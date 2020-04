MS Energy Neutron N1: Kršni malac

Romobil za početnike, mlade i one koji od njega neće tražiti vrhunske performanse i napredne funkcije, a htjet će se voziti na sigurnom i robusno izrađenom vozilu

Specifikacije Dimenzije: 96 x 54 x 120 cm Dostupne boje: Crna Masa: 12,5 kg Nosivost: 120 kg Promjer kotača: 8” Snaga motora: 250 W Autonomija: 22 km Najviša brzina: 25 km/h Jamstvo: 12 mjeseci

Ulazni model električnog romobila pod markom MS Energy predviđen je da bude priručno sredstvo za kretanje gradom na primarno kraćim relacijama. Zahvaljujući vrlo kompaktnim dimenzijama i odličnom, robusnom zglobnom mehanizmu, jednostavno ga je preklopiti, u nekoliko poteza sklopiti i ručke upravljača, te ga tako smjestiti u vrlo malen prostor – pod radni stol ili u prtljažnik automobila. Dimenzijama skroman, Neutron N1 ipak nudi neke pogodnosti koje nismo vidjeli kod mnogih – pa tako, uz već spomenuto lako sklapanje, daje i mogućnost njegova podešavanja po visini, uz hod od čak 30 centimetara, što bi trebalo biti sasvim dovoljno za sve uzraste i visine vozača.

U prednji blatobran ugrađeno prednje LED svjetlo prilično je snažno i dobro vidljivo

Pri vožnji djeluje razmjerno dobro, no iskustvo nije tako glatko kao kod modela s većim kotačima. Pneumatici kod ovog romobila, u suradnji s prednjim amortizerom, upijaju ponešto manjih neravnina na podlozi kojom se kreće, no na veće rupe ili izbočine svakako treba pripaziti jer prelazak preko njih ne odiše pretjeranom stabilnošću. Nisko težište, pak, znači da je romobil vrlo agilan i okretan, a zbog smještaja pogonskog motora u stražnji kotač, i posljedično dobro balansirane mase, čak djeluje i da je, kako za vožnju tako i za nošenje u ruci, lakši nego što uistinu jest. Zanimljivo, ovaj se maleni romobil diči nosivošću koje se ne bi posramio niti kakav mnogo ozbiljni model – izdržat će, kaže proizvođač, ukupni teret vozača do čak 120 kilograma.

Uz elektromotor, na stražnjoj osovini je smještena i bubanj kočnica koja svoj posao obavlja vrlo dobro. Od sigurnosnih značajki spomenimo i jaka prednja i stražnja LED svjetla, trepereće stop svjetlo, kao i platformu za vozača djelomično prekrivenu protukliznom naljepnicom.

Možda najslabija točka ovog modela jest pogon. 250 W nazivne snage elektromotora ovdje je upareno s baterijskim setom napona 24 V (standard za srednju klasu romobila je 36 V) pa romobil ne nudi ubrzanja kao neki skuplji konkurenti. Najviša brzina mu se može ograničiti na tri razine, 10, 15 ili 25 km/h, ali performanse koje pogonski sustav nudi značit će da će do najviše brzine biti moguće doći samo u idealnim uvjetima, s punom baterijom, po ravnoj podlozi i s lakšim vozačem za upravljačem.

Gas, kontrolne tipke i zaslon, sve nadohvat prstiju desne ruke

Na višebojnom multifunkcijskom zaslonu dobro su vidljivi podaci poput brzine, indikatora napunjenosti baterije ili brojača prijeđenih kilometara, čak i u vrlo osunčanim uvjetima. Odmah pored zaslona, u istoj je jedinici integrirana i ručica gasa. Ona je, za razliku od većine testiranih modela, smještena tako da se aktivira desnim kažiprstom i srednjim prstom, a ne palcem. Ručke imaju malena odmorišta za dlanove, upravljač je širok i stabilan, a izrada je općenito na visokoj razini pa bi prosječnog korisnika Neutron N1 trebao dobro služiti dulje vrijeme. Vjerujemo da će najpopularniji biti među roditeljima koji će ga priuštiti svojim tinejdžerima, i ipak mirno spavati, jer luda jurnjava s ovim modelom jednostavno nije moguća.

Nažalost, osnovni model MS Energyja ne može se pomoću Bluetootha povezati s mobitelom i mobilnom aplikacijom, pa će korisnici biti ograničeni na upravljanje svim njegovim funkcijama tek pomoću dviju tipki na upravljačkoj jedinici.