Predstavljen Panasonic LUMIX GH6

Dok se čekao nasljednik vrlo popularnog modela GH5, Panasonic je predstavio poboljšanu izvedbu GH5 II, a oni koji su željeli veći skok u mogućnostima snimanja, trebali su se strpjeti još neko vrijeme, za idući evolucijski korak. Nasljednik je upravo stigao i jednostavno je dobio samo za broj veću oznaku - GH6.

Iako su prethodnici formom bili hibridni fotoaparati, a funkcionalnošću su se primarno koristili kao videokamere, GH6 se formom malčice više približio kamerama uslijed ugrađenog ventilatora. To mu omogućava neograničeno snimanje 10-bitnog 4:2:2 videa do C4K/4K 60p/50p, a podržava snimanje 10-bitnog 4:2:0 videa do 5,7K/60p pri omjeru stranica 17:9), odnosno do 5,8K/30p anamorfno, pri čemu se koristi čitav 4:3 senzor. Ventilatoru unatoč, otporan je na prskanje vode.

Senzor je sad 25 megapiksela, što je skok s dosadašnjih 20 megapiksela tipično viđenih kod MFT aparata, a izostao je i AA filtar, kako bi slika bila oštrija. Ujedno je omogućeno brže iščitavanje, što znači manji efekt rolling shuttera, te okidanje do 75 fotografija u sekundi korištenjem elektroničkog zatvarača. Aparat može raditi i 100-megapikselne high-res fotografije.

Razočarani neće biti ni ljubitelji akcije kod videa. GH6 snima 10-bitni video do 120p pri 4K te do 240 sličica u sekundi pri 1080p, za glatku akciju ili snimke koje ćete usporiti prilikom videomontaže, a sam aparat usporeno može snimati video do 300 sličica u sekundi (bez autofokusa i snimanja zvuka).

Novost je Appleov kodek ProRes 422 (HQ), kojeg posebno cijene profesionalci. Taj kodek ima kompresiju nižeg stupnja, što rezultira višom kvalitetom slike, s manje artefakata, i videodatotekama koje je lakše "premotavati" u programu za videomontažu.

Utora za memorijske kartice su dva, no zbog zahtjeva za vrlo visokim bitrateom, jedan od SD utora viđen kod prethodnika na ovom je modelu zamijenjen CFexpress Type B utorom.

Dual I.S. 2, kombinacija mehaničke stabilizacije u tijelu i optičke stabilizacije objektiva, obećava 7,5 stopa stabilizacije.

Ekran funkcionira na isti način kao kod Panasonicova full frame modela S1H, što znači da ga se otvara ulijevo i posve je upravljiv, ali može ga se odignuti i prema gore kad nije "izbačen" ulijevo. Dodan je tally light - svjetlo s prednje strane kad se odvija snimanje, kako bi osoba ispred kamere znala da je se u danom trenutku snima.

Za razliku od GH5 II, koji ima ograničen log profil, V-Log L, GH6 ima punokrvni V-Log profil, te ima veći dinamički raspon kad se koristi Dynamic Range Boost - 13+ stopa. Ovo je omogućeno korištenjem dva ISO sklopa - jedan s niskim ISO-om, drugi s visokim, te kombiniranje ta dva signala u jedan. Uz V-Log, tu je i V-Gamut, kako bi aparat mogao pokriti i vrlo širok raspon boja. Ujedno, GH6 je kolorimetriju naslijedio od Panasonicovih filmskih kamera VariCam.

GH6 u punoj ratnoj spremi - Možda izgleda poput fotoaparata, no po funkcionalnostima ovo je moćna videokamera

Nije zapostavljeno ni snimanje zvuka. Ovo je prvi LUMIX koji može snimati četiri kanala, kad se koristi dvokanalni XLR adapter, i to 24-bitni audio pri 48 i 96 kHz, što ga nominalno svrstava u kategoriju malo kvalitetnijih snimača zvuka. Ista rezolucija zvuka može se postići ako se koristi vanjski mikrofon preko 3,5-milimetarskog konektora, samo što tada snima samo dva kanala. Kad se koriste slušalice, moguće je birati koji će se kanali pratiti i tijekom snimanja videa.

GH6 bit će dostupan na tržištu od ožujka ove godine, a preporučena cijena za europsko tržište je 2.199 eura.