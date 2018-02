Nizozemska dobiva plutajuću solarnu elektranu

Poznata je stvar da su Nizozemci kroz povijest površinu svoje zemlje povećavali isušivanjem mora, te tako dobivali plodnu zemlju za uzgoj hrane i cvijeća. To ih je dovelo na čak drugo mjesto svjetske ljestvice najvećih izvoznika hrane, iako je riječ o prilično malenoj zemlji – no, to u Nizozemskoj nadoknađuju efikasnošću svoje proizvodnje i kreativnim rješenjima.

Jedno od takvih pojavilo se u medijima i ovih dana. Naime, nedostatak površine u Nizozemskoj znači i da ova zemlja nije među najnaprednijima kad je riječ o iskorištavanju solarne energije za proizvodnju električne struje. Suočeni s problemom nedostizanja postavljenih ciljeva vezanih uz obnovljive izvore energije u Nizozemskoj su se dosjetili i isplanirali veliku solarnu farmu izgraditi – u Sjevernom moru.

Plutajuće solarne elektrane već postoje u Indiji, Kini, Japanu i Ujedinjenom Kraljevstvu

Testna solarna elektrana veličine 30 metara kvadratnih niknut će tako na plutajućoj dosadašnjoj farmi morskih algi smještenoj 15-ak kilometara od grada Den Haaga. Fotonaponski paneli bit će spojeni na obližnje kabele također plutajuće vjetroelektrane. Pokažu li se solarni paneli u ovom testu dovoljno izdržljivima i isplativima, plan je površinu plutajuće solarne elektrane do 2021. godine proširiti na čak 2.500 četvornih metara.

Prednost postavljanja solarne elektrane na moru je i u tome što ne postoje zgrade koje bi blokirale Sunčevu svjetlost, kao i činjenica da se more može koristiti za njihovo hlađenje Ovakve instalacije mogu biti i do 15% efikasnije od onih u naseljenim mjestima.