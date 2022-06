Završena je deveta sezona A1 Adria League, ali nema odmora za esportaše

Na završnici devete sezone A1 Adria League, koja se održavala u sklopu Reboot Online Games Weeka od 15. do 19. lipnja u Osijeku, okrunili smo pobjednike u posljednje tri igre – CS:GO, Brawl Stars i FIFA22. Prvaci u igrama Clash Royale, PUBG: BATTLEGROUNDS, League of Legends i VALORANT poznati su bili tijekom proljetne sezone.

Tarik “amke” Novo po četvrti je put zaredom postao prvak u FIFA-i 22 nadigravši Marka “Mrkyja” Matančića rezultatom 3:2 u napetom finalu. U CS:GO je makedonska petorka BLUEJAYS s uvjerljivih 2:0 svladala Team Blink, dok je tim Salada de Frutas nastavio dominirati u Brawl Starsu. Podsjetimo, u igri PUBG: BATTLEGROUNDS slavio je Entropiq, u igri Clash Royale pobjednu je odnio Team Snipe, kao najbolja regionalna VALORANT ekipa pokazao se Balkan Stars, a u popularnom League of Legendsu slavio je tim DZANGLERI. Tako smo po prvi puta u povijesti lige dobili pobjednike u čak sedam igara umjesto u dosadašnjih četiri.

A1 Adria League je i više od igranja

Samu su završnicu obilježili i drugi sadržaji poput panel rasprava na temu “Zdravlje u gamingu i esportu”, “Toksičnost i cyberbullying”, “Novinari u esportu”, “Esport admini”, dok su nam se u panel raspravi “Extreme Esports” pridružili profesionalni ekstremni sportaši Marin Ranteš i Joe Atkinson, drugoplasirani u disciplini BMX na 23. izdanju Pannonian Challengea te pobjednik u disciplini Inline. Program su upotpunili i popularni regionalni streameri kao što su DoubleAiM, Darrian Alfy i Novke. U slučaju da ste nešto od sadržaja propustili, uskoro će biti dostupan na A1 Adria League YouTube kanalu.

Velika prilika za prvake

Međutim, završetak sezone ne znači da igrači imaju vremena za odmor. BLUEJAYS je osvajanjem A1 Adria League osigurao mjesto u Adria CS:GO Prvenstvu 2022, 10 tisuća eura vrijednom regionalnom turniru koji se održava tijekom srpnja. Salada de Frutas će pak putovati u Salzburg na LEVEL UP - The Gaming Festival u sklopu kojeg će se održati Clash of Leagues, 3000 eura vrijedno paneuropsko Brawl Stars natjecanje na kojem će se snage odmjeriti pobjednici tri esport lige: A1 Adria League (Adria), A1 eSports League (Austria), Swisscom Hero League (Švicarska). Veliko finale održava se 1. srpnja. Igrat će svako sa svakim u setovima do tri pobjede. Regionalne predstavnike Salada de Frutas moći ćete pratiti i podržati na službenim kanalima A1 Adria League te društvenim mrežama: YouTube, Twitch, Trovo, Facebook, Twitter i Instagram.