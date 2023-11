Poznati pobjednici 12. sezone A1 Adria League

Prošlog tjedna završila je 12. sezone A1 Adria League s nagradnim fondom u iznosu od 17.130 eura.

Prvi dan programa bio je rezerviran za same posjetitelje koji su imali priliku igrati protiv regionalnih influencera u naslovima kao što su Counter-Strike, League of Legends ARAM, Tekken i EAFC24. No, ostali dani na A1 Adria League pozornici donijeli su pravi esport sadržaj te finala 12. sezone.

Prvi su se na pozornicu popeli najbolji regionalni EAFC24 igrači, a pobjedu, ček od od 1.250 eura i svoju šestu titulu prvaka odnio je Tarik Novo iz Bosne i Hercegovine. Zatim su publiku zabavljali najbolji Brawl Stars igrači, ali ni tamo nije bilo velikih promjena te je svoju potpunu dominaciju nastavio tim Salada de Frutas, koji su nedavno nastupali i na finalu Clash of Leagues u Austriji.

Treća igra po redu bila je još jedna nogometna simulacija - EAFC24 Mobile, koja se igrala na mobilnim telefonima. Uz komentatore Stefana i Nikolasa, mobilni igrači borili su se za nagradni fond od 1.350 eura, a pobjedu je odnio SHAQ koji je pokazao smirenost i preciznost u ključnim trenucima.

Već po tradiciji šlag na kraju 12. sezone lige bio je Counter-Strike. Po prvi put finale se igralo na novoj inačici igre (CS2), a ekipe The Suspect i Zero Tenacity još su jednom pokazale zašto popularni “kanter” često nosi ime “kraljem esportova”. U šokantnoj završnici, pobjedu je odnijela srpska ekipa Z10 rezultatom 3:2 i time su odnijeli treću titulu za redom te postali jedna od najuspješnijih ekipa u povijesti lige.

Pored finala 12. sezone A1 Adria League, posjetitelji su imali priliku svjedočiti i A1 Student eChallenge natjecanju u kojem je svoje gejmersko umijeće pokazalo deset timova u igri CS2 te 25 studenata koji su igrali EAFC24.

U igri EACF24, pobjedu je odnio Luka “Kontisha” Kontek koji je u finalu svladao favoriziranog TH3PROD1GY-a. Nakon 1:1 u mečevima između PSG i Francuske, majstorica se odigrala u velikom derbiju između Dinama i Hajduka, a bolji je bio Kontisha koji je titulu i pehar osigurao zlatnim golom.

Drugi naslov u A1 Student eChallenge je bio CS2. Natjecale su se neke od najboljih studentskih ekipa na domaćoj sceni, a najbolji se pokazao varaždinski FOI (Fakultet organizacije i informatike) koji je u finalu bio bolji od UNIPU te odnio nagradu od 500 eura.