Ricoh potpisao strateško partnerstvo s Realmeom

Realme GT 8 Pro stići će na tržište sa sustavom kamera kojeg potpisuje Ricoh, japanski proizvođač fotoaparata poznat među ljubiteljima ulične fotografije

Matej Markovinović petak, 10. listopada 2025. u 19:17
📷 Foto: Realme
Foto: Realme

Realme je najavio dugoročno partnerstvo s Ricohom, poznatim japanskim proizvođačem fotoaparata. Prvi rezultat te suradnje bit će Realme GT 8 Pro, flagship mobitel koji će ugledati svjetlo dana krajem listopada, a koji će imati kamere razvijene u suradnji s Ricohom.

Prema službenim informacijama, dogovor ovih dviju tvrtki trajao je četiri godine, a uključuje zajednički razvoj optičkih sustava, algoritama boja, tonova slike i korisničkog sučelja kamere. Sučelje će, tvrde iz Realmea, biti dizajnirano tako da vjerno oponaša iskustvo korištenja Ricohovih GR fotoaparata, popularnih među ljubiteljima ulične fotografije.

Kažu da će GT 8 Pro nuditi pet fotografski tonova i posebne filmske filtre koji stavljaju naglasak na autentičnost i kreativni izraz, a ne na “previše ispolirane” fotografije.

„Ljudi su sve umorniji od istih ‘savršeno stiliziranih’ fotografija. Sve više njih želi pokazati vlastiti stil, a ne kopirati isti izgled. Ricoh Imaging i Realme dijele bazu mladih, kreativnih korisnika. Naša suradnja nije samo tehnološka, nego i kulturna, želimo inspirirati novu generaciju da uživa u uličnoj fotografiji i otkriva ljepotu svakodnevnog života“, priopćio je Chase Xu, potpredsjednik i CMO Realmea.

Realme GT 8 Pro trebao bi biti opremljen 50-megapikselnim LYT-700 glavnim senzorom i 200-megapikselnim ISOCELL HP5 periskopskim telefoto senzorom. Predstavljanje uređaja očekuje se najprije u Kini krajem mjeseca, dok bi međunarodna verzija trebala stići u studenome.

Više detalja o partnerstvu i novim kamerama bit će otkriveno 14. listopada na posebnom događaju.

 



