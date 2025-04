Stiže filmska adaptacija Split Fictiona: Sydney Sweeney bi mogla preuzeti glavnu ulogu

Glumica Sydney Sweeney, poznata po ulogama u TV seriji Euforija i filmovima poput Bezgrešna (Immaculate), navodno će glumiti u nadolazećoj ekranizaciji igre Split Fiction, koju režira Jon M. Chu (Zlica /Wicked/, Suludo bogati Azijci /Crazy Rich Asians/).

Riječ je o akcijskoj fantasy/SF avanturi s dvoje glavnih likova – Zoe i Mio – autorica koje dolaze iz različitih književnih žanrova, ali se iznenada nađu zarobljene u vlastitim izmišljenim svjetovima. Da bi pobjegle, moraju naučiti surađivati koristeći znanja i vještine iz znanstvene fantastike i fantasyja. Još nije poznato koju će od dvije glavne uloge Sweeney tumačiti.

Scenarij za film potpisuju Rhett Reese i Paul Wernick, autori hitova Deadpool i Deadpool & Wolverine, dok produkciju vodi tim zaslužan za Sonic filmove – Mike Goldberg i Dmitri M. Johnson iz produkcijske kuće Story Kitchen.

S obzirom na popularnost videoigara kao izvora filmskih priča i nedavni uspjeh adaptacija poput The Last of Us, Minecraft i Five Nights at Freddy’s, Split Fiction ima potencijal postati novi hit – osobito uz popularnu Sweeney u glavnoj ulozi.