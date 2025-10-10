Visa Direct modernizira globalna poslovna plaćanja uvođenjem stablecoina

Pilot-projekt će omogućiti poduzećima korištenje stabilnih kriptovaluta za avansno financiranje međunarodnih plaćanja, čime se otključava likvidnost i ubrzavaju prekogranične transakcije

Kompanija Visa pokrenula je pilot-projekt koji bi trebao značajno modernizirati sustav međunarodnih plaćanja za poslovne korisnike uvođenjem stabilnih kriptovaluta (stablecoina) kao nove opcije avansnog financiranja. Inicijativa je usmjerena na rješavanje dugogodišnjih problema sporih i skupih prekograničnih transakcija koje su zahtijevale unaprijed blokiranje značajnih financijskih sredstava, a bit će uvedena unutar platforme Visa Direct.

Modernizacija prekograničnih plaćanja

Cilj novog sustava je omogućiti bankama, servisima za prijenos novca i financijskim institucijama brže i fleksibilnije upravljanje likvidnošću. Umjesto da unaprijed drže velike iznose u različitim fiat valutama, kompanije sada mogu koristiti stablecoine za financiranje svojih isplata. Visa ta sredstva tretira kao "novac u banci", čime kapital ostaje aktivan, a transakcije se mogu realizirati u minutama umjesto danima. Važno je istaknuti da primatelji sredstava i dalje dobivaju novac u svojoj lokalnoj valuti.

Ova tehnološka nadogradnja donosi određene prednosti za poslovne korisnike. Korištenje stabilnih kriptovaluta oslobađa im likvidnost, modernizira poslovanje riznica i uvodi veću predvidljivost u poravnanju transakcija. Time se smanjuje izloženost volatilnosti lokalnih valuta i stabiliziraju financijske operacije.

Budućnost globalnih transakcija

Pilot-projekt se provodi u suradnji s odabranim partnerima koji ispunjavaju stroge kriterije, a planirano je da inicijativa prijeđe u fazu ograničene dostupnosti do travnja 2026. godine. Korisnici ovog sustava primarno će biti poduzeća s velikim brojem prekograničnih isplata koja zahtijevaju učinkovitije upravljanje likvidnošću.

Ovaj projekt korak je prema izgradnji bržeg i fleksibilnijeg sustava prijenosa novca prilagođenog digitalnom dobu. Kombiniranjem svoje globalne mreže s tehnologijom blockchaina, Visa tako nastoji modernizirati prekogranična plaćanja za cjelokupni financijski ekosustav, uključujući poduzeća, financijske institucije i krajnje potrošače.

"Međunarodna plaćanja predugo su bila zarobljena u zastarjelim sustavima", rekao je Chris Newkirk, predsjednik odjela za komercijalna i platna rješenja u Visi te dodao kako nova integracija stabilnih kriptovaluta u Visa Direct postavlja temelje za trenutni prijenos novca diljem svijeta, pružajući poduzećima više izbora u načinu plaćanja.