Panasonic LUMIX S1H: fotoaparat punog kadra s videozapisima kinematografske kvalitete

Panasonic je ovoga tjedna predstavio LUMIX S1H – novi digitalni fotoaparat s jednim objektivom bez zrcala, opremljen slikovnim senzorom punog kadra, koji spaja profesionalnu kvalitetu videozapisa s visokom mobilnošću mirrorless fotoaparata.

LUMIX S1H je ujedno i prvi fotoaparat na svijetu sposoban za snimanje videozapisa u razlučivosti 6K/24p (razmjer proporcija 3:2), 5,9K/30p (razmjer proporcija 16:9) i 10-bitnoj 60p 4K/C4K.

Neograničeno vrijeme snimanja videa

Novorazvijeni 24,2-megapikselni senzor punog kadra opremljen je Dual Native ISO-m koji omogućuje veliku osjetljivost uz zadržavanje minimalnog šuma. LUMIX S1H nudi 14 stupnjeva dinamičkog raspona, što je širina koju posjeduju kinematografske kamere, te je kompatibilan sa značajkama V-Log / V-Gamut uz popularnu kolorimetriju naziva "VariCam Look".

Ono što čini fotoaparat LUMIX S1H posebnim jest neograničeno vrijeme snimanja u svim načinima snimanja zahvaljujući Panasonicovim tehnologijama disperzije topline i integriranom ventilatoru. Dostupni su i HDR (visok dinamički raspon) dobivene HLG (Hybrid Log Gamma), 4:2:2 10-bitne HDMI slike te anamorfički 4:3 način snimanja zajedno s cijelim nizom praktičnih alata za snimanje filmova, kao što su signalna lampica, monitor valnih funkcija i funkcija pomoći kod prikaza V-Loga.

Stabilizacija i L-Mount

LUMIX S1H ima ugrađen Body I.S. – stabilizaciju slike unutar kućišta – kako bi učinkovito kompenzirao svaku trešnju ruke. Spajajući Body I.S. s tehnologijom O.I.S. (Optical Image Stabilizer, optički stabilizator slike u 2 osi) objektiva iz serije LUMIX S, sustav Dual I.S. 2 kompenzira skoro sve vrste zamućenja, omogućujući upotrebu 6,5 razina sporije brzine zatvarača. Stražnji monitor na zglobu, tražilo za stvarni prikaz (Real View Finder) i veliki LCD s glavnim podacima visoke su razlučivosti.

Sustav fotoaparata punog kadra bez zrcala serije LUMIX S podržava L-Mount. Više od 46 zamjenjivih objektiva, uključujući 11 ili više objektiva LUMIX S/S PRO, dostupni su ili će biti dostupni kod proizvođača Panasonic, Leica Camera i Sigma, a tu je i cijela lepeza konvertera za montiranje koji dodatno proširuju mogućnosti korištenja još većeg broja objektiva.