Nicholas Galitzine glumit će He-Mana u nadolazećim "Gospodarima svemira"

On je plavuša. On je princ. On je barbarin što zla ne poznaje. On je čuvar tajni dvorca Grayskull i cijele Eternije. On ima moooć...

On je, dakako, He-Man, a u nadolazećem igranom filmu Gospodari svemira (Masters of the Universe) redatelja Travisa Knighta (Kubo i čarobni mač), tumačit će ga zvijezda romantičnih komedija Nicholas Galitzine (Red, White & Royal Blue, The Idea of You).

Nažalost, kako to obično biva, nekih prevažnih drugih informacija u ovom trenutku još uvijek nemamo – izuzev toga da će se He-Man i drugovi morati razračunati sa strašnim Skeletorom te tako obraniti čitav svemir, odnosno da bi film trebao izaći u lipnju 2026. godine.

Inače, o sveukupno drugoj igranofilmskoj adaptaciji ove čuvene Mattelove franšize šuška se još od 2007. godine. Dotične su se tako u međuvremenu primali, pa potom odustajali i Warner Bros., i Sony, i Netflix, a posljednji u nizu koji ju je nakanio revitalizirati jest Amazon MGM.

Hoće li mu to poći za rukom ili ne, ostaje, naravno, za vidjeti. No, s obzirom na to da je posrijedi projekt koji se već dvadesetak godina nalazi u development hellu, moramo priznati da nekakvih velikih očekivanja baš i nemamo...