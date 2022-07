Predstavnici A1 Adria League osvojili drugo mjesto na međunarodnom Clash of Leagues turniru

Samo dva tjedna nakon što su osvojili A1 Adria Leagueu u mobilnoj igri Brawl Stars, ekipa Salada de Frutas nastupila je na velikom finalu Clash of Leagues u Salzburgu. Turnir je održan u sklopu gaming festivala LEVEL UP, a predstavnici naše regije vratili su se s osvojenim drugim mjestom

Drugo izdanje Clash of Leagues esport natjecanja u Brawl Starsu okupilo je pobjednike tri srednjoeuropske lige: A1 eSports League Austria, Swisscom Hero League te domaćeg regionalnog natjecanja - A1 Adria League. Za ekipu Salada de Frutas nastupili su Lavvek, Andrey i DzonDzon. Najbolji Brawleri naših krajeva drugu godinu za redom osigurali su mjesto u salzburškom finalu. Prvi meč u LEVEL UP Areni protiv ekipe Aurora, predstavnika A1 eSports League Austria, nisu dobro otvorili i startali su s porazom 3:0. To ih nije previše poljuljalo te su hladne glave pristupili idućem meču protiv ekipe mYinsanity, predstavnika Swisscom Hero League. Pobjedom 3:1 osvojili su drugo mjesto na Clash of Leagues turniru.

Luka Črneli - Lavvek

Poznati gamer i influencer Luka Črneli Lavvek tvrdi da im u prvome meču protiv Aurore jednostavno nije išlo te da imaju još puno za pokazati: „Odlična smo ekipa sastavljena od igrača iz Hrvatske i Srbije. Nećemo previše žaliti zbog poraza u prvome meču, jednostavno tako je to u esportu. Najavljujem novi pohod na osvajanje A1 Adria League kako bi i iduće godine osigurali nastup na Clash of Leaguesu. Zadovoljni smo jer smo igrali na najvećem do sad Brawl Stars eventu i pokazali da smo ozbiljna ekipa o kojoj će se još čuti i vjerujem da možemo do titule. Bilo nam je to veliko iskustvo, upoznavanje i druženje s drugim timovima, a imali smo i najglasniju podršku od ekipe A1 Adria League koja je bila s nama“.

Tri esport lige koje su nastupile na ovogodišnjem finalu Clash of Leagues, A1 eSports League Austria, Swisscom Hero League i A1 Adria League, pokrivaju ukupno 13 zemalja srednje i istočne Europe. Nagradni fond bio je 3000 eura. Pobjednici iz ekipe Aurora podijelit će 1600 eura, dok drugoplasiranoj ekipi Salada de Frutas pripada 800 eura i posljednjima mYinsanity 600 eura.