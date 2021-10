Pregled najboljih novih filmova 2021: lipanj-kolovoz

Potraga za dobrim novim filmom rijetko urodi plodom, naprotiv, većinu filmova na koje naiđemo nemamo želju gledati. U pregledu nastojimo izabrati najbolje među novim filmovima, a zadovoljstvo će filmoljupcima nesumnjivo donijeti to što su izabrani isključivo oni koji su već dostupni na webu.

Osim nastavka filma A Quiet Place i nove verzije filma Suicide Squad, proteklo filmsko tromjesečje je obilježio i John Cena. Većina ga zna kao WWE hrvača i meme, neki kao repera i govornika kineskog jezika, a zahvaljujući filmovima Vacation Friends, The Suicide Squad i Fast & Furious 9, nikad nije bilo bolje vrijeme za steći dojam i o njegovoj glumi.

Prethodnom pregledu možete pristupiti ovdje, a do sljedećeg pregleda se nadamo da ćete pronaći zadovoljstvo u što više odabranih filmova.

A QUIET PLACE PART II (TRILER)

Usred idiličnog sportskog dana, stanovništvo malog grada zatekne objekt koji se obrušava prema Zemlji. Izvrstan tempo postepene uznemirenosti eskalira u potpunu paniku pojavom prvog vanzemaljskog bića i krvoprolića koje uslijedi. Za očekivati je bilo da element iznenađenja neće biti učinkovit kao pri prvom filmu, te u skladu s time akcija i triler imaju prioritet nad elementima horora. A Quiet Place Part II popunjava priču i dovršava razvoj likova - čime gledateljima daje i glavu i rep koji su nedostajali pri prvom filmu Johna Krasinskog.

MINAMATA (DRAMA)

Godinu dana prije kraja zlatnog doba Life magazina (1936.-1972.), američki fotograf W. Eugene Smith prekida povučeni život i odlazi u Japan. Tamo dokumentira neurološku bolest izazvanu otrovanjem živom i korporativnu pohlepu koja joj je prethodila. Najistaknutiji aspekt filma Minamata je gluma Johnnyja Deppa u glavnoj ulozi, koji istovremeno predvodi film i kao osnivač producentske kuće Infinitum Nihil. Osim u Japanu, film se snimao i u Srbiji i Crnoj Gori.

CODA (DRAMA; APPLE TV+)

Ruby Rossi je jedina koja nije gluhonijema u svojoj obitelji. Kroz dan pomaže ocu, majki i bratu s obiteljskim poslom ribarstva. Nakon što joj mentor u školskom zboru da do znanja da je dovoljno talentirana da se prijavi na studij glazbe na Berkleeu, Ruby postaje svjesna da ne može uskladiti svoju obiteljsku svakodnevicu s novootkrivenom ambicijom. Najveći značaj filma CODA ne leži toliko u prikazu gluhonijemih osoba, koliko u ilustraciji poražavajućeg obiteljskog odnosa u kojem dijete ima ulogu ključnog čimbenika za održivu svakodnevicu roditelja.

PIG (DRAMA, TRILER)

Nakon što mu otmu svinju tragača tartufa, inače osamljeni Rob (Nicolas Cage) čini sve da je pronađe. Pig je indirektna dekonstrukcija filmskih priča koje su motivirane potragom i borbom za onu stvar u filmu koja je bitna glavnom junaku priče (i njegovim suparnicima). Zbog toga što tu stvar u ovom filmu predstavlja svinja, nismo zaslijepljeni subjektivnošću značaja i spektakularnim elementima kinematografije - što nam omogućuje da lakše postanemo svjesni formule koju slični filmovi inače prate. Nicolas Cage daje nastup zbog kojeg se i dalje upuštamo u čudne filmove u kojima glumi.

VACATION FRIENDS (KOMEDIJA; HULU)

Odmor Marcusa i Emily u Meksiku postane ludi provod kada sretnu Rona (John Cena) i Kylu. Iako su Marcus i Emily formulaično glavni likovi, Ron i Kyla su ti koji čine film urnebesnim. John Cena svojim nastupom prikazuje lika koji se ne zaboravlja brzo. Zahvaljujući savršenom kontrastu u odnosu na Marcusove iritantne trenutke, Vacation Friends je daleko zabavniji za gledati nego što se to moglo očekivati.

THE SUICIDE SQUAD (AKCIJA, SUPERMOĆI, KOMEDIJA)

The Suicide Squad uspijeva biti bolji od prvog filma (2016), što je bilo i za očekivati s Jamesom Gunnom kao scenaristom i režiserom - ulogama koje je imao i u Guardians of the Galaxy filmovima. Film je očekivano isprazan, a da ne ode u zaborav već s odjavnom špicom, prazninu popunjavaju brojni likovi s čudnim karakteristikama. Jedan od njih je i Peacemaker kojeg glumi John Cena u prvoj DC ulozi koju je dobio nakon niza neuspješnih pokušaja; među ostalim zahvaljujući i nedostupnosti Davea Bautiste zbog uloge u Snyderovom filmu Army of the Dead.

THE TOMORROW WAR (AKCIJA, DRAMA, SF; AMAZON PRIME)

U 2022. godini vojni tim iz budućnosti daje svijetu do znanja da će za 30 godina vanzemaljska prijetnja istrijebiti ljude. Chris Pratt kao Dan Forester - profesor biologije i bivša Zelena beretka - navigira između obiteljskih i akcijskih scena. Obiteljska tematika usred vanzemaljske prijetnje ne uspijeva plijeniti pažnju kao što to čine satira u Starship Troopers (1997) i akcija u Edge of Tomorrow (2014). Ipak, kao usamljen SF film na listi, The Tomorrow War koliko toliko utažuje uvijek prisutnu glad za potonjim žanrom.

THE WITCHER: NIGHTMARE OF THE WOLF (ANIMIRANI, FANTASY, PUSTOLOVNI; NETFLIX)

The Witcher: Nightmare of the Wolf prikazuje život Vesemira, lovca na čudovišta. Priča se događa prije nego Vesemir postane mentor i očinska figura mladog Geralta, kojeg smo gledali u TV seriji The Witcher (2019). Najbolji aspekt filma je to što saznajemo više o korijenima lovaca na čudovišta i njihovoj poziciji u odnosu na ljude, magove i vilenjake. Animacijski, film je sličan Netflixovim animiranim TV serijama Castlevania (2017-2021) i Blood of Zeus (2020-) u kojima prevladava zapadnjački stil animacije.

WISH DRAGON (ANIMIRANI, PUSTOLOVNI, OBITELJSKI; NETFLIX)

Din i Li Na su živjeli djetinjstvo ispunjeno srećom i zabavom, sve do trenutka kad se Li Na odselila. Deset godina poslije, Din marljivo uči i radi, no Li Na je poznati model i dio više klase. Prilika da se ponovno povežu dolazi nakon što u Dinove ruke pada čarobni čajnik sa zmajem koji će mu ispuniti tri želje. Film je prvi Sony Pictures Animation film u nadolazećem nizu kojem je cilj stvarati animaciju svjetske klase u Kini za Kinu i svijet. Režiser i scenarist filma je Chris Appelhans (Coraline, City of Ember, The Princess and the Frog, Rise of The Guardians), a nastavak je već u pretprodukciji.

STRANI FILMOVI KOJI NISU NA ENGLESKOM

A CLASSIC HORROR STORY (ITALIJA; HOROR, MISTERIJ; NETFLIX)

Grupa stranaca na putu kroz južnu Italiju nađu se u šumi bez izlaza usred koje se nalazi jeziva kuća. A Classic Horror Story je dobio loše kritike, uglavnom zbog neoriginalnosti. Premda film kopira već poznate scenarije, broj i trenuci tih podžanrovskih zaokreta unutar samog filma su ono što postupno gomila zanimljivost filma.

BLOOD RED SKY (NJEMAČKA; TRILER, NADNARAVNI; NETFLIX)

Nadja odlazi na prekooceanski let sa sinom kako bi izliječila svoju misterioznu bolest. Blood Red Sky počinje kao otmica aviona da bi usred talačke krize prerastao u nešto sasvim drugo. Radije nego da Nadju učini akcijskim likom, film pažnju daje vampirizmu na koji gleda kao bolest odnosno prokletstvo kroz pozadinsku priču. Kombinacija toga i napete situacije rezultira drugačijim sadržajem nego što je to uobičajeno.

ON YOUR MARK (KINA, DRAMA, SPORT)

Otac nastoji zaštiti svog sina od iste bolesti koja je uzrokovala smrt njegove majke. Unatoč dijagnozi multiple skleroze, i sljepoći koja nastupa, mladi Xiao Erdong ne želi odustati od trčanja na duge staze u kojem je njegova majka bila izvrsna. Kao malezijsko-kineski film, On Your Mark odlikuje pristupačnost koja se očituje u univerzalnim temama i jednostavnom scenariju.

KINGDOM: ASHIN OF THE NORTH (KOREJA; NADNARAVNI, TRILER; NETFLIX)

Film je priča o tragediji, izdaji i osveti, ali i porijeklu zombija iz istoimene TV serije. Kingdom: Ashin of the North prethodi TV seriji Kingdom (2019-), a glavna junakinja je Ashin, lik kojeg prvi put vidimo u posljednjoj epizodi druge sezone. Režiser i scenaristica TV serije, Seong-hun Kim (A Hard Day; Tunnel) i Eun-hee Kim (Signal, 2016), vraćaju se i u ovoj "specijalnoj epizodi".

NEW YEAR BLUES (KOREJA; KOMEDIJA, ROMANTIČNI)

Film prati četiri različita para u vrijeme oko Nove godine i životne izazove s kojima se suočavaju. Za one koji traže jednostavne filmove s tematikom svakodnevice, New Year Blues je najbolji izbor. Osobito preporučeno za fanove paralelnih rom-com priča kao što su one u filmovima Love Actually (2003), New York, I Love You (2008), He's Just Not That Into You (2009), Valentine's Day (2010) i New Year's Eve (2011).

PAWN (KOREJA; DRAMA, KOMEDIJA)

Motiv inkasatora zajmova iliti zelenaša je čest u korejskim serijama, a Doo-Seok je upravo jedan od njih. Nakon što ilegalna imigrantica Myung-Ja ne uspije otplatiti dug, Doo-seok uzme njenu kćer kao zalog dok ne otplati dug. No, Myung-Ja u međuvremenu bude deportirana iz Južne Koreje i Doo-Seok postaje skrbnik male Seung-Yi. Pawn je gorkoslatka obiteljska drama koja će najbolje odgovarati željnima emotivnih filmova.