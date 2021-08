Završio je Clash of Leagues - predstavnici A1 Adria League osigurali mjesto među četiri najbolja!

Clash of Leagues je esport natjecanje u mobilnoj igri Brawl Stars koje je okupilo pobjednike pet srednjoeuropskih liga - A1 eSports League Austria, Swisscom Hero League, Voka League, A1 Gaming League, te domaćeg regionalnog natjecanja - A1 Adria League.

Nakon mjesec dana vrlo zanimljivih gaming okršaja, predstavnici A1 Adria League Lavvek, Adry, Andrey i DzonDzon svoje su mjesto u salzburškom finalu osigurali pobjedom nad bugarskim predstavnikom od 3-2. Tako su postali dio najbolje četiri ekipe na paneuropskom prostoru. U velikom finalu koje se održalo u subotu 21. kolovoza u salzburškoj LEVEL UP Areni, Noble Elite poraženi su od SK Gaminga, jedne od najboljih svjetskih Brawl Stars ekipa i osvajaču Clash of Leagues natjecanja. Unatoč tome, sudjelovanje na ovakvom događaju je domaćim esportašima donijelo međunarodno iskustvo. Toni Adrić „Adry“ predvodio je ekipu u završnici Clash of Leagues i zadovoljan je učinkom: „Mislim da smo pružili dobar otpor jednoj od najboljih svjetskih Brawl Stars ekipa i veliko nam je to iskustvo s kojim ulazimo u kvalifikacije nove sezone A1 Adria League“.

Iva Ančić, rukovoditeljica odjela za brend i marketinške komunikacije u A1 Hrvatska, objašnjava: „Nastojanja A1 Hrvatske kao glavnog domaćeg promotora esporta i gaming industrije prepoznata su na široj međunarodnoj sceni. Upravo je sudjelovanje ekipe Noble Elite, predstavnika A1 Adria League u samoj završnici paneuropskog Clash of Leagues natjecanja dokaz kvalitete regionalnih igrača koju gradimo već sedam sezona s našom ligom. Uskoro nastavljamo s novim uzbuđenjima koja nas očekuju već u kvalifikacijama za 8. sezonu A1 Adria League i ovim putem pozivam sve regionalne gejmere da postanu dio našeg esport turnira“.