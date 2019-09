Objavljen hrvatski predstavnik u utrci za Oskara 2020

Film "Mali" redatelja i scenarista Antonija Nuića natjecat će se u utrci za nominaciju za najbolji međunarodni igrani film s filmovima kao što su Parasite (Bong Joon Ho) i Weathering With You (Makoto Shinkai).

Danas u 11 sati u Hrvatskom audiovizualnom centru održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen hrvatski kandidat za nagradu Oskar 2020 (9. veljače) u utrci za najbolji međunarodni igrani film. Tajnim glasovanjem petnaest predstavnika iz različitih grana branše, te u konkurenciji deset hrvatskih filmova, film "Mali" redatelja i scenarista Antonija Nuića izabran je natpolovičnom većinom. Među brojnim stranim filmovima, dobitnici nominacija za Oskar bit će objavljeni 13. siječnja, 2020.

Antonio Nuić; Boris T. Matić; Ivan Goran-Vitez; Goran Ribarić

Nuićev "Mali" dobitnik je Zlatne Arene za najbolji film na Pulskom filmskom festivalu, nagrade "Oktavijan" Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolje specijalne efekte, te je nominiran za najbolji film na Sarajevskom filmskom festivalu (2018). U ponovnoj suradnji s producentom Borisom T. Matićem, glumačka postava je sljedeća: Bojan Navojec, Franjo Dijak, Hrvoje Kečkeš, Iva Babić, Ksenija Marinković, Paško Vukasović, Rakan Rushaidat, Robert Ugrina, Vito Dijak, Živko Anočić

Kao i Nuićeva druga tri filma (Kenjac; Sve džaba; Život je Truba), "Mali" bi u budućnosti trebao biti dostupan na platformi HRTi.

Prema kratkom sadržaju s projekcije u Kinu Europa u veljači ove godine, film predstavlja Franju kojeg nisu promijenile ni četiri godine zatvora. On je diler, supruga mu umire, a njezini roditelji žele ga prikazati kao nesposobnog roditelja i uzeti mu skrbništvo nad sinom, Malim. Mali voli oca, voli njegove nekonvencionalne odgojne metode i želi živjeti s njim. Franjo nema namjeru nikome opravdavati način na koji odgaja sina, kao što nema namjeru pustiti da ga itko od njega razdvoji. Za četrdeseti rođendan Franjo dobiva dva poklona koji su rješenje svih njegovih problema.

Nenad Polimac piše o filmu "Mali" kao nastavku Nuićeve sjajne priče iz triptiha “Seks, piće i krvoproliće” (2004). Tamo su se četvorica protagonista, nakon što su ih pretukli pripadnici Torcide, našla u stanu jednoga od njih (Franjo Dijak) i uglavnom ignorirala njegovu suprugu Martinu (Leona Paraminski) koja je htjela malo mira da podoji bebu. Pijano brbljanje postaje neugodno kad se ispostavi da su i ostala trojica (Bojan Navojec, Rakan Rushaidat i Hrvoje Kečkeš) bili u seksualnoj vezi s Martinom te da nije baš sigurno da je domaćin otac njezina djeteta. Polimac navodi da je "Mali" za hrvatske standarde krajnje neobična vrsta filma o društvu u raspadu u kojem preživljavaju samo sposobni za rizičan kriminal. S vrlo malo likova i dramskih motiva dočarani su ponori korupcije u koje je ogrezlo hrvatsko društvo.

Na pitanje o tome čiji bi doprinos htio posebno istaknuti, Antonio Nuić ustrajao je na važnosti cjelokupnog tima počevši od vozača do glavnog glumca, ističući kako je svaki pojedinac bio bitan za raspoloženje cijelog tima. Naposljetku je ipak udovoljio upitu spomenuvši mladog Vita Dijaka (naslovni junak Mali) kao izvrsnog mladog glumca koji se nosio jednako dobro kao i stariji kolege. U vrijeme snimanja filma Vito je završavao osnovnu školu, a njegov otac i na platnu i u stvarnom životu, Franjo Dijak, ponosno je istaknuo kako je Vito zapravo u filmu imao najmanje repeticija od svih.

Na pitanje o tome što mu je predstavljalo najveći tehnički izazov za vrijeme snimanja, Nuić se sa smijehom prisjetio vremenskih prilika s jedne od filmskih lokacija zbog čije je naglo promjenjive mikroklime bilo teško dobiti željenu pozadinu od početka do kraja scene. Nadodao je kako mu je najzabavniji dio bilo snimanje specijalnih efekata i upotreba dronova.

Na pitanje s kime bi htio surađivati u budućnosti, Nuić je bez suzdržavanja istaknuo kolege s filma "Mali", te nadodao da njegova otvorenost prema suradnji sa što više ljudi postoji još od njegovog prvog filma Seks, piće i krvoproliće (2004).

Iz razgovora s Antonijem Nuićem, vrijedi izdvojiti i inicijativu Društva hrvatskih filmskih redatelja, kojoj je krajnji cilj stvaranje platforme na kojoj bi bili dostupni svi stari i novi hrvatski filmovi.

Što se tiče Oskara, u 2019. godini pobjedu je odnijela Roma (2018). Nakon promjene u travnju, po prvi puta u povijesti nagrada za "najbolji film na stranom jeziku" daje se pod imenom nagrade za "najbolji međunarodni igrani film". Kriterij kvalificiranosti kao i do sada uključuje i dokumentarna i animirana djela. Fanovi japanske animacije mogli bi osjetiti ugodnu škakljivost kad shvate da se time Nuićev "Mali" i novi film Makotoa Shinkaija - Weathering With You (2019), nalaze u istom ringu.

Vrijedi istaknuti i korejski Parasite (2019) koji po mnogima predvodi listu kandidata za nominacije. Bong Joon Hoov (Okja; Snowpiercer) film dobitnik je Palme d'Ora s ovogodišnjeg Filmskog festivala u Cannesu. Osim što je dostojan Oskara, najbrži način da saznate je li to film za vas je paralela koju bez ustručavanja povlačim s filmom Get Out (2017), dobitnikom Oskara za najbolji originalni scenarij. Parasite jednako oduševljava neobično postavljenom situacijom, ophođenjem likova i raspletom koji graniči s nadrealnim.