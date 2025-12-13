Tvorac propalog TerraUSD-a Do Kwon osuđen na 15 godina zatvora

Nakon što je propali kriptopoduzetnik i potom bjegunac od pravosuđa priznao krivnju za lažiranje stabilnosti svoje kriptovalute TerraUSD, sud mu je odredio i prilično strogu kaznu

Osnivač Terraform Labsa Do Kwon osuđen je na 15 godina zatvora pred sudom u New Yorku zbog orkestriranja jedne od najvećih prevara u povijesti kriptovaluta, koja je investitorima prouzročila gubitke od 40 milijardi dolara. Američki okružni sud u New Yorku tako je odlučio nakon što je nekoć istaknuti kriptopoduzetnik u kolovozu ove godine tamo priznao krivnju po dvjema točkama optužnice.

"Epska prevara"

Sudac je tijekom izricanja presude odbacio prijedlog tužiteljstva za kaznu zatvora u trajanju od 12 godina, ocijenivši to "nerazumno blagim". Naglasio je da je Kwonova prevara bila "epskih, generacijskih razmjera". Ovom je presudom okončana dugogodišnja pravna bitka započeta kolapsom kriptovaluta TerraUSD i Luna 2022. godine, barem što se tiče procesa u SAD-u. Obrana je, očekivano, tražila znatno blažu kaznu od pet godina zatvora, argumentirajući to činjenicom da Kwona čeka i optužnica u rodnoj Južnoj Koreji. Tamošnji pravosudni sustav mogao bi za njega tražiti i do 40 godina zatvora.

Krah Kwonovog ekosustava nije rezultirao samo hipotetskim gubicima, već je stvarnim ljudima izbrisao 40 milijardi dolara ušteđevine i izazvao širu krizu na tržištu kriptovaluta. Sudac se živopisno izrazio o cijelom slučaju, pa je govorio o tome kako je Kwon imao gotovo "mističan utjecaj" na investitore te je svjesno odabrao put prijevare umjesto istine, ostavljajući za sobom nemjerljive "ljudske olupine". Uz zatvorsku kaznu, Kwonu je naloženo i oduzimanje više od 19 milijuna dolara stečenih nezakonitim aktivnostima.

Put do presude bio je dugotrajan, a obilježen je i međunarodnom potjerom koja je završila njegovim uhićenjem u Crnoj Gori u ožujku 2023. godine, gdje se pokušao sakriti s lažnom putovnicom. Nakon višemjesečne pravne bitke, Kwon je napokon izručen Sjedinjenim Američkim Državama 31. prosinca 2024. godine.