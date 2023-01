Prva bugarska priobalna vjetroelektrana poslužit će za proizvodnju – prirodnog plina

Energija vjetra na Crnom moru stvarat će električnu energiju uz pomoć inovativnih plutajućih vjetrenjača, no ona će potom biti preusmjerena u obližnje platforme za vađenje plina

Čak šesnaest europskih kompanija u zajedničkom će projektu instalirati prve priobalne plutajuće vjetroelektrane na Crnom moru, a cijeli projekt sufinancirat će i Europska unija. Plan je vrijedan oko 21 milijun eura, trajat će pet godina, nakon kojih bi Bugarska trebala dobiti svoju prvu priobalnu vjetroelektranu, snage 5 MW. Projekt nosi naziv Black Sea Floating Offshore Wind, a osim zanimljive kratice (BLOW), sa sobom donosi i jednu kontroverzu.

Prije svega, bitno je znati da na Crno more nije poznato po snažnim vjetrovima, tako da će biti potrebno koristiti inovativne vjetroturbine francuske kompanije Eolink. One su postavljene na plutajuće platforme, a umjesto jednog potpornog stupa, vjetrenjaču pridržava njih četiri. To omogućava korištenje rotora većeg promjera i manje ukupne mase, kako bi se iskoristili i vjetrovi nižeg intenziteta. Projekt će po tome biti prvi u svijetu, a trebao bi pokazati da su priobalne vjetroelektrane primjenjive i u uvjetima kakvi vladaju na Crnom moru i ostalim sličnim lokacijama.

Korak naprijed ili natrag?

Međutim, ono što je kontroverzno kod projekta BLOW, jest njegova primarna namjena. Električnu energiju, stvorenu iz obnovljive energije vjetra, elektrana će preusmjeravati do obližnje platforme koja iz podmorja izvlači – prirodni plin, fosilno gorivo, koje je Europska unija nedavno klasificirala kao "zeleno". Plinskom platformom upravlja bugarska naftna i plinska kompanija Petroceltic, ujedno i jedan od partnera na projektu ove priobalne vjetroelektrane.

Prilikom službenog pokretanja projekta BLOW istaknuto je kako će "sinergija s plinskim i naftnim sektorom pomoći ubrzati energetsku tranziciju u ovoj regiji", iako nije sasvim jasna logika iza te izjave. Europska unija u sklopu svojeg programa Horizon Europe sufinancirat će, dakle, s oko 15 milijuna eura projekt, koji će u konačnici rezultirati proizvodnjom fosilnog goriva. U svojim osnovnim odrednicama Horizon Europe ističe da mu je cilj "borba protiv klimatskih promjena".

Kako bilo, projekt BLOW obećava isporučivati energiju po niveliranim troškovima proizvodnje od 87 €/MWh do 2028. godine, a nakon 2030. trošak bi trebao pasti na 50 €/MWh, dok se utjecaj projekta na okoliš planira smanjiti za 40%.