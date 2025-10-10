Visa Direct modernizira globalna poslovna plaćanja uvođenjem stablecoina

Pilot-projekt će omogućiti poduzećima korištenje stabilnih kriptovaluta za avansno financiranje međunarodnih plaćanja, čime se otključava likvidnost i ubrzavaju prekogranične transakcije

Sandro Vrbanus petak, 10. listopada 2025. u 12:07

Kompanija Visa pokrenula je pilot-projekt koji bi trebao značajno modernizirati sustav međunarodnih plaćanja za poslovne korisnike uvođenjem stabilnih kriptovaluta (stablecoina) kao nove opcije avansnog financiranja. Inicijativa je usmjerena na rješavanje dugogodišnjih problema sporih i skupih prekograničnih transakcija koje su zahtijevale unaprijed blokiranje značajnih financijskih sredstava, a bit će uvedena unutar platforme Visa Direct.

Modernizacija prekograničnih plaćanja

Cilj novog sustava je omogućiti bankama, servisima za prijenos novca i financijskim institucijama brže i fleksibilnije upravljanje likvidnošću. Umjesto da unaprijed drže velike iznose u različitim fiat valutama, kompanije sada mogu koristiti stablecoine za financiranje svojih isplata. Visa ta sredstva tretira kao "novac u banci", čime kapital ostaje aktivan, a transakcije se mogu realizirati u minutama umjesto danima. Važno je istaknuti da primatelji sredstava i dalje dobivaju novac u svojoj lokalnoj valuti.

Ova tehnološka nadogradnja donosi određene prednosti za poslovne korisnike. Korištenje stabilnih kriptovaluta oslobađa im likvidnost, modernizira poslovanje riznica i uvodi veću predvidljivost u poravnanju transakcija. Time se smanjuje izloženost volatilnosti lokalnih valuta i stabiliziraju financijske operacije.

Budućnost globalnih transakcija

Pilot-projekt se provodi u suradnji s odabranim partnerima koji ispunjavaju stroge kriterije, a planirano je da inicijativa prijeđe u fazu ograničene dostupnosti do travnja 2026. godine. Korisnici ovog sustava primarno će biti poduzeća s velikim brojem prekograničnih isplata koja zahtijevaju učinkovitije upravljanje likvidnošću.

Ovaj projekt korak je prema izgradnji bržeg i fleksibilnijeg sustava prijenosa novca prilagođenog digitalnom dobu. Kombiniranjem svoje globalne mreže s tehnologijom blockchaina, Visa tako nastoji modernizirati prekogranična plaćanja za cjelokupni financijski ekosustav, uključujući poduzeća, financijske institucije i krajnje potrošače.

"Međunarodna plaćanja predugo su bila zarobljena u zastarjelim sustavima", rekao je Chris Newkirk, predsjednik odjela za komercijalna i platna rješenja u Visi te dodao kako nova integracija stabilnih kriptovaluta u Visa Direct postavlja temelje za trenutni prijenos novca diljem svijeta, pružajući poduzećima više izbora u načinu plaćanja.

 



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi