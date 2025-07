Lego i Nintendo predstavili legendarni Game Boy od kockica

U čast revolucionarnog razdoblja u povijesti videoigara, Lego donosi pravu ikonu izrađenu od svojih kultnih kockcia – originalni Game Boy, nastao u suradnji s njegovim tvorcem, Nintendom. U omjeru od gotovo 1:1, ovaj model Lego Game Boya prava je oda zlatnom dobu igara, s vjerno reproduciranim detaljima i općenitim izgledom, koji će neupitno mnogima izazvati nostalgiju za legendarnom konzolom.

Model dolazi u obliku kolekcionarskog seta od 421 dijela, a sadržava sve što ljubitelji Game Boya pamte: kontrolne tipke A i B, SELECT i START te kontrolni "+Control Pad" uz prepoznatljive detalje poput regulatora kontrasta i kotačića za glasnoću.

Za dodatnu dozu nostalgije, u dizajn je uključen i utor za umetanje igara, a uz set dolaze dvije izmjenjive, kockama sastavljene kasete: The Legend of Zelda: Link’s Awakening i Super Mario Land. Međutim, nakon toga slijedi razočaranje – naime, na ovoj se Lego konzoli nećete moći igrati kao na pravom Game Boyu. I uređaj i igre samo su vizualno nalik originalu, no set ne donosi nikakvu elektroniku niti funkcionalnost poput prave konzole.

Lego najavljuje da će Game Boy set u prodaju stići 1. listopada, a dostupan je za prednarudžbu već sada po cijeni od 60 eura.