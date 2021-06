Počinje veliko finale sedme sezone A1 Adria Lige

I ove godine imali smo čast pratiti više stotina ekipa i igrača, a najbolji esportaši uspjeli su se izboriti za svojih pet minuta slave. Donosimo koji će se timovi i igrači boriti za titulu prvaka sedme sezone A1 Adria Lige u igrama CS:GO, FIFA21, League of Legends i Brawl Stars! Finala sedme sezone A1 Adria Lige koje će se održati u sklopu Reboot Online Games Week powered by A1 od 16. do 20. lipnja.

Makedonija i Srbija vladaju regionalnim kanterom

Preko 120 CS:GO ekipa je sredinom ožujka započelo svoj put do finala sedme sezone Lige. Nakon otvorenih kvalifikacija i swiss grupne faze, saznali smo četiri polufinalista. Finale sedme sezone bit će posljednji put da u ovom sastavu gledamo trostruke osvajače ONYX koji su već najavili da slavni trio Impulse-aVN-Dimke u budućnosti više neće igrati zajedno. Unatoč tim vijestima, ONYX je s glatkih 3-0 projurio grupnom fazom, a njihov rival 4glory, kao i makedonske ekipe Good Game i PORTUGAL, morat će se pošteno namučiti da ih na ROGW-u skinu s trona.

Za razliku od prethodne sezone, FIFA21 igrači su sedmu sezonu odigrali u swiss formatu. Gledatelji su imali priliku uživati u fenomenalnim utakmicama koje su se odigravale između osam najboljih e-nogometaša regije. Brojka se prepolovila, ostalo ih je četvero, a dvodnevno finale u četvrtak i petak dat će nam odgovore na mnoga pitanja - može li Brstimir održati sjajnu formu iz grupne faze? Kakve šanse ima hrvatski predstavnik FIFAFICO? Hoće li esad1memic iz NK Osijek osvojiti titulu prvaka ili će to uspjeti ostvariti amke2001?

Split Raidersi su glavni favoriti za LoL titulu

League of Legends se napokon vratio u A1 Adria Ligu! Regionalni fanovi su, uz Hakkinena i Baldya, prvo uživali u zanimljivim nacionalnim kvalifikacijama, a zatim i u regionalnom finalu koje se igralo u double-elimination formatu. Split Raidersi su razvalili konkurenciju i osigurali mjesto u velikom finalu, a NK Osijek, Harmony i Fiko Izdaja nemaju pravo na grešku ako u subotu (19.6) žele uzeti najveći dio nagradnog fonda.

U Brawl Starsu sve po starom

Nakon što su početkom godine iz Good Game prešli u redove njemačke organizacije Noble Elite, Lavvek i društvo nastavili su dominaciju u sedmoj sezoni Lige. Prva dva mjesta bila su unaprijed rezervirana, treće su zgrabili solidni Mayoi, dok se u donjem dijelu tablice odvijala prava drama. Tora Gold su u prvom kolu uspjeli uzeti skalp crvenoj Noble Elite ekipi, no to im ipak nije bilo dovoljno za polufinale. U odlučujućem meču iz 2-2 swiss grupe, bolja od njih je bila hrvatska ekipa Lil Surprise koji su slavili sa 3:2 u setovima. Time su osigurali otvaranje finala sedme sezone u kojem će igrati protiv Noble Elite BLK.

Online nastup

Regionalni esportaši i ove sezone ostat će kod kuće, no to ne znači da će nedostajati zabave za gledatelje. Od srijede do nedjelje moći ćete pratiti mečeve regionalnog esport natjecanja u sve četiri navedene igre: Brawl Stars, FIFA21, League of Legends te CS:GO. Kao uvod u napetu esport akciju, gledatelji će imati priliku pratiti svoje najdraže streamere, njihove priče te razne panel rasprave i intervjue s poznatim imenima regionalne gaming scene. Cijeli događaj bit će prepun vrijednih nagradnih igara za gledatelje, a one koje pomazi sreća, moći će zaigrati sa Lavvekom i Inderom koji će isprobavati kako radi Brawl Stars na A1 5G mreži!

„Već je 5. godina otkako smo se pozicionirali kao kompanija koja aktivno podržava gaming zajednicu, industriju i esport natjecanja. Pred nama su finala sedme sezone najvećeg regionalnog natjecanja – A1 Adria Lige, a ako je suditi prema kvalifikacijama uzbuđenja opet neće nedostajati. S partnerima iz Reboota pripremili smo atraktivan dodatni sadržaj i iznenađenja za sve fanove gaminga. Vjerujem da ćemo premašiti i prošlogodišnji rekord s gledateljima kojih je bilo gotovo 140 tisuća. Za vrhunsko iskustvo igranja osigurali smo najmoderniju A1 optičku te mobilnu 5G mrežu koju će testirati poznati gameri“, poručila je Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska, generalnog sponzora Reboot Online Games Weeka i pokretača A1 Adria Lige.