MS Energy Neutron N3: Elegancija i udobnost

Specifikacije Dimenzije: 120 x 52 x 120 cm Dostupne boje: Bijela, crna, crvena Masa: 13,9 kg Nosivost: 100 kg Promjer kotača: 10” Snaga motora: 350 W Autonomija: 28 km Najviša brzina: 25 km/h Jamstvo: 12 mjeseci

Neutron N3 pripada u višu srednju klasu romobila u ponudi marke MS Energy. Prvi dojam nakon osnovnog upoznavanja s njime jest da mu je izravni konkurent na tržištu nešto popularniji Xiaomi M365 Pro, no dizajneri ovog modela otišli su korak dalje kako bi se izdvojili dodatnom udobnošću vožnje i sigurnosnim značajkama, ali i zabavnim dodacima. Vozač koji stane na ovaj romobil odmah će zamijetiti da je krstarenje njime prilično lagodno zbog velikih, 10-inčnih, zrakom punjenih guma, ali i sigurnije, jer dublje šare na njima pružaju vrlo zadovoljavajuće držanje podloge.

Veliko stražnje svjetlo i kočnica u stražnjem blatobranu

Stražnja osovina povezana je s robusnim opružnim amortizerom, s ciljem još veće udobnosti i smanjenja količine vibracija koje vozač mora apsorbirati svojim tijelom. Prelazak s pločnika na kolnik tako je siguran, čak i kad je riječ o višim rubnicima, i ne bi smio predstavljati problem vozačima, ma koliko oni vješti bili u upravljanju romobilom.

Kod Neutrona N3 informacije pruža zaslon s plavim osvjetljenjem, integriran u zaobljenje na upravljaču, što je, moramo priznati, jedno od ljepših rješenja koje smo vidjeli. U istoj strukturi nalazi se i zaista snažno prednje LED svjetlo, kao i tipka koja na sebe preuzima uključivanje, isključivanje i sve druge funkcije, poput kontrole svjetla ili odabira načina vožnje. Potonjih je na raspolaganju tri, a omogućuju ograničavanje brzine na 10, 20 ili 25 km/h, uz istodobno blago prigušivanje početnog ubrzanja.

Široki upravljač s velikim integriranim zaslonom i s prednje strane svjetlom koje se podešava preko mobilne aplikacije

Kad smo već kod upravljača, spomenimo i to da je on na ovom modelu širi od 50 centimetara. Nekima će to možda predstavljati manji problem prilikom smještanja romobila u prtljažnik ili manevriranja na uskom prostoru, no u vožnji širi stav ruku dat će vozaču dojam veće opće stabilnosti i mogućnost preciznijeg upravljanja prednjim kotačem. Gumeni rukohvati ovdje dolaze u boji drva, pa se i tako Neutron N3 ističe od većine, kod koje su ručke upravljača uglavnom crne ili tamnosive boje.

Za sigurno zaustavljanje i ovdje je zadužena ručica na lijevoj strani, koja kontrolira stražnji disk i prednju elektroničku kočnicu s regeneriranjem energije. Ovaj model donosi i mehaničku kočnicu u stražnjem blatobranu. Usporiti je tako moguće i laganim pritiskom noge na njega, što rezultira trenjem stražnje gume po kočnom dodatku s donje strane blatobrana. Korisno za manje usporavanje, ali ne preporučuje se prečesto to činiti jer takvo kočenje donosi i veće trošenje gaznog sloja gume, ali i rizik od oštećenja blatobrana.

Podešavanje boje i jačine svjetla zanimljiva je opcija u aplikaciji MS Energy

Vozite li se u sumrak ili noću, a kako biste bili vidljiviji, poslužit će i veliko stražnje crveno LED svjetlo, koje se pojačava pritiskom na ručicu kočnice. Dodatnu zanimljivost i atraktivnost Neutronu N3 daje i skriveno ambijentalno osvjetljenje – dvije RGB LED trake konstantno osvjetljavaju tlo ispod podnice romobila te tako pridonose “wow” faktoru, ali i vidljivosti u prometu. Nekima bi to, pretpostavljamo, moglo izgledati pretjerano upadljivo pa i kičasto, a, nažalost, zasad taj dio rasvjete nije moguće isključiti fizičkom tipkom ili preko mobilne aplikacije.

Mobilna aplikacija MS Energy inače će se lako i brzo spojiti s romobilom te na ekranu mobitela (Androida ili iPhonea) prikazati statistike prošle vožnje, trenutačnu brzinu i stanje baterije, omogućit će elektroničku blokadu motora, kao i paljenje i gašenje prednjeg svjetla, te odabir boje rasvjete na potonjem. Pomoću aplikacije moguće je pokrenuti i dijagnostiku kvarova te tako provjeriti je li u danom trenutku sve u redu sa sustavima elektronike, baterije, pogona i ostalim ključnim dijelovima romobila.

