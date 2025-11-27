Dokumentarni film o DeepMindu i razvoju AlphaFolda dostupan besplatno na YouTubeu

Povodom pete obljetnice AlphaFolda, Google DeepMind besplatno je objavio film koji prati petogodišnji put tima do rješavanja velikog biološkog izazova do povijesnog osvajanja Nobelove nagrade

Sandro Vrbanus četvrtak, 27. studenog 2025. u 16:56

Povodom obilježavanja pete godišnjice AlphaFolda, Googleovog AI sustava za napredno predviđanje složene trodimenzionalne strukture proteina, na službenom YouTube kanalu Googleovog AI odjela DeepMind objavljen je dugometražni dokumentarni film "The Thinking Game". Film je besplatno dostupan od 25. studenog, pa će tako šira javnost dobiti detaljan uvid u rad jednog od vodećih svjetskih laboratorija za razvoj umjetne inteligencije.

Povijesni znanstveni uspjeh

Dokumentarac je nastajao tijekom razdoblja od pet godina, a potpisuje ga nagrađivani tim koji stoji iza poznatog dokumentarca "AlphaGo". Radnja vodi gledatelje u samo središte Google DeepMinda, detaljno prateći nastojanja tima da odgonetne tajne tehnologije, ali i razvije opću umjetnu inteligenciju (AGI).

Radnja prati osnivača i prvog čovjeka DeepMinda, Demisa Hassabisa i njegove suradnike kroz ključne trenutke istraživačkog rada. Kamera bilježi dugotrajan proces i izazove s kojima su se znanstvenici suočavali te pruža rijedak pogled na unutarnju dinamiku tima tijekom prijelomnih trenutaka.

Središnji dio filma fokusiran je na trenutak kad je tim AlphaFolda otkrio da je uspješno riješio pedeset godina star izazov u biologiji. Riječ je o prekretnici u razumijevanju bioloških struktura, postignuću koje je ne samo redefiniralo to znanstveno polje, već je u konačnici rezultiralo i dodjelom Nobelove nagrade za kemiju prošle godine.



