Danas počinje 21. ZagrebDox - otkrivamo koji film će izazvati najviše zanimanja

Dvadeset i prvi ZagrebDox donosi nam novi programski segment: Audio Dox. U sklopu navedenog programa predstavit će se neke od najznačajnijih radioreportaža iz cijele Europe, nominiranih i nagrađivanih na prošlogodišnjem festivalu PRIX EUROPA. U svom dokumentarcu Ok, Boomer Daniel Kupšovský istražuje generacijske stereotipe i sukobe koji se godinama prikazuju u medijima. Fokusira se na kritike upućene baby boomerima zbog ekoloških i društvenih pitanja te na percepciju generacija Y i Z kao „snowflakes“ zbog njihove osjetljivosti.

I'm Carrie Jade Williams! Ronana Kellyja prati priču mlade žene koja je javnost uvjerila da umire, ali da postoji eksperimentalni tretman u SAD-u koji bi joj mogao spasiti život. Godinu dana poslije otkriveno je da je riječ o poznatoj prevarantici.

Film I'm a 'Kweekje' režirala je Nicole Terborg. Nicole je uvijek je osjećala prazninu zbog činjenice da je kao 13-godišnjakinja iznenada morala napustiti roditeljski dom i preseliti se k teti. U kulturi njezine obitelji, porijeklom iz Surinama, to je poznato kao „kweekje“ – odrastanje s nebiološkim skrbnicima – no o tome se rijetko otvoreno razgovara.

Agnieszka Czyżewska Jacquemt autorica je filma The Woman and The Monument, priče koja razotkriva skrivene interese političkih elita te postavlja ključna pitanja o moći, hrabrosti i ljudskom dostojanstvu.

Lara Bullens svojim nas uratkom 'Am I Home'? – Life In a Dementia Village vodi u Warwick, gdje se nalazi jedinstven dom za osobe s demencijom, oblikovan poput lažnoga engleskog sela. Stanovnici mogu kupovati, šetati se ulicama ili posjetiti frizerski salon, stvarajući iluziju poznatog okruženja. No, iza ove pomno konstruirane stvarnosti kriju se etička pitanja – je li opravdano lagati oboljelima radi njihove udobnosti?

Migranti u Bosni i Hercegovini, pokušavajući prijeći granicu s Hrvatskom i ući u EU, suočavaju se s teškim uvjetima i nasilnim vraćanjima od hrvatske policije, ali i smrću. U svom dokumentarcu Cause of Death: The Border Barbara Matejčić istražuje sudbine nestalih, razgovara s obiteljima i aktivistima koji pokušavaju identificirati žrtve te ukazuje na odgovornost politike EU-a za ove tragične smrti.

"Mirotvorac" Ivana Ramljaka

U četvrtak 3.4. prikazat će se film Mirotvorac za kojeg Nenad Polimac u Jutarnjem listu piše: "U programu ovogodišnjeg ZagrebDoxa nema dokumentarca koji će uzbuditi toliko poput "Mirotvorca" Ivana Ramljaka (poznat po filmovima "El Shatt - nacrt za utopiju", "O jednoj mladosti", "Bore Lee: Čuvaj se sinjske ruke"), inače jednog od selektora kratkometražnog programa prestižnog Rotterdam Film Festivala. Redatelj se pozabavio slučajem koji ga je šokirao još kao klinca, ubojstvom osječkog načelnika policije Josipa Reihl-Kira 1. srpnja 1991., nakon kojega je počela eskalacija rata u Slavoniji. Situacija je dotad bila zategnuta, Srbe u slavonskim selima pozivali su na pobunu agitatori iz Beograda, arkanovci i Vojislav Šešelj, a otkako je HDZ pobijedio na izborima, u Osijeku su sve češće minirali srpske dućane i automobile. Kako su Srbi postavljali barikade pred ulazom u svoja sela, Reihl-Kir je odlazio na pregovore s njima, uvijek nenaoružan. Uspio je postići da se barikade uklone i predstavljao je jedini autoritet pobunjenoj strani. Usprkos stalnim nemirima i prosvjedima, redovno je vodio konferencije za tisak, na koje je stalno dolazio i novinar beogradskog Politika Ekspresa i u svojim izvještavanjima izvrtao njegove riječi. Načelnik bi ga zbog toga naredni put pozvao na red, ali taj bi se izvlačio da urednici od njega očekuju takvu vrstu članaka i da bi u protivnom mogao ostati bez posla.

Njegova je parola bila: "Bolje pet godina pregovarati nego pet minuta ratovati." Nije mu baš bilo jednostavno jer se u Osijeku Branimir Glavaš sa svojim "jastrebovima" nametnuo kao paralelna vlast i često je dolazilo do sukoba legalne policije i paravojnih grupa koje je kontrolirao Glavaš. Reihl-Kir je namjerno izbjegavao sukobe. Bilo mu je besmisleno da se njegova policija nadmeće s Glavaševim ljudima, koje je kontrolirao HDZ, hrvatska stranka na vlasti. Ipak je sve to bila ista strana, a povremeno bi se požalio Josipu Boljkovcu, ministru unutarnjih poslova, no taj mu iz Zagreba nije mogao osobito pomoći, jedino mu je obećao pronaći drugo i manje opasno radno mjesto..."

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox očekuje nas u kinima Kaptol Boutiquea od 30. ožujka do 6. travnja 2025. godine.

Petodnevni program

ZagrebDox Pro, petodnevni program koji objedinjuje analizu prijavljenih projekata, preporuke i prijedloge za njihov daljnji razvoj, uključuje studije slučajeva, grupne i pojedinačne razgovore sa stručnjacima iz industrije, majstorska predavanja, posebne filmske projekcije i okrugle stolove. Predavači, stručnjaci i gosti programa ZagrebDox Pro neki su od najznačajnijih europskih autora, producenata i prikazivača. Najboljem će projektu, odlukom žirija, biti omogućeno jednogodišnje online mentorstvo, dok će dva projekta, također odlukom žirija, dobiti mogućnost sudjelovanja u rezidencijalnom modulu ZagrebDox Proa, u suradnji s Rab Film Festivalom u kolovozu 2025.

Poseban segment programa ZagrebDox Pro posvećen je umjetnoj inteligenciji, mogućnostima koje nam pruža i nezanemarivim etičkim aspektima koje otvara upotreba ovih alata u proizvodnji dokumentarnog sadržaja. U diskusijama i radionicama otvorenima za javnost promišljat će se pitanja relevantna za stvaratelje tog sadržaja, ali i za one koji ga – gledaju.

Peter Mettler

Na ZagrebDoxu nas očekuju i tri masterclassa. Dokumentaristički opus ovogodišnjeg dobitnika Velikog pečata za životno djelo, švicarsko-kanadskog filmskog redatelja Petera Mettlera, jedinstven je zbog inovativnosti i kreiranja novih umjetničkih formi. U masterclassu, koji će biti popraćen filmskim isječcima i snimateljskim planovima, govorit će o metodama i strategijama spontanoga i improviziranoga filmskog stvaralaštva rekonstruirajući putanju svojih dokumentarističkih pothvata – od trilogije koju tvore Picture of Light (1994), Gambling, Gods and LSD (2002) i The End of Time (2012) do nedavnoga sedmodijelnog dnevničkog filma Tamo gdje raste trava (2023).

Margje de Koning, umjetnička direktorica vodećeg svjetskog ljudskopravaškog festivala Movies that Matter s dugogodišnjim iskustvom režiranja i produciranja kreativnih i angažiranih dokumentaraca za nizozemsku javnu televiziju, na svojem predavanju govorit će o tome kako film može pridonijeti promjeni perspektiva na svim razinama, od lokalne zajednice do donositelja odluka.

Tomasz Wolski jedan je od najistaknutijih poljskih dokumentarista, čiji su filmovi osvajali nagrade na brojnim svjetskim festivalima, a poznat je i po svojoj suradnji sa Sergejem Loznicom. Wolski će u masterclassu analizirati svoju radnu metodu i proces tijekom kojeg iznalazi kreativan način da obradi priču kada ima premalo ili pak previše arhivskih materijala – od uprizorenja, preko stop-animacije, do montiranja tematskih sekvenci.

Panel rasprave DOXXL

Očekuju nas i dva panela DOXXL. Na panelu Studenti u blokadi – drukčiji svijet je moguć?, koji će se održati u Dokukinu KIC u srijedu, 2. travnja u 15 sati, razgovarat će se o studentskim prosvjedima u Srbiji. Što možemo naučiti od srpskih studenata i njihove spontane kolektivne kreativnosti, samoorganizacije i medijske artikuliranosti? Zašto su upravo oni poveli pobunu? Na koji će se način razriješiti proturječje između silne energije koju je prosvjed generirao i nedostatka prave političke opozicije? U razgovoru će sudjelovati Aleksandar Reljić, redatelj Najglasnije tišine, prvoga filmskog dokumenta o studentskim prosvjedima u Srbiji, i protagonisti filma, te studenti u blokadi, a pridružit će im se i sudionici blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu i članice inicijative Studentice za Palestinu.

Audio Dox

U petak 4. travnja s početkom u 15 sati u Dokukinu KIC očekuje nas i drugi panel DOXXL, Audio Dox – Slušanjem do razumijevanja. Dokumentarna radiodrama specifična je radijska i umjetnička forma koja nastoji bilježiti vrijeme i stvarnost u kojoj živimo obraćajući pritom naročitu pozornost na zvuk i strukturu donošenja priče.

Pet vrsnih europskih audiodokumentarista iz ovogodišnje sekcije Audio Dox razgovarat će s Ljubicom Letinić, nagrađivanom radijskom novinarkom koja stoji iza sve popularnijeg projekta audioknjiga book&zvook, o svojim soničnim uradcima koji pokrivaju raznolike, ali podjednako aktualne teme – od generacijskih stereotipa, preko kulture laži i mehanike moći, do migrantskih prošlosti i sadašnjosti onkraj graničnog režima „tvrđave Europe“. Uz Ljubicu Letinić sudjeluju i Agnieszka Czyżewska Jacquemt, Daniel Kupšovský, Barbara Matejčić, Liam O'Brien i Nicole Terborg.

Predavanje pod imenom PUBLIKUM – Povezivanje vašeg audiovizualnog projekta s publikom uz pomoć antropologije potpomognute umjetnom inteligencijom održat će se u srijedu 2. travnja u 16:30 u Dokukinu KIC. Uz Nielsa Alberga, suosnivača Will & Agency i PUBLIKUMA, otkrijte kako antropologija potpomognuta umjetnom inteligencijom može preobraziti pripovijedanje. Saznajte kako filmski autori i djelatnici u kulturi mogu postići duboke emocije kod publike – neovisno o tržišnim predviđanjima – te tako potaknuti kreativne odluke od razvoja do distribucije. Ovo predavanje donosi svježu perspektivu o angažiranju publike, stvarajući ravnotežu između umjetničke vizije i stvarnoga emocionalnog učinka; savršeno za one koji se žele spojiti s publikom na dublji način.

Umjetna inteligencija

Zanimljiva će zasigurno biti i panel-diskusija o umjetnoj inteligenciji i dokumentarnoj kinematografiji, Okvir budućnosti: AI, istina i etika dokumentarizma, koja nas očekuje u četvrtak 3. travnja u 17 sati u Dokukinu KIC. Kako očuvati umjetnički integritet u doba strojno proizvedenog sadržaja? Ova rasprava donijet će uvide korisne filmskim autorima, istraživačima i profesionalcima iz filmske industrije. Sudjeluju Nadežda Čačinović, Marko Zelenović, Marko Porobija i Tomislav Fiket, uz uvodnu riječ Nenada Puhovskog i moderiranje Roberta Tomić Zubera.

Propitivanje pitanja o AI-ju u svjetskom dokumentarizmu ZagrebDox je pripremio u suradnji s MEDIA Deskom Hrvatske i s još osam različitih deskova Europe.

