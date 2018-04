Saudijska Arabija želi izgraditi najveću solarnu elektranu na svijetu

Do 2030. Saudijci planiraju uložiti čak 200 milijardi dolara u izgradnju solarne elektrane 400 puta veća od najveće koja sada postoji

Saudijska Arabija ima velike planove za naredno desetljeće. U svojem programu nazvanom "Vision 2030" žele modernizirati industriju ove zemlje, stvoriti održivu ekonomiju koja se ne oslanja na naftu, a kako smo jučer vidjeli, žele se i prometno povezati najmodernijim sustavom prijevoza – još nepostojećim Hyperloopom.

U sklopu ovog projekta vladajuća kraljevska obitelj dogovorila je s investitorima iz japanskog SoftBanka ulaganje u najveću solarnu elektranu ikada izgrađenu. Bit će to farma fotonaponskih panela vrijedna 200 milijardi dolara na kojoj će biti zaposleno i do 100 tisuća ljudi. Pismo namjere o ulaganju u ovaj projekt potpisali su u utorak u New Yorku princ Saudijske Arabije Mohammed Bin Salman i osnivač SoftBanka Masayoshi Son.

Predviđa se da bi ovakav projekt donio revoluciju u energetski sektor Bliskog Istoka

Instalirana snaga ove solarne elektrane trebala bi biti oko čak 200 gigavata – što je oko 100 puta veće od bilo kojeg drugog solarnog projekta ikada planiranoga. Površinom i snagom bi solarna elektrana SoftBank Solar Project trebala biti oko 400 puta veća od trenutačno najveće u svijetu, one u indijskom Kamuthiju. Ostvari li se ovaj plan, ova bi solarna elektrana trebala više nego utrostručiti kapacitete proizvodnje energije u Saudijskoj Arabiji.