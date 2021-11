Želite imati punjač e-automobila u svojoj zgradi? Pričali smo s čovjekom koji je to uspio izvesti

Porast popularnosti električnih automobila ne prati i rast infrastrukture, pa oni koji nemaju vlastitu garažu, ili parkirno mjesto teško će se odlučiti na prelazak na njih. No, postoji i "uradi sam" rješenje

Ove godine poticaji za električne automobile u Hrvatskoj su razgrabljeni u kratkom roku, pa je slijedom toga i sve više e-vozila na cestama. Petrol je istodobno započeo s naplatom punjenja, Teslinih superpunjača u Hrvatskoj postoji 44 na tek osam lokacija, pa se na punionicama nerijetko stvaraju redovi za čekanje.

Vlasnici električnih vozila koji imaju kuću s parkiralištem, dvorištem ili garažom, najčešće nemaju problema s ugradnjom vlastitih priključaka za punjenje. Međutim, postavlja se pitanje – što s onima koji žive u stambenoj zgradi? Ima li njima uopće smisla kupovati električni automobil, ako ga neće moći puniti negdje blizu svojeg doma?

Kako puniti Teslu u zgradi?

Koji su sve koraci potrebni za dovesti priključak struje u garažu stambene zgrade? Odakle uopće krenuti? Na ova pitanja odgovorio nam je Tomislav Horvatiček. Njegova je priča o "avanturi" ugradnje vlastitog punjača za Teslu izvorno objavljena na stranicama Tesla Motors Club Croatia, čiji je član… Evo kako taj proces izgleda, koliko traje i, ono najvažnije, koliko košta.

Korak po korak

Kako bi sve bilo legalno, prvo je potrebno razgovarati s predstavnikom suvlasnika zgrade, pogotovo ako će brojilo biti smješteno u nekom zajedničkom prostoru. HEP ODS će također za Elektroenergetsku suglasnost tražiti suglasnost predstavnika, pa je ovo svakako preporučeni prvi korak.

Nakon toga potrebno je pronaći projektanta koji će ucrtati što će se sve mijenjati ili dodavati od instalacija u zgradi. "Projekt sam zatražio od projektanta koji je radio glavni projekt za izgradnju zgrade, pa je ovog puta napravio i projekt za struju u garaži – takozvanu punionicu električnog vozila", kaže Horvatiček.

Proces instalacije punjača Predstavnik stanara – dozvola za ugradnju brojila Električar i projektant – dogovor oko izrade projekta i instalacije HEP ODS – elektroenergetska suglasnost Projektant – izrada projekta Električar – izvedba instalacija HEP ODS – uplata po ponudi koja dolazi uz elektroenergetsku suglasnost HEP ODS – instalacija brojila

Potom se potrebno obratiti HEP ODS-u i poslati im zahtjev za elektroenergetsku suglasnost. U njemu se navodi i koja vrsta priključka (monofazni ili trofazni) je potrebna, kao i njegova snaga. Upute za ostvarivanje ovog priključka mogu se pronaći na službenim stranicama HEP-a.

Nakon što se ishodi elektroenergetska suglasnost i dobije se ponuda, potrebno je izvesti radove na električnim instalacijama u zgradi. Taj posao odrađuje električar, i to prema nacrtu koji je napravio projektant. Potrebno je pronaći mjesto za brojilo, provesti instalacije od mjesta za brojilo do garaže te postaviti osigurače u garažu i povući instalacije do utičnica u garaži.

"Sljedeći je korak uplata iznosa po ponudi HEP ODS-a. Nakon toga će se oni javiti za potpisivanje ugovora o korištenju mreže. Sljedeći korak je telefonski poziv iz HEP ODS-a za dogovor kada će vam instalirati brojilo i limitator snage, a nakon toga je struja dostupna u garaži te možete započeti s punjenjem vozila", kaže naš sugovornik.

Upitali smo i koliko vremena je potrebno za izvesti ovako nešto…

Je li zaista za ugraditi vlastiti punjač potrebno dvije godine, koliko je u ovom slučaju cijeli proces trajao?

"Nije potrebno toliko. Ja sam to radio 'na firmu' koja ima garažu u zakupu. Tako da je malo veća 'kemija' jer stvar mora pokrenuti vlasnik nekretnine, a faktura se izdaje na zakupnika. Uspio sam od HEP-a skupiti određene papire i platio već priključak, no nisu mi mogli poslati R1 račun nego običan, pa sam pokrenuo postupak ispočetka (tada sam već bio upoznat sa ljudima iz HEP-a, pa se 2. put ubrzalo), onda sam odmah i zatražio trofazno umjesto jednofaznog brojila. Također je nezanemariva količina vremena otišla na 'moljakanje' projektanta da pogleda kako to sve riješiti i da nacrta projekt. Realno bih rekao da je potrebno oko 6 mjeseci"

Što vam je bio najveći izazov?

"Najveći problem je sto uopće nisam znao sto sve moram napraviti i nitko koga sam kontaktirao nije znao. Teško mi je bilo doći i do projektanta kojem je 5.000 kn mali iznos jer radi velike projekte, a htio sam da to odradi projektant koji je originalno radio na zgradi. HEP se jednostavno mora čekati, a dodatno su bili u migraciji na SAP. Također se u međuvremenu dogodila korona, pa sam ja neko vrijeme samo stajao."

Cijene izvedbe vlastitog punjača HEP: 11 kW x 1.700 kn + PDV (ukupno 23.375 kn) Električar: 15.000 – 20.000 kn + PDV Projekt 5.000 kn + PDV

Koliko vas sada košta jedno punjenje Tesline baterije?

Noćna tarifa je cca 0,55 kn za kWh, baterija je 90 kWh, znači cca 50 kn za 100% baterije. Ima tu još nekih gubitaka, pa je ipak nešto više od toga. Dnevna tarifa struje je cca 1 kn za kWh, dakle punjenje baterije od 90 kWh košta oko 90 kn.