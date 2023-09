Objavljeni rezultati drugog "paljenja fuzije" u američkom NIF-u

Na kalifornijskom institutu Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), koji upravljaju nuklearnim fuzijskim postrojenjem National Ignition Facility (NIF), 5. su prosinca prošle godine, uz pomoć 192 lasera najsnažnijeg takvog sklopa na svijetu, uspješno bili pokrenuli lančanu fuzijsku reakciju. U malenoj su kapsuli preciznim fokusiranjem energije komprimirali malenu količinu vodikovog goriva, pa kao rezultat dobili više energije nego su u kapsulu laseri "ispalili". Za uloženih 2,05 MJ dobili su natrag 3,15 MJ, a rezultat je proglašen revolucionarnim – bilo je to prvi puta da je NIF-ov reaktor uspio u svojoj osnovnoj zadaći.

Nepredvidive reakcije

Potom su znanstvenici nastavili s optimiziranjem i daljnjim ugađanjem reaktora, pa isto tako obavili još niz pokušaja "paljenja" fuzijske reakcije. Međutim, nisu svi od njih bili jednako uspješni. Tijekom proteklih mjeseci bilo je tu pokušaja koji su doveli do povrata od samo 1,6 ili 1,7 MJ energije, što je manje od uloženoga, no 30. srpnja zvijezde su im se posložile – neto pozitivna energetska bilanca ostvarena tog dana bila je i veća od one u prosincu. Taj podatak znamo od kolovoza, no do sada nije bilo objavljeno koliko je točno drugi uspješni fuzijski eksperiment proizveo energije.

Richard Town, pomoćnik direktora laserskog fuzijskog programa u laboratoriju LLNL (koji, usput rečeno, u šali nazivaju "Lasers, Lasers 'N' Lasers") objavio je rezultat srpanjskog eksperimenta: na uloženih 2 MJ fuzija je vratila čak – 3,88 MJ. Znanstvenici su očekivali sličan povrat kao i u prosincu, no dobili su gotovo 30% više energije, zahvaljujući nizu manjih podešavanja sustava.

Početkom ovoga je mjeseca odrađen još jedan eksperiment, vezan uz održavanje nuklearnog naoružanja SAD-a bez potrebe za podzemnim testovima samog oružja. Taj je pokušaj pokretanja fuzije donio tek nešto više od 2 MJ povrata, što je otprilike jednako uloženoj energiji. Town kaže da ih je iznenadilo to što nije svako uključivanje reaktora dovelo do pokretanja fuzijske reakcije.

Kapsula s vodikom veličine je zrna papra, a kada je sa svih strana precizno pogode laseri, u njoj nastaje fuzijska reakcija Damien Jemison, NIF

Nova nadogradnja

Kao objašnjenje za nepredvidive rezultate navodi se činjenica da sklop od 192 lasera nije savršen, odnosno da kod svakog ispaljivanja njihovih zraka postoje manje varijacije. Svaka, i najmanja neuravnoteženost tih lasera dovodi do nestabilnosti u kapsuli koju ciljaju, pa kompresija nije uvijek idealna. Slijedom toga niti implozija kapsule ne zagrijava gorivo u dovoljnoj mjeri. Niti same kapsule nisu idealne, pa računalne simulacije kažu da dobivena energija može varirati od 1,4 pa sve do 7 MJ, na uloženih 2,05 MJ. Sljedeći korak nadogradnja je lasera na snagu od 2,15 MJ, potom slijede njihovo ugađanje i nova testiranja, koja bi mogla dovesti i do još boljih rezultata.