Zagreb kažu kako im gašenje ovog električnog romobila nije bila prva intervencija tog tipa.