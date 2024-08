Zmajeva kuća završit će prije nego što smo mislili

Od Zmajeve kuće (House of the Dragon), tog popularnog prequela još popularnije Igre prijestolja (Game of Thrones), a čija je druga sezona prije svega par dana privedena kraju, oprostit ćemo se prije nego što smo očekivali.

Naime, showrunner i ko-kreator Ryan Condal na jučerašnjoj konferenciji za novinare potvrdio je kako će četvrta sezona Zmajeve kuće ujedno biti i – posljednja. Osim toga, Condal je obznanio i da se na trećoj sezoni radi punom parom, odnosno kako bi dotična u produkciju trebala ući početkom sljedeće godine. Na pitanje hoće li se treća sezona također sastojati od osam epizoda kao i druga, Condal je, pak, odgovorio da o tome još nije razgovarao s HBO-om, ali kako očekuje da će „ritam serije” ostati nepromijenjen.

Iako ova vijest zasigurno neće obradovati fanove, valja ujedno spomenuti i to da se dotični ipak imaju čemu veseliti jer trenutačno su u pripremi čak tri serije smještene u okrutan fantazijski svijet R. R. Martina. Točnije, Vitez sedam kraljevina (A Knight of the Seven Kingdoms), spin-off baziran na istoimenoj knjizi pripovijedaka iz 2015. godine, Aegon's Conquest u kojem ćemo pratiti zgode i nezgode Aegona Targaryena te Knjiga tisuću lađa (Ten Thousand Ships), a u kojoj ćemo, pak, posvjedočiti dogodovštinama princeze Nymerije.