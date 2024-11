Jubilarni Reboot Infogamer – nikad veći, kažu

Jubilarni, deseti Reboot Infogamer (koji još u službenom imenu ima „powered by A1“) počeo je s uobičajenim aktivnostima na Zagrebačkom velesajmu koje će trajati do nedjelje 17. studenog, za one koji nemaju baš ni trunka slobodnog vremena tijekom radnog tjedna.

Događanja se odvijaju u četiri paviljona Velesajma, na nekih 10.000 četvornih metara, a organizatori najavljuju bitno veću posjećenost nego prošle godine koja je, prema službenim podacima iznosila skoro 50.000 posjetitelja.

Infogamer su službeno otvorili Marina Parić, voditeljica marketinških komunikacija u A1 Hrvatska, Damir Đurović, suosnivač i direktor tvrtke Reboot te organizator Reboot InfoGamera powered by A1 te Andreja Šeperac, ravnateljica Regionalnog koordinatora Sisačko – moslavačke županije.

U sklopu predstavljanja održana je i zanimljiva panel diskusija „Novi poticaj za ulaganje u industriji videoigara“ na kojoj je predstavljena studija koja predlaže model državnog povrata sredstava za hrvatske proizvođače videoigara, koji bi Hrvatsku učinio poželjnijom za investitore te posljedično otvorio 450 novih radnih mjesta i povećao prihode industrije.

Panel je moderirao Aleksandar Gavrilović, glavni tajnik Klastera hrvatskih proizvođača videoigara, a o studiji je govorio Joe Stirling Lee, istraživač britanske konzultantske tvrtke Olsberg SPI koja je i napravila studiju, te Krešimir Partl, državni tajnik Ministarstva kulture i medija.

Radna mjesta i prihodi u industriji igara - prognoze

Prema SPI-jevoj studiji, konkretni oblik državnog poticanja hrvatske industrije igara mogao bi, ukoliko se prihvati, do 2029. udvostručiti ukupne prihode industrije (s nekih 50 milijuna eura godišnje, na otprilike 109 milijuna eura godišnje) uz otvaranje dodatnih (statističkih…) 450 radnih mjesta.

Prognoze rasta prihoda igraće industrije u Hrvatskoj pod uvjetom da se prihvate prijedlozi državnih poticaja

Povučena je i paralela s filmskom industrijom koja od 2012. preko HAVC-a sufinancira domaće filmske djelatnike, ali i privlači strane filmske projekte (Rtovi zvijezda ili Igra prijestolja od većih produkcija). Zanimljivo je da od ove godine i hrvatska industrija računalnih igara ima svog predstavnika u HAVC-u.

Za one koji još mogu naći danas vremena za posjet Velesajmu, od 14 sati je na rasporedu panel rasprava „Od ideje do igre: Iza kulisa domaće game development scene“.

Moramo priznati da na današnjem službenom otvaranju nismo u ranim jutarnjim satima vidjeli prevelike gužve iako posjećenost nije bila loša, ali za očekivati je da će većina ljubitelja posjetiti sajam tijekom vikenda pred nama.