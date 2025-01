Filmovi kojima se najviše veselimo u 2025. godini

S obzirom na to da smo već pošteno zagazili u 2025. godinu, krajnji je čas da se uhvatimo u koštac s nadolazećim izdancima sedme umjetnosti koji bi nas mogli oduševiti. Ili razočarati. Ili, najgore od svega, ostaviti potpuno ravnodušnima.

Da previše ne duljimo, u nastavku vam stoga donosimo deset filmova koje najželjnije iščekujemo, a koje, sada već pomalo tradicionalno, ni ovoga puta nismo poredali ni po kakvom posebnom redoslijedu...

S jedne strane Isijavanje, Iskupljenje u Shawshanku i Carrie, a s druge, avaj, Djeca kukuruza, Snovolovka i Maksimalno ubrzanje. Igranofilmske ekranizacije djela Stephena Kinga, drugim riječima, imaju podjednake šanse prerasti kako u kultne klasike, tako i u negledljive katastrofe.

Ipak, kako Trkača režira prokušani Edgar Wright, nadamo se jednom barem solidnom distopijskom trileru. Tim više što je Wright nakanio snimiti kudikamo vjerniju adaptaciju u odnosu na onu Glaserovu, a u kojoj je glavnu zvijezdu najsmrtonosnijeg reality showa na svijetu tumačio Arnold Schwarzenegger.

Znamo, znamo i bespogovorno se slažemo: biografski filmovi, a napose oni o glazbenim zvijezdama i zvjezdicama, najčešće ne vrijede pišljivog boba. No, ako postoji jedan glazbenik o čijem bi se životu dao snimiti pošten biopic, onda je to zasigurno neponovljivi Bob Dylan.

Potpuni neznanac obuhvaća četverogodišnji period od Dylanovog (Timothée Chalamet) dolaska u New York do kontroverznog električnog nastupa na Newport Folk Festivalu 1965. godine, a koliko je redatelju Jamesu Mangoldu uspjelo uhvatiti suštinu poslovično neuhvatljivog kantautora, moći ćemo otkriti za svega par dana.

Novopečeni južnokorejski oskarovac Bong Joon-ho (Parazit) priprema nam ZF crnohumornu komediju labavo baziranu na sličnoimenom (Mickey7) romanu američkog pisca Edwarda Ashtona iz 2022. godine.

Mickey Barnes (Robert Pattinson) jedan je od bezbrojnih potrošnih zaposlenika megakorporacije koja je namislila kolonizirati ledeni planet zvan Niflheim. Međutim, kad jedan od njegovih klonova (titularni Mickey 17) preživi sigurnu pogibelj, susrest će svog nasljednika Mickeyja 18, a što će spomenutoj korporaciji predstavljati sasvim dovoljan povod da ih obojicu pokuša eliminirati.

Uvrnuto? Poprilično. Intrigantno? Apsolutno!

Ove godine na svoje bi trebali doći i ljubitelji brzina, Brada Pitta ili, u idealnom slučaju, oboje. Naime, u F1 Pitt tumači Sonnyja Hayesa – bivšeg vozača Formule 1 koji se iz mirovine vraća kako bi pomogao svom dobrom prijatelju Rubenu (Javier Bardem), vlasniku F1 tima koji je vidio i boljih dana.

S obzirom na to da se redateljske palice latio Joseph Kosinski (Top Gun 2), odnosno da je film nastao u kolaboraciji s Formulom 1 (jedan od izvršnih producenata je Lewis Hamilton), očekujemo jednu koliko autentičnu, toliko i spektakularnu visokooktansku poslasticu.

Od Kirka Alyna, preko Georgea Reevesa, Christophera Reevea i Brandona Routha, pa sve do svemrežnog mezimca Henryja Cavilla, Čovjeka od čelika smo se bogami nagledali. Baš kao i kojekakvih eskapada nebrojenih drugih superjunaka s kojima nas nemilice bombardiraju već dobrih petnaestak godina.

Ipak, lagali bismo kada bismo rekli da nas nadolazeći Superman, a u kojem će titularnog vanzemaljca u tajicama tumačiti David Corenswet, nimalo ne zanima. Prije svega, zahvaljujući prostoj činjenici da ga redateljski i scenaristički potpisuje sam glavni kreativni direktor DC Studiosa James Gunn. A potom i zato što je posrijedi film koji bi trebao otvoriti novu eru DC-jevog filmskog univerzuma.

Još jednom udruživši snage sa scenaristom Alexom Garlandom, Danny Boyle ove godine konačno nas je odlučio počastiti nastavkom upečatljivog 28 dana kasnije, a koji je navodno u cijelosti snimljen na iPhoneu 15 Pro Max.

Predvođena Ralphom Fiennesom, Aaronom Taylor-Johnsonom, Jodie Comer i Jackom O’Connellom, Boyleova najnovija uzdanica trebala bi nam pružiti povlašteni uvid u depresivno stanje svijeta trajno obilježenog grozomornim virusom zvanim Rage. Drugim riječima, priuštiti nam kakva dva–dva i pol sata iznadprosječne postapokaliptične razonode zombijevskog predznaka, a zbog čega 28 godina kasnije nestrpljivo iščekujemo.

Yorgos Lanthimos i muza mu Emma Stone ponovno ne miruju, već nam pripremaju Bugoniju – znanstveno-fantastičnu komediju u kojoj će Stone društvo ispred kamere još jednom praviti Jesse Plemons.

Naime, posrijedi je remake južnokorejskog filma Save the Green Planet! iz 2003. godine, a čiju narativnu okosnicu čini otmica stanovite CEO-ice (Stone) od strane dvojice muškaraca uvjerenih u to da je dotična zapravo vanzemaljka koja želi uništiti svijet. Premda su kolaboracije između Lanthimosa i Stone nekad više (Miljenica, Uboga stvorenja), a nekad manje (Kinds of Kindness) uspješne, uvijek su zavodljivo bizarne, pa stoga uopće ne sumnjamo u to da će i Bugonija biti upravo takva.

Osim Nosferatua, ove godine dobit ćemo i još jednu igranofilmsku ekranizaciju čuvenog romana Mary Shelley, a u kojoj glavne uloge tumače Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth i Christoph Waltz.

Naslovljen jednostavno Frankenstein, posrijedi je film o kojem je Guillermo del Toro godinama snatrio prije no što je, zahvaljujući Netflixu, dobio priliku da svoje snove konačno pretoči u stvarnost. Shodno tome, nadamo se jednom prvoklasnom gotičkom hororu kakav je u stanju snimiti samo ovaj blaženo pomaknuti meksički redatelj. U svakom slučaju, gori od otužne Branaghove adaptacije iz 1994. godine ne može biti...

Ove godine dobit ćemo i treći nastavak serijala o ekscentričnom privatnom detektivu Benoitu Blancu (Daniel Craig), a o kojem se trenutačno zna izrazito malo. Točnije, tek to da će radnja filma biti smještena u London, odnosno da će glumačku postavu, između ostalih, činiti Andrew Scott, Mila Kunis, Glenn Close, Jeremy Renner i Josh Brolin.

Iako od Noža u leđa 3 ne očekujemo da nadmaši izvrsni prvi nastavak, osrednji Nož u leđa: Glass Onion potencijalno bi ipak mogao, a zbog čega mu se, kao okorjeli ovisnici o whodunnit podžanru, poprilično radujemo.

Je li The Battle of Baktan Cross adaptacija Vinelanda velikog američkog pisca Thomasa Pynchona ili ne, možemo samo nagađati jer se od svih uvrštenih filmova o dotičnome trenutačno definitivno zna najmanje. Dapače, jedino što sa sigurnošću možemo reći jest da je posrijedi dosad najskuplji film Paula Thomasa Andersona, odnosno da glavne uloge igraju Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro i Regina Hall.

Je li to, pak, dovoljno dobar razlog da se The Battle of Baktan Cross pohita pogledati čim dođe u vaš i naš omiljeni multipleks? Ako se nas pita – itekako, jer ipak se radi o redatelju koji mnogo češće pogodi „u sridu”, nego li „u ništa”.