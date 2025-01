SAD će savezne agencije početi napajati i nuklearnom energijom kroz dugoročne ugovore

Tehnološki sektor u SAD-u sve više ulazi u posao s nuklearnim elektranama, s kojima potpisuje dugoročne ugovore o opskrbi, kako njihove rastuće potrebe za energijom – uslijed sve većeg prihvaćanja energetski zahtjevne umjetne inteligencije – ne bi ostale nezadovoljene. Uvidjevši da bi to moglo dovesti do rasta cijena energije, i vlasti SAD-a odlučile su se na sličan potez, kako bi za svoje službene zgrade osigurale stabilnu opskrbu energijom u dužem razdoblju i po predvidivim cijenama.

Milijun MWh na godinu

Iz tog je razloga u ime saveznih vlasti agencija General Services Administration, koja brine o upravljanju nekretninama i općenito logistici funkcioniranja tijela javne vlasti, potpisali ugovor s najvećim američkim pružateljem usluga u području nuklearne energije, Constellation Energy. Ugovori s vlastima ukupno su im vrijedni više od milijarde dolara. Najnoviji pokriva energetske potrebe 13 saveznih agencija, "težak" je 840 milijuna dolara, a za taj će iznos narednih 10 godina vlasti otkupiti oko milijun megavatsati električne energije na godinu. Barem 40% toga će dolaziti iz nuklearnih elektrana, što je prvi put da je ova agencija krenula u tom smjeru.

"Nuklearna energija bila je, frustrirajuće, isključena iz mnogih korporativnih i državnih nabava održive energije. No više nije. Ovaj sporazum je još jedan snažan primjer kako su se stvari promijenile. Prema ovom sporazumu, vlada Sjedinjenih Američkih Država pridružuje se Microsoftu i drugim subjektima u podršci kontinuiranog ulaganja u pouzdanu nuklearnu energiju koja će omogućiti Constellationu ponovno pokretanje i produljenje životnog vijeka nuklearnim centralama", poručuju iz te kompanije.

Širenje "zelene" energije

Zvuči li vam njihovo ime poznato – ista je to energetska tvrtka koja će u suradnji s Microsoftom ponovno pokrenuti proizvodnju u nuklearnoj elektrani Three Mile Island. Constellation najavljuje da će s partnerima dodati otprilike 1.100 MW čistih energetskih proizvodnih kapaciteta do 2028. godine, što je dovoljno energije za napajanje više od milijun domova 24/7, bez stvaranja štetnih emisija. Do 2040. godine planiraju da im sva proizvodnja bude 100% bez emisija.

"Ova povijesna nabava osigurava cjenovno konkurentnu, pouzdanu opskrbu nuklearnom energijom tijekom razdoblja od 10 godina, ubrzavajući napredak prema energetskoj budućnosti bez ugljika, istovremeno štiteći porezne obveznike od budućih povećanja cijena. Pokazujemo kako se savezna vlada može pridružiti velikim korporativnim kupcima čiste energije u poticanju novih kapaciteta nuklearne energije i osiguravanju pouzdane, pristupačne opskrbe čistom energijom za sve", poručio je prvi čovjek GSA, Robin Carnahan.