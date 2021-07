U kineskoj pustinji grade prvi nuklearni reaktor bez vode na svijetu

Reaktori s rastaljenom soli trebali bi Kinezima omogućiti da postanu ugljično neutralni do 2060. godine. Istu tehnologiju razvija još nekoliko tvrtki i zemalja diljem svijeta

Kinezi su nedavno predstavili projekt komercijalnog nuklearnog reaktora s rastaljenom solju. To bi trebao biti prvi reaktor na svijetu koji neće koristiti vodu za hlađenje, javlja South China Morning Post. A kako reaktoru neće trebati voda, on će se moći podići u pustinjskim područjima. To će pak omogućiti iskorištavanje inače pustih prostora kako bi se osigurala energija za tamošnju brojnu populaciju.

Dugoročni planovi

Reaktor za rastaljenu sol umjesto urana napaja tekući torij. Očekuje se da će reaktori s rastaljenom soli biti sigurniji od tradicionalnih nuklearnih reaktora s uranom jer se torij brzo hladi i stvrdnjava na otvorenom. To znači da bi curenje, barem u teoriji, rezultiralo manjom kontaminacijom okoliša.

Sustav dopušta protok torija kroz reaktor, omogućujući nuklearnu lančanu reakciju prije prijenosa topline na vanjski generator pare

Kina bi svoj prvi komercijalni reaktor na rastaljenu sol trebala izgraditi do 2030. godine. Tamošnja vlada navodno ima dugoročne planove za izgradnju nekoliko takvih reaktora u pustinjama središnje i zapadne Kine.

Kineski novi sustav funkcionira tako što dopušta protok torija kroz reaktor, omogućujući nuklearnu lančanu reakciju prije prijenosa topline na vanjski generator pare. Tada se torij vraća u reaktor i ciklus se ponavlja.

Koncept nuklearnog reaktora pogonjenog tekućom soli umjesto urana osmišljen je još četrdesetih godina prošlog stoljeća. Međutim, rani eksperimenti zapeli su na problemima poput korozije i pucanja cijevi koje se koristile za transport rastopljenih soli.

Reaktor visok samo tri metra

No sad se izgradnja reaktora s rastaljenom soli čini izvodljivom pa bi se prvi takav reaktor trebao podignuti prema projektu profesora Yana Ruija i njegovih kolega sa Šangajskog instituta za primijenjenu fiziku. Njihov bi reaktor mogao generirati do 100 MW, što je manje od tipičnog uranskog reaktora. Međutim, i dalje će imati kapacitet za napajanje grada sa 100.000 stanovnika.

Reaktor će bit će visok samo 3 metra i širok 2,5 metra, iako će sama elektrana naravno biti veća jer uključuje ostalu opremu, poput parne turbine i pratećih pogona.

Projekt Natrium podržavaju Warren Buffet i Bill Gates

Tehnologiju reaktora za rastaljenu sol sljedeće generacije razvija nekoliko tvrtki i zemalja širom svijeta, uključujući Natrium koji podržavaju Warren Buffet i Bill Gates. Ista tehnologija također će se koristiti za pokretanje ambicioznog projekta nuklearne megajahte dugačke 300 metara koji briše granice između luksuznih kruzera i futurističkih plovila za znanstvene ekspedicije.

Uz nove reaktore, Kina gradi i ogromne hidroelektrane kako bi udovoljila svojim zahtjevima za energijom. U lipnju je u pogon puštena brana Baihetan, koja sadrži najveće, gigavatne turbine na svijetu. Hidroelektrana Tri klanca s branom na rijeci Jangce ima najveću instaliranu snagom na svijetu, 22.500 MW.