F1 Verstappen umjesto u pravoj - u eSports Formuli!

Zbog pandemije koju je uzrokovao COVID-19 otkazana do daljenjeg su sva sportska natjecanja, a F1 Max Verstappen IndyCarov prvak Simon Pagenaud u međuvremenu su se preselili u online natjecanje The Race!

Osim što su se sva događanja i okupljanja u igraćem svijetu otkazala ili odgodila, isto se događa i u svim drugim sferama ljudskog života. Tako ni sport nije iznimka, pa su, među ostalim, odgođene košarkaške i nogometne lige (čak i Europsko prvenstvo koje se trebalo održati od sredine lipnja do sredine srpnja) i sve utrke Formule 1 i drugih vrsta utrkivanja. Svi ovi sportovi imaju svoje virtualne verzije i esports lige, a kako bi ljubitelji jurećih bolida nakon odgode Australian Grand Prixa radi koronavirusa, koji se trebao održati prošle nedjelje, ipak uživali u utrkama u pomoć su uskočili Twitch i YouTube.

Poznati vozači, iz Formule 1 je to Max Verstappen, te iz IndyCar natjecanja Simon Pagenaud su se umjesto na stazama okupili ispred ekrana i odvozili utrke koje je organizirao The Race. Ova nova online publikacija koja prati sve vezano uz vozila i utrkivanje pripremila je All-Star Esports Battle u kojoj su sudionici vozili simulaciju rFactor 2.

Osim poznatih pravih vozača, sudjelovali su i profesionalni esports vozači, kao i neki entuzijasti koji su upali kroz kvalifikacije koje su održane u subotu. Vozači su bili podijeljeni u te tri skupine, a u finalu je utrku vozilo osam najboljih vozača iz svake skupine. Rezultati su pokazali da vještine iz bolida nije lako prenijeti na ekran, pa je pobjedu odnio Jernej Simončič koji se inače bavi virtualnom vožnjom.

Slična priča bila je i za druga dva natjecanja koja su se tog dana održala. Veloce Esports je organizirao turnir u kojem su koristili F1 2019, a igrači su opet bili bolji od pravih vozača i pobjedu je odnio Daniel Bereznay. Posljednja utrka bila je u NASCAR-u koju je organizirao Podium eSports, a simulacija u pitanju bila je iRacing. U njoj je prisustvovao poznati Dale Earnhardt Jr. kojemu iskustvo i 50 pobjeda u karijeri nije pomoglo da bude bolji od profesionalnih esports igrača.

Ova virtualna zabava privukla je dosta velik broj gledatelja – All-Stars Esports Battle je pratilo više od pola milijuna gledatelja, Not the Australian GP je okupio više od 350 tisuća gledatelja, dok je posljednju utrku na Twitchu pratilo više od 71 tisuće gledatelja. Budući da je ovaj prvi vikend toliko dobro prošao, The Race će i ove subote organizirati dvije nove utrke, jednu za prave vozače, drugu za one koji profesionalno voze simulacije.