Ricoh najavio GR IV Monochrome za crno-bijelu fotografiju

Ricoh je potvrdio da razvija novi model iz svoje popularne GR serije kompaktnih fotoaparata, posvećen isključivo crno-bijeloj fotografiji. Novi GR IV Monochrome trebao bi stići na tržište u proljeće 2026., a donosi posebno izrađen monokromatski CMOS senzor koji, kako kažu u Ricohu, pruža izražajnost i dubinu karakterističnu za crno-bijele fotografije.

Osim senzora, uređaj dijeli većinu ključnih značajki s modelom GR IV, predstavljenim prošlog mjeseca, uključujući 3-inčni LCD zaslon na dodir, petoosnu stabilizaciju slike i 53 GB interne pohrane. Očekuje se i 28-milimetarski ekvivalentni objektiv s otvorom blende f/2.8, te 25,7-megapikselni senzor s proširenim ISO rasponom do čak 409.600, što je moguće zahvaljujući većoj osjetljivosti monokromatskog senzora na svjetlo.

Cijena za sada nije poznata, ali budući da se GR IV prodaje po cijeni od oko 1.349 eura, ni Monochrome verzija vjerojatno neće biti povoljna. Jedina vizualna razlika između ta dva modela bit će vidljiva u GR logotipu na prednjoj strani kućišta, koji će na Monochrome inačici biti u potpunosti crn.