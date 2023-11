Britanci će se grijati viškom topline iz podatkovnih centara

Vlasti Ujedinjenog Kraljevstva objavile su da će uložiti ukupno 65 milijuna funti u pet projekata koji se bave "zelenim" načinima grijanja. Među njima je i jedan projekt, čiji je cilj u tisuće britanskih domova dovesti toplinu, koja se kao višak izbacuje iz računalnih podatkovnih centara u blizini. Bit će to prvi takav veliki projekt u toj zemlji, a samo će njega nacionalni proračun subvencionirati s 39 milijuna funti.

Iz servera u radijatore

Projekt recikliranja viška topline iz podatkovnih centara osmislila je londonska tvrtka Old Oak and Park Royal Development Corporation, a planiraju ga realizirati u tri londonska okruga na sjeverozapadu grada (Hammersmith and Fulham, Brent i Ealing). Tamo će se otpadnom toplinskom energijom iz računalnih sustava podatkovnih centara u budućnosti grijati gotovo 10.000 novih stanova, kao i 250.000 m2 poslovnih prostora te jedna lokalna bolnica.

Riječ je o niskougljičnom sustavu grijanja, koji će spojenim domaćinstvima biti relativno jeftin, a pomoći će i vladajućima postići ciljeve neto nulte emisije stakleničkih plinova, što oni u planu imaju učiniti do 2050. godine. Tehničke pojedinosti projekta za sada nisu objavljene, ali su dostupni osnovni podaci.

Projekt tako ima cilj isporučivati 95 GWh toplinske energije, a bit će proveden kroz pet faza, od 2026. do 2040. godine, tijekom kojih će biti izgrađeno cijelo novo naselje Old Oak. Osnova sustava bit će predvidiva toplinska energija, koja dolazi iz lokalnih podatkovnih centara, u obliku vode zagrijane na 20 do 35°C. Umjesto da se višak topline ispušta u okoliš, bit će preusmjeren plastičnom mrežom toplovoda u niz lokalnih energana. Tamo će ulaziti u dizalice topline, koje će temperaturu podizati na onu potrebnu za napajanje niskotemperaturne toplinske mreže. Dalje će se tako zagrijana voda provoditi klasičnim metalnim cijevima do radijatora u zgradama.

Umjesto plinskih bojlera

Pojašnjeno je i da će nove toplinske mreže dovoditi energiju u rezidencijalne i poslovne prostore pomoću toplinskih pumpi i iz velikih središnjih izvora. To će eliminirati višak štetnih emisija, kroz dokidanje potrebe za instalacijom pojedinačnih sustava grijanja, najčešće pogonjenih plinskim bojlerima. Prelazak na "zelena" rješenja u grijanju ima značajan učinak na ugljičnu bilancu Ujedinjenog Kraljevstva, jer čak oko 30% ukupnih emisija te zemlje dolazi upravo od grijanja zgrada.

Drugi po veličini, od pet odobrenih projekata za sufinanciranje, bit će projekt sveučilišta Lancaster, koje će 21 milijun funti također uložiti u svoju toplinsku mrežu, čineći je niskougljičnom. Projekt je u skladu s planom sveučilišta o ugljičnoj neutralnosti, a uključivat će ugradnju velike dizalice topline, pogonjene obnovljivim izvorima energije (novom sunčanom elektranom i postojećom vjetroturbinom u vlasništvu istog sveučilišta).

"Grijanje domova otpadnom toplinom iz tehnologije pogled je u budućnost – i pokazuje koliko ova zemlja može biti inovativna kada je u pitanju smanjenje emisija ugljika. 65 milijuna funti koje smo dodijelili pomoći će u širenju ovog uspjeha diljem zemlje, uvođenjem inovativnog grijanja s niskim ugljičnim otiskom, kako bi se smanjili računi za energiju i ostvario naš neto nulti cilj", poručio je britanski ministar energetske efikasnosti i zelenih financija, Lord Callanan.