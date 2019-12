Lumix S1H - Hrvatska premijera nove Panasonicove zvjeri

Premda smo na Panasonicov cjelodnevni događaj bili pozvani i mi novinari, glavna publika bili su profesionalni korisnici ili potencijalni korisnici S1 serije fotoaparata i pripadajućih objektiva. Zvijezda događaja bio je novi S1H – Panasonicov fotoaparat sa senzorom pune veličine, no fokusiran primarno na snimanje videa. Sonyjev pandan ovog modela bio bi A7S Mkx.

Cilj Panasonicovih inženjera pri dizajniranju modela S1H bio je objediniti mogućnosti profesionalne video kamere s tijelom fotoaparata. Novi uređaj tako nudi snimanje u punom V-Log / V-Gamut formatu s 14+ blendi dinamičkog raspona. Maksimalna podržana razlučivost snimanja je 6K, a podržan je i 4K pri 60 fps. Sav video snima se u 4:2:2 10-bitnom formatu, bilo na umetnute SD kartice (dva slota) ili na vanjski uređaj putem HDMI konektora. Panasonic se hvali da uređaj podržava beskonačno duge video snimke čak i maksimalne podržane razlučivosti zahvaljujući integraciji ventilatora koji osigurava ubrzano hlađenje senzora pod opterećenjem. SD utore je moguće konfigurirati tako da se kod snimanja izmjenjuju tako da je primjerice u prvi utor moguće ubaciti svježu memorijsku karticu dok se na karticu u drugom utoru snima materijal.

Dosta zgodna je mogućnost napajanja preko USB-C porta, a Panasonic tu izvodi još jedan zgodan trik – s aparatom isporučuje adapter za zaključavanje USB-C i HDMI kabela na mjestu, što je s obzirom izvedbu spomenutih konektora (nemaju vlastite bravice) izvrstan dodatak. Snimatelje će oduševiti još zgodnih detalja kao što je LCD ekran koji se može zakretati u tri osi i zadržava mobilnost čak i kada prištekan HDMI kabel, dvije goleme crvene metalne tipke za aktiviranje video-snimanja (jedna s gornje strane tijela, a druga s prednje, pokraj leće, što će znati cijeniti Youtuberi i slični samostalni kreatori), te crvene lampice s prednje i stražnje strane tijela koje su uključene tijekom snimanja odnosno predstavljaju jasnu indikaciju da je snimanje u toku.

S1H dakako ima i stabilizator senzora koji može raditi kombinirano sa sustavima za stabilizaciju u objektivima spojenim na tijelo. Sve ove lijepe stvari utjecale su na dimenzije fotoaparata koji je doista golem. Nekako smo navikli viđati malene fotiće iz Panasonicove GH serije s micro-four-thirds senzorom, no S1H je golema mrcina koja na prvi pogled izgleda poput kamere srednjeg formata (Hasselblad i bratija). S obzirom da raspolaže sa senzorom pune veličine, i objektivi su poprilično golemih dimenzija, no to je za ovakav uređaj zapravo manji problem nego da je riječ o klasičnom fotoaparatu orijentiranom na fotografe. Videokamere se najčešće koriste bilo u kombinaciji s robusnim stativom, bilo u kombinaciji sa shoulder rigom.

S1H kao i ostali Panasonicovi fotoaparati iz S serije koristi leće temeljene ne L bajoneti, razvijene od strane njemačke Leice. Ovakve objektive trenutno proizvode Panasonic, Sigma te sama Leica. U ponudi je oko 100-injak modela, no ovo je vjerojatno još uvijek glavna manjkavost S sistema u odnosu na etabliranije video-kamere.

Naposljetku treba istaknuti da je Lumix S1H prvi fotoaparat koji je dobio Netflixov certifikat za produkciju sadržaja u 4K formatu. Time se ovaj fotoaparat s cijenom od oko 4.200 eura smjestio rame uz rame s punokrvnim i višestruko skupljim video-kamerama kao što su ARRI Alexa LF, RED-ovi modeli, Canonove C500 i C700.