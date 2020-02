Oskari 2020 u znaku korejskog filma 'Parazit'

Oskara za najbolji film osvojio je korejski film Parazit (2019) kojeg je režirao Bong Joon-Ho (Host; Snowpiercer; Okja) i time postao prvi film u povijesti koji je osvojio tu nagradu na jeziku koji nije engleski. U tekstu o hrvatskom predstavniku u utrci za Oskara, pisali smo o Parazitu kao o dobitniku Palme d'Ora, filmu dostojnom Oskara, filmu koji podsjeća na Get out (2017), te filmu koji oduševljava neobično postavljenom situacijom, ophođenjem likova i raspletom koji graniči s nadrealnim.

Parazitov pristup u prikazu klasnog sukoba s elementima trilera nije osvježavajuće neobičan samo Hollywoodu i svijetu, već je atipičan i u usporedbi s popularnom korejskom kinematografijom koja se u najvećoj mjeri oslanja na romantične odnose u sklopu korejskih TV drama (K-drama). Ovisno o kakvoj se k-drami radi, romantični aspekt se kombinira s dramom (Pinocchio; Because This is My First Life), komedijom (What's Wrong with Secretary Kim; Strong Woman Do Bong Soon), trilerom (Healer), nadnaravnim (Goblin; Oh My Ghostess), SF-om (Memories of the Alhambra; I'm Not a Robot), fantasyjem (Hotel del Luna; Arthdal Chronicles), hororom (Kingdom), povijesnom dramom (Empress Ki; Six Flying Dragons; Mr. Sunshine), te tematskim pozadinama kao što su vojna (Descendants of the Sun), politička (King2Hearts), poslovna (Search: WWW) i doktorska (Romantic Doctor Kim). Sve prethodno izdvojene serije ujedno i preporučujem znatiželjnima kao najbolje k-drame tog tipa. Mnoge su dostupne na Netflixu, ili pak kroz jednostavnu pretragu s k-dramom i redditom kao ključnim riječima.

Večer je obilježio i nastup 18-godišnje Billie Eilish, prve žene i druge osobe u povijesti koja je u istoj večeri (26.1.2020.) osvojila veliku Grammy četvorku - nagrade za album, snimku i pjesmu godine, te nagradu za najbolju novu umjetnicu. Unatoč svojim godinama, Eilish već sad ima više različitih lica. Različiti ljudi bi je mogli znati onakvom ovisno o tome koju su njenu pjesmu čuli - popularnu "Bad Guy", provokativnu "All the Good Girls Go to Hell", melankoličnu "Lovely" ili neku drugu. Na ovogodišnjim Oskarima Eilish je imala čast nastupiti s pjesmom Beatlesa "Yesterday" izvedenom u sjećanje na ljude iz filmske industrije koji su preminuli prošle godine. Među njima je i Branko Lustig (10.6.1932 - 14.11.2019) poznat po tome što je bio (izvršni) producent u Spielbergovoj Schindlerovoj listi (1993), te u mnogim filmovima Riddleya Scotta - Hannibal (2001), Kingdom of Heaven (2005), A Good Year (2006), Black Hawk Down (2007), American Gangster (2007).

Također, 17 godina nakon što je osvojio i nije preuzeo Oskara za najbolju pjesmu u filmu 8 Mile (2002), Eminem je ove godine uveličao Oskare izvedbom pjesme "Lose Yourself" i dobio gromoglasan pljesak publike. Aja Romano za Vox pretpostavlja da na Oskarima 2003. godine nije preuzeo nagradu i nastupio ili zato što je uzeo pauzu u profesionalnoj karijeri (preskočio je i Grammyje 2003. godine) ili zato što su organizatori bili nervozni oko mogućih psovki za vrijeme izvođenja pjesme.

Nazad nagradama, uspjeh Parazita (četiri oskara) ujedno je značio i manji uspjeh filma 1917, koji je osvojio tri Oskara, i to sva tri u tehničkim kategorijama. Osim što je Parazit za današnje vrijeme tematski relevantniji nego 1917 kao što ističe Emily V. za Vox, 1917 je u svijetu imao premijere krajem prošle i početkom nove godine, dok je Parazit bio dostupan na webu u visokoj kvaliteti već pola godine unazad.

Netflix je ove godine u oskarovsku kampanju ušao i s više uloženih sredstava nego prošle godine kada je s Romom (2018) osvojio tri Oskara. No uspjeh su postigli samo Laura Dern u kategoriji najbolje sporedne glumice i American Factory u kategoriji najboljeg dokumentarnog filma. The Two Popes nije uspio pobijediti ni u jednoj od tri kategorije, dok je Scorseseov The Irishman bio jedini među filmovima nominiranim u kategoriji za najbolji film, a da nije osvojio nijednu nagradu (u ukupno deset kategorija) - što je identično 'postignuću' Scorseseovog filma Gangs of New York (2002).

U nastavku je popis pobjednika u svakoj od 24 kategorije:

Najbolji film

Parazit

Ford v Ferrari ('Le Mans 66)

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Najbolji režiser

Parazit , Bon Joon-ho

The Irishman, Martin Scorsese

Joker, Todd Phillips

1917, Sam Mendes

Once Upon a Time... in Hollywood, Quentin Tarantino

Najbolji glumac

Joaquin Phoenix, Joker

Antonio Banderas, Pain & Glory

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Jonathan Price, The Two Popes

Najbolja glumica

Renee Zellweger, Judy

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Najbolji sporedni glumac

Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Najbolja sporedna glumica

Laura Dern, Marriage Story

Kathy Bates, Richard Jewell

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Najbolji originalni scenarij

Parazit

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Najbolja adaptacija

Jojo Rabbit

The Irishman

Joker

Little Women

The Two Popes

Najbolja kostimografija

Little Women

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood

Najbolji zvuk

1917

Ad Astra

Ford V Ferrari ('Le Mans 66)

Joker

Once Upon a Time... in Hollywood

Najbolja montaža zvuka

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time… in Hollywood

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Najbolja glazba

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Najbolji kratki animirani film

Hair Love

Dcera (Daughter)

Love

Kitbull

Memorable Sister

Najbolji kratki film

The Neighbours' Window

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A Sister

Najbolji dokumentarni film

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Najbolji kratki dokumentarni filma

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

In the Absence

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Najbolji međunarodni film

Parazit

Corpus Christi

Honeyland

Les Miserable

Pain & Glory

Najbolja scenografija/produkcijski dizajn

Once Upon a Time… in Hollywood

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Parazit

Najbolja montaža

Ford v Ferrari

Joker

Jojo Rabbit

Parazit

The Irishman

Najbolja fotografija/kinematografija

1917

The Irishman

Joker

The Lighthouse

Once Upon a Time… in Hollywood

Najbolja šminka

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress Of Evil

1917

Najbolji animirani film

Toy Story 4

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Najbolji vizualni efekti

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

Najbolja originalna pjesma