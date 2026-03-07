Mercedesova dominacija u Melbourneu: Russellu pole position, Verstappen se razbio!

Početak nove F1 sezone donio je dramu i iznenađenja. George Russell osigurao je prvu startnu poziciju ispred momčadskog kolege, dok je Max Verstappen kvalifikacije završio u zidu. Donosimo startni poredak i sve detalje

Autonet.hr subota, 7. ožujka 2026. u 10:52
📷 YouTube
YouTube

Nova era Formule 1 započela je na najdramatičniji mogući način. Nakon mjeseci nagađanja i sati testiranja, prve kvalifikacije sezone u Melbourneu pokazale su tko je odradio najbolji posao pod novim tehničkim pravilima. Odgovor je jasan: Mercedes. George Russell potvrdio je status favorita i dominantnim nastupom osvojio pole position za Veliku nagradu Australije, a potpunu dominaciju Srebrnih strijela zaokružio je debitant Kimi Antonelli na drugom mjestu. Ipak, kvalifikacije je obilježio i nevjerojatan incident u kojem je četverostruki svjetski prvak Max Verstappen završio u zidu već u prvoj rundi.

Drama od prve minute: Verstappenov šok i problemi za favorite

Prvi dio kvalifikacija (Q1) donio je pravi šok za cijeli F1 svijet. Max Verstappen, na svom prvom brzom krugu, izgubio je kontrolu nad bolidom pri kočenju za prvi zavoj. Njegov se Red Bull okrenuo i zabio u zaštitnu ogradu, uzrokujući crvenu zastavu i prekid sesije. "Stražnja osovina je jednostavno blokirala. Fantastično", ironično je poručio frustrirani Nizozemac preko timskog radija. Time su njegove kvalifikacije završile prije nego što su i počele, pa će u sutrašnju utrku krenuti tek s 20. pozicije. No, nije on bio jedina velika žrtva. Zbog tehničkih problema Carlos Sainz u Williamsu i Lance Stroll u Aston Martinu nisu ni izišli na stazu, dok su u Q1 ispali i Fernando Alonso, Sergio Perez i Valtteri Bottas, potvrđujući da su se mnoge momčadi još uvijek muče s pouzdanošću novih bolida.

Potpuna dominacija Srebrnih strijela i bizarna pogreška

Kako su kvalifikacije odmicale, postajalo je jasno da je Mercedes u Australiju donio superioran paket. George Russell bio je najbrži u sva tri segmenta, a u odlučujućoj rundi (Q3) odvozio je krug od 1:18.518, ostavivši momčadskog kolegu Antonellija gotovo tri desetinke sekunde iza sebe. Ipak, ni za Mercedes nije prošlo bez drame. Q3 je nakratko prekinut crvenom zastavom zbog bizarne pogreške: momčad je pustila Antonellija iz boksa s opremom za hlađenje koja je potom otpala na stazu. Lando Norris je naletio na jedan od dijelova, no srećom bez veće štete. Među junacima dana svakako je Isack Hadjar, koji je u svom debiju za Red Bull osvojio sjajno treće mjesto, dok su se u prvih deset ugurali i vozači Racing Bullsa, Liam Lawson i Arvid Lindblad. Audiov Gabriel Bortoleto ušao je u Q3, ali zbog tehničkog kvara na kraju Q2 nije mogao postaviti vrijeme u završnici.

Startni poredak za Veliku nagradu Australije:

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Gabriel Bortoleto (Audi)
  11. Nico Hulkenberg (Audi)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Fernando Alonso (Aston Martin)
  18. Sergio Perez (Cadillac)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Max Verstappen (Red Bull)
  21. Carlos Sainz (Williams)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

Gdje gledati utrku?

Ljubitelji Formule 1 u Hrvatskoj moći će pratiti prvu utrku sezone uživo na glavnom kanalu RTL-a. Specijalna studijska emisija "Formula na RTL-u" s voditeljem Filipom Brkićem te komentatorima Ivanom Blažičkom i Nevenom Novakom počinje u nedjelju rano ujutro u 04:00 sata, dok utrka starta u 05:00 sati.

Za one koji propuste prijenos uživo, snimka utrke i emisije bit će dostupna istog dana poslijepodne od 13:15 sati.

 

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi