Mercedesova dominacija u Melbourneu: Russellu pole position, Verstappen se razbio!

Nova era Formule 1 započela je na najdramatičniji mogući način. Nakon mjeseci nagađanja i sati testiranja, prve kvalifikacije sezone u Melbourneu pokazale su tko je odradio najbolji posao pod novim tehničkim pravilima. Odgovor je jasan: Mercedes. George Russell potvrdio je status favorita i dominantnim nastupom osvojio pole position za Veliku nagradu Australije, a potpunu dominaciju Srebrnih strijela zaokružio je debitant Kimi Antonelli na drugom mjestu. Ipak, kvalifikacije je obilježio i nevjerojatan incident u kojem je četverostruki svjetski prvak Max Verstappen završio u zidu već u prvoj rundi.

Drama od prve minute: Verstappenov šok i problemi za favorite

Prvi dio kvalifikacija (Q1) donio je pravi šok za cijeli F1 svijet. Max Verstappen, na svom prvom brzom krugu, izgubio je kontrolu nad bolidom pri kočenju za prvi zavoj. Njegov se Red Bull okrenuo i zabio u zaštitnu ogradu, uzrokujući crvenu zastavu i prekid sesije. "Stražnja osovina je jednostavno blokirala. Fantastično", ironično je poručio frustrirani Nizozemac preko timskog radija. Time su njegove kvalifikacije završile prije nego što su i počele, pa će u sutrašnju utrku krenuti tek s 20. pozicije. No, nije on bio jedina velika žrtva. Zbog tehničkih problema Carlos Sainz u Williamsu i Lance Stroll u Aston Martinu nisu ni izišli na stazu, dok su u Q1 ispali i Fernando Alonso, Sergio Perez i Valtteri Bottas, potvrđujući da su se mnoge momčadi još uvijek muče s pouzdanošću novih bolida.

Potpuna dominacija Srebrnih strijela i bizarna pogreška

Kako su kvalifikacije odmicale, postajalo je jasno da je Mercedes u Australiju donio superioran paket. George Russell bio je najbrži u sva tri segmenta, a u odlučujućoj rundi (Q3) odvozio je krug od 1:18.518, ostavivši momčadskog kolegu Antonellija gotovo tri desetinke sekunde iza sebe. Ipak, ni za Mercedes nije prošlo bez drame. Q3 je nakratko prekinut crvenom zastavom zbog bizarne pogreške: momčad je pustila Antonellija iz boksa s opremom za hlađenje koja je potom otpala na stazu. Lando Norris je naletio na jedan od dijelova, no srećom bez veće štete. Među junacima dana svakako je Isack Hadjar, koji je u svom debiju za Red Bull osvojio sjajno treće mjesto, dok su se u prvih deset ugurali i vozači Racing Bullsa, Liam Lawson i Arvid Lindblad. Audiov Gabriel Bortoleto ušao je u Q3, ali zbog tehničkog kvara na kraju Q2 nije mogao postaviti vrijeme u završnici.

Startni poredak za Veliku nagradu Australije:

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hulkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin)

Gdje gledati utrku?

Ljubitelji Formule 1 u Hrvatskoj moći će pratiti prvu utrku sezone uživo na glavnom kanalu RTL-a. Specijalna studijska emisija "Formula na RTL-u" s voditeljem Filipom Brkićem te komentatorima Ivanom Blažičkom i Nevenom Novakom počinje u nedjelju rano ujutro u 04:00 sata, dok utrka starta u 05:00 sati.

Za one koji propuste prijenos uživo, snimka utrke i emisije bit će dostupna istog dana poslijepodne od 13:15 sati.