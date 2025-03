Što će se prikazivati na ZagrebDoxu ove godine? Festival Hits, Glazbeni globus i Happy Dox (2)

Već smo najavili 21. ZagrebDox, a sada tome dodajemo najave filmova iz programskih kategorija – Festival Hits, Glazbeni globus i Happy Dox.

Festival Hits

Što određeni film čini hitom? Jesu li to snažne priče, privlačni likovi, aktualne teme ili nagrade na najvažnijim festivalima? Filmovi iz ovogodišnje programske kategorije ZagrebDoxa Festival Hits ispunjavaju sve navedene kriterije, a riječ je o pet iznimnih filmskih ostvarenja.

Naslov koji je na prestižnoj IDFA-i osvojio nagradu za najbolji međunarodni dugometražni film i montažu, Trains, Macieja J. Drygasa, sastoji se isključivo od arhivskih materijala i donosi kolektivni portret Europljana 20. stoljeća, bilježeći njihove nade, želje, drame i tragedije.

The Landscape and the Fury, redateljice Nicole Vögele, filmski je esej koji se bavi područjem bosansko-hrvatske granice i istražuje pitanja raseljavanja, nasilja, ali i svakodnevice koju često određuju životne slučajnosti. Film je osvojio nagradu žirija na festivalu Visions du Réel, kao i nagradu za najbolji film na Doc Allianceu. Prikazan na Veneciji, Rotterdamu, São Paulu, Londonu, Doclisboi i Vancouveru, film Pavements, američkog redatelja Alexa Rossa Perryja, hibrid je narativnih, scenarističkih, dokumentarnih, glazbenih i metatekstualnih oblika te intimni prikaz poznatog benda koji se nakon ponovnog okupljanja priprema za turneju. U isto vrijeme, film prati i pripreme za mjuzikl temeljen na njihovim pjesmama, muzej posvećen njihovoj povijesti i visokobudžetni holivudski biografski film inspiriran pričom o najvažnijem bendu generacije.

U zadivljujućem dokumentarcu Rising Up at Night redatelj Nelson Makengo stvara živopisnu sliku vitalizma Kinshase, glavnoga grada Demokratske Republike Kongo. Rising Up at Night uvršten je u programe brojnih relevantnih filmskih festivala poput Berlinalea, IDFA-e, Hot Docsa, a na Visions du Réel osvojio je posebno priznanje žirija.

Holding Liat, Brandona Kramera, osvojio je nagradu za najbolji dokumentarni film na ovogodišnjem Berlinaleu. Nakon što je 7. listopada Liat Beinin Atzili oteta iz kibuca Nir Oz, njezina izraelsko-američka obitelj suočava se s vlastitim sukobljenim perspektivama u borbi za njezino oslobađanje i budućnost mjesta koje nazivaju domom.

Glazbeni globus

Omiljeni program ZagrebDoxa svih glazbenih sladokusaca, Glazbeni globus, donosi nam četiri dugometražna dokumentarca.

Emotivan i inspirativan biografski film o Zoranu Predinu, Praslovan, Slobodana Maksimovića, prati put velikog umjetnika od Maribora do slave s Lačnim Franzom i njegove solo karijere.

HAIYU - Rebel Singer Mariem Hassan and the Struggle for a Free Western Sahara nagrađen je na Sheffield DocFestu i prikazan na DokuFestu u Kosovu, a istražuje život i ostavštinu Mariem Hassan, čija je glazba postala snažan glas borbe Saharaca, spajajući osobne priče, arhivske snimke i intervjue kako bi istaknula njezin utjecaj i borbu za slobodnu Zapadnu Saharu.

Born to Be Wild - The Story of Steppenwolf, Olivera Schwehma, prati putovanje kultnog benda Steppenwolf od Njemačke, preko Toronta, do Kalifornije. Film istražuje njihov hard rock zvuk, kulturni utjecaj i uspon do slave kroz rijetke snimke, arhivske materijale i uvide u živote rock legendi.

U svom dokumentarcu Funk YU redatelj i ljubitelj glazbe Franko Dujmić kreće na putovanje bivšom Jugoslavijom u potrazi za vinilom „Ulice jorgovana“, upoznajući strastvene kolekcionare i DJ-e koji dijele vezu između glazbe, nostalgije i strasti prema kolekcionarstvu.

Happy Dox

Još jedna programska kategorija koja puni i srca i kinodvorane – Happy Dox – na veliko platno Kaptol Boutique Cinema donosi četiri vesela naslova.

A song for my land, koji je režirao Argentinac Mauricio Albornoz Iniesta, prati Ramira Lezcana, učitelja glazbe u ruralnoj argentinskoj školi koji odlučuje pokrenuti kampanju kako bi rasvijetlio tragediju agrokemikalija od kojih se učenici u njegovoj školi razbolijevaju. Njegovo putovanje nailazi na neočekivane pristaše i moćne protivnike.

Koki, Ciao, nizozemskog redatelja Quentona Millera, film je o Kokiju, legendarnom Titovom papagaju i suborcu, koji je upoznao holivudske zvijezde, ali i svjetske diktatore. Koki, Ciao prikazan je na nedavnom Berlinaleu i Rotterdamu.

Street Light Romaina Dumonta (DokuFest, Montréal, Cairo) prati Cheuna, omiljenog pariškog prometnog redara koji upada u nevolje s lokalnim inspektorom.

My Swiss Army Luke Popadića prati četiri časnika švicarske vojske imigrantskog podrijetla, nudeći iskren i pronicljiv pogled na identitet, integraciju i osjećaj pripadnosti uz lijepu mješavinu humora i iskrenosti.