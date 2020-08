Vodič za kupnju električnog romobila i recenzije najpopularnijih modela

Dolaskom toplijeg vremena, a i epidemioloških mjera kojih se valja držati u javnom prijevozu, vjerojatno će se mnogi zapitati – moraju li baš automobilom ili javnim prijevozom putovati na posao, fakultet ili kamo god požele. Alternativu bismo u ranijim godinama redovito vidjeli u pješačenju ili vožnji bicikla, no oni imaju svoje nedostatke. Pješačenje je sporo, a pedaliranje je nekima naporno i može ih na cilj dovesti oblivene znojem – što je rijetko idealno. Kao odlično se rješenje, napretkom tehnologije i njezinim pojeftinjenjem, u posljednjih nekoliko godina pokazalo korištenje električnog romobila. Ono donosi najbolje od hodanja (jednostavnost, fleksibilnost i dostupnost), vožnje bicikla (brzinu), i električnih vozila (jeftin i ekološki pogon).

Vožnja romobilom, ako to vremenske prilike dopuštaju, neće vozača umoriti kao ona na biciklu, neće zagađivati okoliš kao prijevoz automobilom, eliminirat će probleme gužvi i traženja parkirnog mjesta na odredištu, a romobilom je moguće doći bilo kamo, kao da idete pješice. Sve to čini e-romobile sve popularnijim prijevoznim sredstvom, sve ih češće viđamo u trgovinama i na ulicama, pa smo i mi stoga u ovom “proljetnom” Bugu odlučili temu broja posvetiti onima koji razmišljaju o kupnji jednog takvog gadgeta.

Na test nam je stiglo devet modela koji pokrivaju sve segmente – od najmanjih i najlakših za razbibrigu, preko onih vrlo čestih u gradovima, namijenjenih vožnji do posla i natrag i slično, pa sve do modela koji odskaču prema karakteristikama i zamišljeni su kao prijevozno sredstvo za iskusne romobiliste i uživanje u offroad vožnji.

Što treba znati prije kupnje električnog romobila?

Kao i prije kupnje bilo kojeg drugog elektroničkog uređaja, i u slučaju romobila potrebno je prvo provjeriti situaciju na tržištu i upoznati se s nekim osnovnim specifikacijama kako ne biste donijeli pogrešnu odluku. Vjerojatno prva odluka koju ćete donijeti, kada ste već u sebi “prelomili” i uvjerili ostale korisnike obiteljskog budžeta da vam električni romobil treba, jest ona o cijeni koju ste za njega voljni platiti. Za iznos od oko 2.000 kuna moći ćete dobiti kakav osnovni model, a one jeftinije od toga ne isplati se gledati, tražite li vozilo za odraslu osobu.

Kako se raspoloživi iznos novca približava granici od 3.000 kuna, tako će i ponuda biti sve raznolikija, a odlučite li malo napregnuti novčanik i izdvojiti do otprilike 500-600 eura, tada ćete moći zaista birati među brojnim naprednijim modelima, pa čak i onih poznatih brendova ili s više dodatne opreme, većom nosivosti, amortizerima i slično.

Nakon što odredite koliko ćete otprilike novca uložiti u svoju mobilnost, prije kupnje svakako treba provjeriti podatke o najvećoj brzini koju romobil može postići, snazi motora, vremenu punjenja baterije i dosegu s jednim punjenjem. Ti podaci, iako objektivno mogu raditi razliku među modelima, ipak su podložni i vlastitim preferencijama kupaca. Nekima nije bitno da se kreću brzinom od preko 20 ili 25 km/h, ostalima je potpuno svejedno je li doseg s jednim punjenjem 10 ili 30 kilometara jer se planiraju voziti na kraćoj relaciji, itd.

Masa vozača i vozila

Međutim, ono što nije uvjetovano preferencijama kod električnih romobila jest njihova nosivost. Velika većina dostupnih modela deklarirana je na najviše 100 kilograma tereta, pa se korpulentnijim vozačima svakako preporučuje provjeriti i taj podatak. Nije problem na tržištu pronaći modele koji nazivno imaju nosivost od 120 ili 125 kilograma, ali ako ste blizu “stotke”, svakako pripazite da ne naletite na kakav model koji podržava samo lakše vozače.

Na umu bi trebalo imati i to da će stvarna autonomija s jednim punjenjem baterije biti to manja od deklarirane što se na romobilu vozi teži vozač, pa su moguća i značajnija odstupanja od tvornički istaknutih vrijednosti.

Još jedan podatak koji se tiče kilograma, a na koji treba pripaziti jest masa samog romobila. Prosječno, modeli za odrasle teže negdje između 8 i 15 kilograma, pa ako ćete ga morati često nositi u stan ili ured, pogotovo po stepenicama, svakako pripazite na to da kupite model što bliži donjoj granici tog raspona.

Za teren ili grad

Kad ste odlučili tko će sve voziti vaš budući električni romobil i prema tome odredili njegovu nosivost, pozornost morate obratiti i na teren po kojem ćete prometovati. Sastoji li se on većinom od ravnih pločnika bez većih rupa ili izbočina, izbor će moći pasti i na neki od modela s punim gumama, čak i manjeg promjera. Vožnja takvim vozilima bit će u pravilu nešto neudobnija (ako nemaju ugrađene amortizere), i trebat će više paziti na karakteristike puta ispred sebe. Naletjeti na rupu ili izbočinu na nogostupu s manjim kotačima neće biti nimalo ugodno, a moglo bi rezultirati i padom – pa takve romobile ne bismo preporučili za svakodnevnu vožnju, već za povremeni kraći put ili za zabavu u slobodno vrijeme.

S druge strane, većina testiranih modela nudi pneumatske gume. Njihova osnovna prednost je nešto veća udobnost pri prelasku preko neravnina i mogućnost savladavanja i povremenih makadama ili druge, blaže offroad podloge. Za prijevoz s jednog na drugi kraj grada i slično, najtoplije se preporučuju upravo gume punjene zrakom.

Međutim, njihove prednosti, kad je riječ o udobnosti vožnje, nose i rizik od bušenja guma. Tu prije svega ovisi kakve ćete biti sreće. Situacija s gumama nije mnogo drugačija od one kod automobila: neki vozači napravit će stotine kilometara bez problema, dok će drugi naletjeti na kakav oštar predmet i probušiti gumu na prvoj zahtjevnijoj vožnji.

Zlatna sredina

Ako gledamo tipične karakteristike prosječnog modela električnog romobila za normalnog korisnika, one bi izgledale otprilike ovako:

Snaga motora: 250 W

Promjer kotača: 8,5 inča

Autonomija: 20 km

Najviša brzina: 25 km/h

Nosivost: 100 kg

Masa: 13 kg

Cijena: 3.000 kn

Sve manje od toga bit će u pravilu jeftinije i bliže dječjim modelima te onima za manje zahtjevne korisnike. Podigne li se ijedna od ovih specifikacija na višu razinu, s njome će, očekivano, rasti i cijena, pogotovo ako ćete tražiti modele s amortizerima, LED signalizacijom i regenerativnim kočenjem, pripadajućom mobilnom aplikacijom, gumama za teže terene i slično.

Prilikom odabira modela, kad ste definirali svoje potrebe i mogućnosti, treba obratiti pozornost i na njegovu otpornost na vodu (ako se namjeravate voziti svakodnevno, pa i po manjoj kiši). Isto tako, prije kupnje se uvjerite da vam u blizini postoji servis u kojem ćete moći otkloniti eventualne kvarove, odraditi redovno održavanje i slično. Dostupnost rezervnih dijelova i dodatne opreme kod trgovca ili preko Interneta također ne treba zanemariti.

Motori, baterije, potrošnja Električni romobili u pravilu su opremljeni električnim “brushless” motorima snage od 250 W pa naviše. Takav dizajn elektromotora bez četkica daje im veću učinkovitost i bolji odnos snage i mase, a prednosti se očituju i u duljem vijeku trajanja i manjoj sklonosti kvarovima. Motori toga tipa također su i iznimno tihi pa je vožnja gotovo nečujna. U većini modela motor je smješten u naplatku prednjeg (ili rjeđe stražnjeg) kotača, što ga čini i “nevidljivim” u dizajnu tih vozila. Također, prednost toga tipa elektromotora je i u tome što omogućuju implementaciju elektroničke kočnice, koja ima funkciju regenerativnog kočenja i povratnog punjenja baterije, kao i elektroničke blokade motora za zaštitu od krađe. Romobili električnu energiju za motore crpe iz ugrađenih litij-ionskih baterija (obično sastavljenih od članaka tipa 18650), skrivenih unutar stupa upravljača ili, češće, u podnicu. Najčešće se radi o baterijskim sustavima od 24 do 48 V, kapaciteti se kreću u rasponu od 5.000 do 10.000 mAh, no napredni modeli mogu imati i veće kapacitete ili dodatne izmjenjive baterije. Prosječna potrošnja električne energije kod ovih se vozila kreće na razinama od 6 do 10 Wh/km. Preračunato u trošak punjenja, čak i po najskupljoj HEP-ovoj tarifi za kućanstva, teško da ćete uspjeti potrošiti više od jedne kune na stotinu prijeđenih kilometara. Trošak električne energije, dakle, bit će zaista zanemariv, ma koliko se na svojem romobilu vozili. Kad je riječ o punjenju, ono će se kod većine modela obaviti za 3 do 6 sati na običnoj kućnoj utičnici, pomoću pripadajućih strujnih adaptera, sličnih onima za prijenosna računala. Kod modela s većim baterijama, očekivano, i punjenje može trajati duže. Romobile je u pravilu moguće bez problema napuniti do punog kapaciteta za trajanja radnog vremena ili preko noći.

Probne vožnje

I konačno, prije kupnje romobila – nećemo vam, znamo, ovdje otkriti ništa revolucionarno – poželjno je model koji vam je “zapeo za oko” uživo isprobati. Mi smo za potrebe ovog teksta testirali sve modele koji su nam stigli i prenijeli vam svoje dojmove, no za potpunu sliku prije kupnje preporučujemo da i sami napravite koji krug.

Probna vožnja može se obaviti u nekim trgovinama, servisima, ali i u agencijama koje romobile iznajmljuju. Nije rijetka pojava da korisnik odabere nešto za sebe prema specifikacijama pronađenima na Internetu ili recenzijama, a kad na njega prvi put stane, jednostavno osjeti da “nije to to”. Moguće je da će nekima pojedini modeli biti preteški, drugi prelagani ili prespori, ili da će se potencijalni romobilist jednostavno bolje osjećati na nekom drugom modelu, a ne onom koji mu je preko ekrana izgledao idealan. Nisu svi tipovi idealni za sve pa bi odluku o kupnji trebalo donijeti tek nakon što ste barem kratko testirali kako vam odabrani romobil “leži”.

Praktični savjeti Kada prvi put stanete na električni romobil, morat ćete se naviknuti na njegovu masu i težište. Ono će najčešće biti smješteno nisko zbog teških baterija koje se nalaze u pravilu ispod podnice, no relativno mali kotači kod nekih korisnika ispočetka mogu izazvati nesigurnost. Privikavanje na vožnju olakšat će činjenica da romobil, dodate li mu gas u mjestu, većinom neće krenuti sam od sebe – potrebno ga je, naime, prvo pokrenuti laganim odguravanjem nogom od tla. Elektromotor će se aktivirati na signal tek kad je sustav prepoznao da se romobil već kreće. Nakon toga bit će moguće ubrzavati na električni pogon. Palcem desne ruke pritisnut ćete polugu gasa, dobiti na brzini, ali i stabilnosti. Gledajte pred sebe, pazite na neravnine, uključite svjetla, i isprva savladavajte lagane zavoje. Jednom kad ovladate balansiranjem i premještanjem vlastitog težišta, moći ćete raditi zaokrete manjeg promjera i pri većim brzinama. Romobili s kotačima od 8 inča i većima lako će savladati silaske s rubnika ili prelazak preko manjih rupa i izbočina na pločniku, no svakako bismo takve avanture ostavili onima koji imaju barem desetak sati iskustva “lagane” vožnje. Kod romobila se potrebno naviknuti i na kočenje. Ručica se nalazi na lijevoj strani upravljača i njome se u pravilu aktivira stražnja mehanička kočnica, zajedno s onom elektroničkom u samom motoru. To znači da ćete tek nakon mekog vremena steći pravi osjećaj za balans kočenja, pa ispočetka ne kočite naglo kako ne biste završili na tlu. Neki modeli imaju i nožnu kočnicu ugrađenu u stražnji blatobran, pa si i njome možete pripomoći. Međutim, malo će tko takvo kočenje preporučiti jer se njime fizički vrši pritisak na vanjski dio stražnje gume i nepotrebno je se takvim trenjem troši. Vožnja po kiši nije ugodna za vozača, a zbog mokre podloge nije ni pretjerano sigurna. Voda na pločniku neprijatelj je malenih i uskih kotača, pa ako baš morate – pri vožnji u kišnim uvjetima budite dodatno na oprezu, ne činite nagle pokrete, ne naginjite se u zavoju i ne vozite brzo.

TESTIRANI MODELI

Xiaomi M365

SPECIFIKACIJE Masa: 12,5 kg Nosivost: 100 kg Promjer kotača: 8,5” Snaga motora: 250 W Autonomija: 30 km Jamstvo: 24 mjeseca Cijena: 2.999 kn

Kada bismo morali što kraće i jednostavnije opisati Xiaomijev osnovni model električnog romobila, rekli bismo da je on “Golf među romobilima”. M365, ili ponekad nazvan Mi Electric Scooter ili Mijia M365, model je koji se najčešće sreće u gradovima, omiljen je među kupcima već više od tri godine, a za njega postoji i pregršt dodataka i razne sigurnosne i druge opreme. Robusne je izrade, čvrstog i uvjerljivog aluminijskog okvira.

Kad je riječ o vožnji, pneumatske gume promjera 8,5 inča dovoljno su udobne za sve ravnije površine i povremeni pažljivi silazak s pločnika preko rubnika, no veće neravnine na tlu ipak ćete morati amortizirati koljenima. Za desetak sekundi M365 ubrzat će do najviših 25 km/h, a stiskanjem ručice kočnice prstima lijeve ruke, isto će se tako vrlo brzo zaustaviti. Zasluga je to elektroničke kočnice u motoru sprijeda te mehaničke disk kočnice straga.

Standardne pneumatske gume koje se s njime isporučuju (dvije na romobilu i dvije rezervne) glatke su i namijenjene primarno vožnji po asfaltu. Savladat će on i ravnu utabanu travnatu ili zemljanu površinu, no ne očekujte čuda uputite li se bilo kamo izvan čvrste podloge. Prilikom vožnje po kišnim uvjetima, ako je ona baš neizbježna, savjetuje se izniman oprez.

Aplikacija Xiaomi Home službeno je rješenje za povezivanje s njihovim romobilima. Njome se mogu podesiti brojne opcije (razina regenerativnog kočenja, svjetla, i slično) te dobiti detaljne statistike o vožnji. Možda i najkorisnija opcija je elektronička blokada motora, kojom se preko mobitela lako može zaključati vozilo i tako onemogućiti njegovo neovlašteno korištenje. U aplikaciji će napredni korisnici moći vidjeti i detaljnu analizu “zdravlja” baterije, verziju firmwarea i slične informacije. Kako je riječ o najpopularnijem modelu električnog romobila možda i u cijelom svijetu, na trgovinama aplikacija napredni će korisnici moći pronaći i veći broj neslužbenih aplikacija za njega.

Xiaomi M365 Pro

SPECIFIKACIJE Masa: 14,2 kg Nosivost: 100 kg Promjer kotača: 8,5” Snaga motora: 300 W Autonomija: 45 km Jamstvo: 24 mjeseca Cijena: 3.999 kn

Ako bismo osnovni Xiaomijev model električnog romobila usporedili s Golfom, njegovu bismo Pro inačicu lako mogli okarakterizirati kao “Golfa GTI”, koji je na tržište stigao prošle godine. Sve napisano vezano za robusnu aluminijsku šasiju, pouzdanu i uvjerljivu izvedbu, korisnost mobilne aplikacije te općenito dojam koji ovaj romobil ostavlja, mogli bismo jednostavno ponoviti iz opisa osnovnog modela M365. Za inačicu Pro, pak, trebat će dodatno izdvojiti tisuću kuna više, pa pogledajmo što se za taj iznos dobiva, i koliko ispunjavanje nekih dodatnih potreba kupaca može opravdati višu investiciju u elektromobilnost.

Xiaomi M365 Pro teško je, površnim pogledom, razlikovati od osnovnoga “ne-pro” modela. Tek kada ih stavite jednog pored drugog ističe se oko 4 centimetra duža šasija modela Pro. Ona je sada dom gotovo 70% većoj bateriji (474 u odnosu na 280 Wh), koja omogućuje oko 50% više nominalnog dometa (45 umjesto 30 kilometara). Pet centimetara duža i nekoliko milimetara šira podnica znači i nešto komforniji smještaj nogu, uz manju opasnost od stajanja na zabranjenom mjestu – ne odveć čvrstom stražnjem blatobranu. Upravljač je kod Pro inačice 4 centimetra viši.

Tu je i snažniji elektromotor, koji sada nudi 300, umjesto 250 vata nazivne snage. Dakako, sve to znači i kompromise. Primarno tu mislimo na skoro 2 kilograma teži romobil i vrijeme punjenja baterije od čak 8-9 sati, umjesto 5-6 sati kod slabije inačice.

Kad je riječ o vožnji, već na osjećaj svatko će shvatiti kako je M365 Pro snažniji i da nudi bolje ubrzanje. Prednji kotač čak zna i proklizati prilikom naglog kretanja ili ubrzanja, pogotovo premjesti li vozač svoje težište nešto više unatrag. Najviša brzina ovdje je također ograničena na 25 km/h, no do nje se stiže koju sekundu ranije. U utrci ubrzanja koju smo odradili testirajući ove modele, Pro je ostavio osnovni model iza sebe desetak metara, nakon čega su oba dostigla limite i ostala na istom razmaku sve do cilja.

Još jedan detalj koji Pro model čini privlačnijim jest ugrađeni informacijski LED zaslon. Na njemu je u svakom trenutku moguće vidjeti odabrani način vožnje, stanje baterije, trenutačnu brzinu kretanja, a tu su i kontrolne lampice za svjetla, Bluetooth vezu, te one za upozorenja u slučaju automatske detekcije kvara na elektroničkom sustavu.

MS Energy Neutron N1

SPECIFIKACIJE Masa: 12,5 kg Nosivost: 120 kg Promjer kotača: 8” Snaga motora: 250 W Autonomija: 22 km Jamstvo: 12 mjeseci Cijena: 2.499 kn

Ulazni model električnog romobila pod markom MS Energy predviđen je da bude priručno sredstvo za kretanje gradom na primarno kraćim relacijama. Zahvaljujući vrlo kompaktnim dimenzijama i odličnom, robusnom zglobnom mehanizmu, jednostavno ga je preklopiti, u nekoliko poteza sklopiti i ručke upravljača, te ga tako smjestiti u vrlo malen prostor.

MS Energy Neutron N2 Plus

SPECIFIKACIJE Masa: 14,2 kg Nosivost: 120 kg Promjer kotača: 10” Snaga motora: 400 W Autonomija: 35 km Jamstvo: 12 mjeseci Cijena: 3.999 kn

Neutron N2 Plus, iako se brojčanom oznakom smjestio između modela N1 i N3 iste marke, svojim karakteristikama, ali i cijenom, svrstava se u sami vrh ponude marke MS Energy. Takvim se pokazao i na našem testu, na kojem nas je impresionirao kvalitetnom izradom i brzinom.

Za razliku od svih drugih romobila koje smo imali prilike isprobati, ovaj se model ističe magnezijskim dijelovima šasije, uz one uobičajene, aluminijske i plastične. Veliki kotači promjera 10 inča, gume punjene zrakom te prednji amortizer, ovaj će model dodatno učiniti vrlo udobnim za vožnju, čak i na dužim relacijama te će lakoćom savladavati neravnine, rubnike i otprilike sve prepreke na koje bi u gradskoj vožnji mogao naići.

MS Energy Neutron N3

SPECIFIKACIJE Masa: 13,9 kg Nosivost: 100 kg Promjer kotača: 10” Snaga motora: 350 W Autonomija: 28 km Jamstvo: 12 mjeseci Cijena: 3.299 kn

Neutron N3 pripada u višu srednju klasu romobila u ponudi marke MS Energy. Prvi dojam nakon osnovnog upoznavanja s njime jest da mu je izravni konkurent na tržištu nešto popularniji Xiaomi M365 Pro, no dizajneri ovog modela otišli su korak dalje kako bi se izdvojili dodatnom udobnošću vožnje i sigurnosnim značajkama, ali i zabavnim dodacima.

Vozač koji stane na ovaj romobil odmah će zamijetiti da je krstarenje njime prilično lagodno zbog velikih, 10-inčnih, zrakom punjenih guma, ali i sigurnije, jer dublje šare na njima pružaju vrlo zadovoljavajuće držanje podloge.

Manta Sabre

SPECIFIKACIJE Masa: 8,5 kg Nosivost: 90 kg Promjer kotača: 6” Snaga motora: 250 W Autonomija: 12 km Jamstvo: 24 mjeseca Cijena: 1.449 kn

Najlakši i najkompaktniji romobil koji smo imali prilike testirati ponešto je drugačije konstrukcije od većine drugih modela. Baterije su mu smještene u stupu upravljača, a podnica je vrlo tanka i smještena prilično nisko. U kombinaciji s kotačima od pune gume i promjera samo 6 inča, jasno je da je ovaj romobil namijenjen prije svega vožnji po vrlo ravnim površinama.

Tako malenom i laganom romobilu ugrađeni motor daje sasvim dovoljno snage, možda čak i previše ako znamo da mu je primarna kočnica elektronička, pa se prilično teško njime naglo zaustaviti. Manta Sabre stoga je idealan za ulazak u svijet električnih romobila i povremenu razbibrigu, pa i za mlađe i manje iskusne vozače. Istaknut ćemo i jedan neuobičajen dodatak za ovako jeftin model – brzinomjer na upravljaču.

Nakon vožnje, Sabre se sklapa vrlo lako, a s obzirom na masu manju od 9 kilograma, nikome ne bi trebao biti problem odnijeti ga u stan ili utovariti u prtljažnik, gdje će se lako smjestiti čak i u najmanjim automobilima. U slučaju kad je isključen, motor ovog modela ne pruža otpor pa se Mantin Sabre može pokretati i odguravanjem, kao klasični romobil.

Manta Katana

SPECIFIKACIJE Masa: 12 kg Nosivost: 100 kg Promjer kotača: 8” Snaga motora: 250 W Autonomija: 20 km Jamstvo: 24 mjeseca Cijena: 2.399 kn

Sprijeda, straga, sa strane – čim pogurate ovaj romobil, na svim njegovim krajevima pale se raznobojna LED svjetla i tako daju svima do znanja kako im se približava neobičan stroj. Motor će i teže vozače lako pogurati do najviše brzine. Zaustavljanje će isto tako biti brzo, možda čak i prebrzo – iznenađujuće snažna elektronička kočnica smještena u motoru, nepažljive bi vozače mogla iznenaditi i težište im privremeno prebaciti samo na prednji kotač (nadamo se ne i preko njega). Takvo kočenje, nasuprot onom uobičajenom, mehaničkom, ipak zahtijeva ponešto navikavanja.

Platforma na kojoj vozač stoji prekrivena je protukliznom podlogom, kao kod skupljih modela. Vožnja je popraćena vibracijama, za koje su ponovno “krivac” pune gume, dok prednji amortizer tek djelomično upija neravnine. U svakom slučaju, za dulje vožnje savjetujemo pažljivo birati rutu bez većih prepreka na putu, a silaske s rubnika u vožnji ne preporučujemo. Na upravljaču je zaslon s brzinomjerom i ostalim potrebnim podacima. Mobilna aplikacija omogućit će kontrolu rasvjete, ograničenje brzine i brzu dijagnostiku.

Prenošenje Katane lak je posao. Po visini podesivi upravljač lako se spušta, ručke se sklapaju, zglob za preklapanje jednim se pokretom otključava, a cijeli prednji dio romobila, zajedno s kotačem, obara se prema natrag. Jednom kada ste romobil sklopili, nećete ga čak morati niti nositi u ruci – pametno smještena dva minijaturna kotačića ugrađena su kako biste romobil mogli vući za sobom.

meanIT e85

SPECIFIKACIJE Masa: 13,5 kg Nosivost: 120 kg Promjer kotača: 8,5” Snaga motora: 250 W Autonomija: 22 km Jamstvo: 12 mjeseci na uređaj, 6 na bateriju Cijena: 2.799 kn

Već je na prvi pogled jasno da je konstrukcija ovog romobila inspirirana unatrag nekoliko godina najpopularnijim modelom, Xiaomijem M365. U odnosu na svoj uzor, meanIT e85 tako donosi niz većinom kozmetičkih izmjena: nešto drugačiji zglob za preklapanje, veće katadioptere, glasnije zvonce na upravljaču te drugačiji raspored LE-dioda na kontrolnoj ploči. Poviše signalnih dioda smjestio se i segmentni LED zaslon brzinomjera, dobro vidljiv i pri jačem suncu.

Od korisnih funkcionalnih poboljšanja izdvojit ćemo još hrapavu protukliznu podlogu. Naprednijim će i dinamičnijim vozačima vjerojatno zanimljiva biti i informacija da je donji pokrov na samoj podnici ovog romobila izrađen od metala, pa će bateriji pružiti bolju zaštitu u slučaju zapinjanja za rubnike.

MeanIT e85 voziti se može u običnom ili, pak, “štedljivom” načinu rada, koji ograničava najvišu brzinu na 15 km/h. Odabir među njima ostvaruje se dvostrukim pritiskom na jedinu tipku na upravljaču, a, kao i kod većine romobila, jednostruki pritisak na nju kontrolira rad svjetala. Snaga motora, ubrzanje, udobnost pri vožnji, zrakom punjene gume i uvjerljivost elektroničke i mehaničke disk kočnice, na razini su solidne srednje klase romobila i na njih se ne možemo požaliti.

Cecotec Bongo Serie A Connected

SPECIFIKACIJE Masa: 13,5 kg Nosivost: 120 kg Promjer kotača: 8,5” Snaga motora: 350 W Autonomija: 25 km Jamstvo: 24 mjeseca Cijena: 3.669 kn

Zahvaljujući smještaju baterija u stupu upravljača, ovaj je romobil u svojem osnovnom dijelu, onom pogonskom i na kojem se smješta vozač, izveden vrlo elegantno. Tanak profil i zaobljene linije skrivaju konstrukcijske elemente šasije, pa sve to odaje da je riječ o vozilu nešto višeg cjenovnog razreda. U vožnji je vrlo lagan i agilan, a snažni 350-vatni motor čak će i težim vozačima pružiti zavidno ubrzanje te lakoćom savladati uzbrdice i neravnine na putu.

Vozač ovdje stoji na protukliznoj podlozi, pred očima mu je oku ugodan i dobro integrirani zaslon s brzinomjerom, a komforu svakako pridonose i gume punjene zrakom. One su ovdje u izvedbi bez zračnica i načinjene od materijala koji je otporan na oštećenja, pa ih proizvođač reklamira kao “gume koje se ne mogu probušiti”. I ovaj romobil moguće je voziti u tri načina, od najsporijeg do najbržeg, ovisno o preferencijama vozača. Kočnice su ukupno tri: sprijeda elektronička te disk i mehanička kočnica u blatobranu straga. Uvjerljive su i pouzdane.

Bongo Serie A Connected, kako mu ime kaže, moguće je upariti i s mobilnom aplikacijom u kojoj postoje sve osnovne funkcije – kontrola svjetala i rada regenerativne kočnice, nadogradnja firmwarea, pregled trenutačnog stanja vozila i tome slično.

Cecotec Bongo Serie A Advance Max C

SPECIFIKACIJE Masa: 14 kg Nosivost: 120 kg Promjer kotača: 8,5” Snaga motora: 350 W Autonomija: 45 km Jamstvo: 24 mjeseca Cijena: 4.899 kn

Želite li stabilnu i sigurnu vožnju na romobilu, njegovo težište trebalo bi biti postavljeno nisko, kako biste malenim vozilom lakše mogli manevrirati po pločniku i izbjegavati druge vozače ili pješake. No, kod ove inačice više težište dodatno je naglašeno vanjskom zamjenjivom baterijom pa će značajno dulja autonomija Bonga u izvedbi Advance Max C zahtijevati određeni kompromis u vidu nešto manje stabilnosti vožnje. Nije to ništa na što se vozač nakon nekog vremena ne bi naviknuo, no u početku bi neke moglo donekle zasmetati.

Sve drugo napisano za Bongo Serie A u izvedbi Connected vrijedi i ovdje. Vozilo se lako sklapa, ekran je dobro vidljiv na suncu, a robusna konstrukcija trebala bi mu jamčiti dug životni vijek.

Dojma smo da su ovi modeli, osim što su sasvim prihvatljivi za privatne korisnike, idealni za servise za najam romobila. Manja sklonost kvarovima i bušenju guma, uz izmjenjive baterije, omogućit će uživanje u vožnji svakome tko ih unajmi – svaki dan, cijeli dan – a iznajmljivačima će olakšati posao i umanjiti brige oko njihova dometa i nadopunjavanja baterija.

Cecotec Bongo Serie Z

SPECIFIKACIJE Masa: 28 kg Nosivost: 120 kg Promjer kotača: 12” Snaga motora: 500 W Autonomija: 45 km Jamstvo: 24 mjeseca Cijena: 6.899 kn

Osim osnovnim oblikom i položajem vozača, romobil Bongo Serie Z gotovo se ničim drugim ne može usporediti s redovnim romobilima za prosječnog korisnika. Strukturalno je nevjerojatno čvrst i masivan, impresivne kvalitete izrade, pripremljen je i za najteže izazove, a i prema dizajnu značajno odskače od onoga na što smo navikli.

Vozač stoji na povišenoj podnici, na drvenoj “skateboard” dasci s posebnim ležištima za noge te vrlo grubom protukliznom podlogom. Veliki, 500-vatni motor je, neuobičajeno, smješten u stražnji kotač. Uz masivni stup upravljača s prednje strane, to se ipak čini kao pametna odluka, koja poboljšava ravnotežu vozila i ujednačava opterećenje na prednjoj i stražnjoj osovini. Ako znamo da je ovdje riječ o zaista teškom romobilu (28 kg!), održavanje ravnoteže iznimno je bitno kako bi se vozač osjećao sigurnije.

