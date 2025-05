Ricoh Meeting 360 V2 - U središtu zbivanja

SPECIFIKACIJE Tip 3-u-1 videokonferencijski sustav Kut snimanja 360° horizontalno / 45° vertikalno Maks. razlučivost 1.920x1.080 (30 FPS) Zvučnici 3x 8 W Povezivost 2x USB-C Mreža Ethernet (10/100/1000), Wi-Fi 5 Dimenzije i masa 110,2 x 110,2 x 272,6 mm, 1,13 kg Jamstvo 3 godine Dojam Pametno izveden i za korištenje krajnje jednostavan 3-u-1 videokonferencijski sustav

Premda se Ricoh definitivno nije prvi dosjetio proizvesti takozvani 3-u-1 videokonferencijski sustav, uređaj koji objedinjuje kameru, mikrofon i zvučnik, a namijenjen je kvalitetnijem hibridnom sastančenju – to je ono kad se dio sudionika nalazi u istoj prostoriji, a neki sudjeluju virtualno – tvrtkina je implementacija svakako jedna od zanimljivijih s kojima smo se dosad susreli.

Neki popularni modeli iz te kategorije, kao što je AVerMedijin Mingle Bar, u praksi se pokazuju vrlo upotrebljivima, ali ne uspijevaju zadovoljiti zacijelo najvažniji kriterij jednog takvog sustava – da se on nalazi na sredini prostorije. Toj problematici Ricoh Meeting 360 V2 pristupa na domišljat način: kombiniranjem dviju nasuprotno postavljenih kamera i tri mikrofona, strateški raspoređenih po njegovom cilindričnom kućištu. Oni omogućuju snimanje videa i zvuka u punih 360°; otud je uređaj dobio svoj naziv. Svemu tome pridružena su tri 8-vatna mono zvučnika, o čijoj konkretnoj izvedbi nismo uspjeli pronaći nikakve službene informacije, no organizirani su tako da sa svih strana zvuče praktički isto. Dio sa zvučnicima prekriven je platnenom mrežicom, a ostatak uređaja oklopljen je kombinacijom sjajne bijele i matirane crne plastike.

Može i putovati

Na nasuprotne strane cilindra montirane su kamere čije se slike interno spajaju u jednu panoramsku, koja pokriva kut od punih 360°

S visinom od oko 27 centimetara i masom tek malo većom od jednog kilograma, Ricoh Meeting 360 V2 svakako ulazi u sferu prijenosnih videokonferencijskih sustava. Tim više kad uzmemo u obzir činjenicu da za rad ne traži ništa više od USB-C konekcije s računalom. Ako je USB-C port u stanju isporučiti barem 15 W električne energije, Meeting 360 V2 radit će bez potrebe za spajanjem vanjskog napajanja. Maksimalna glasnoća zvučnika pritom biva reducirana za desetak posto (za većinu okolina još uvijek je dostatna), te nije moguće obaviti nadogradnju firmwarea, ali to zaista nije nepremostiva zapreka u kontekstu svakodnevne praktičnosti korištenja jedne konekcije, odnosno jednog kabela.

Korisnički priručnik također tvrdi da kamera bez dodatnog vanjskog napajanja biva limitirana na snimanje u deset sličica u sekundi, no to nije univerzalno pravilo, već ovisi o energetskim mogućnostima konkretnog USB-C konektora. Kad smo Meeting 360 V2 spojili s Lenovovim ThinkBookom 16 G7, laptopom srednje klase, snimanje je doista bilo limitirano na 10 FPS. Međutim, u kombinaciji sa stolnim računalom s Asusovom matičnom pločom ROG Maximus Z890 Hero, čiji USB-C port može isporučiti 60 W energije, Ricohov je uređaj funkcionirao kao da je spojen (i) na vanjsko napajanje, dakle, snimao je pri 30 FPS i dosezao maksimalnu glasnoću zvučnika. U svakom slučaju, kada Meeting 360 V2 spajate na uređaj koji nema dovoljno energije za "otključavanje" njegova punog potencijala, poslužit ćete se priloženim naponskim adapterom, ili se pomiriti sa snimanjem pri 10 FPS, koje za priručno, "terensko" sastančenje ne bi trebalo predstavljati kamen spoticanja.

Kompatibilan sa svime

Premda Ricoh Meeting 360 V2 raspolaže s dvije kamere i dva senzora, uređaj se računalu predstavlja kao najobičnija web-kamera, čime je osigurana kompatibilnost sa svim postojećim aplikacijama za videokonferencije i snimanje videa. Kamere su postavljene na nasuprotne strane "tornja", koji se nalazi na vrhu Ricohova uređaja, a svaka od njih po horizontali snima pod kutom od 180°, odnosno 45° vertikalno. Spajanje slika s dviju kamera u jednu obavlja se interno, unutar samog uređaja, stoga na "izlazu" dobivamo panoramsku sliku, koja prikazuje čitavu prostoriju, u kojoj se Meeting 360 V2 nalazi. Upravo se u tome krije poanta Ricohova uređaja – virtualnim sudionicima stvoriti osjećaj da su doista dio sastanaka.

Meeting 360 V2 raspolaže s dva USB-C porta i mrežnim konektorom, pri čemu se potonji koristi isključivo za nadogradnju firmwarea

Konkretan prikaz, koji će biti vidljiv u odabranoj videokonferencijskoj aplikaciji, ovisi o onome što odaberemo unutar Ricohova softvera Meeting 360 Apps. Tu moramo definirati na koji ćemo način popuniti ekran omjera stranica 16:9, kakav uređaj šalje prema računalu. Opcija "Split Screen Top/Bottom" dijeli ekran na dva dijela po horizontali te na njima naprosto prikazuje sliku s jedne i druge kamere, bez spajanja. Opcije "1 Speaker" i "3 Speakers" služe dinamičkom prebacivanju kadra na osobu, odnosno osobe koje trenutačno govore. Za jednu i drugu možemo aktivirati opciju "Panorama", pa ćemo na gornjoj četvrtini ekrana vidjeti spojenu sliku s obje kamere (drugim riječima, čitavu prostoriju), a na donje tri četvrtine izmjenjivat će se govornici. Detekcija govornika moguća je uz uvjet da se oni nalaze unutar nekakva tri i pol metra od uređaja, a prebacivanje traje između jedne i tri sekunde, ovisno o tome koliko je konkretna osoba udaljena. Što sjedite bliže, prije ćete biti detektirani i pravilno kadrirani. Na sastancima gdje sudionici često govore jedni preko drugih, spomenuta dva prikaza mogu biti pomalo kaotična, jer će neprestano dolaziti do naglih promjena kadra. Ipak, za vrijeme testiranja najviše smo koristili upravo jedan od ta dva načina rada.

Prikaz "Split Screen Top/Bottom" dijeli ekran na dva dijela po horizontali. Mjesto "digitalnog šava" je vidljivo, ali nije jako izraženo

Još su tu opcije "Only Pinned Screen" i "Pinned Screen + Speakers". Pinned Screen zapravo je fiksni dio kadra, koji možemo sami odabrati, nakon što nam Ricohova aplikacija prikaže čitavu panoramu. To može biti, primjerice, ekran televizora u sobi za sastanke, kako bi virtualni sudionici mogli vidjeti što na njemu biva prikazano.

Osim aplikacije Meeting 360 Apps, za prebacivanje između navedenih načina prikaza može se iskoristiti dodirna tipka na samom vrhu uređaja.

Performanse u praksi

Kako to uvijek biva, kvaliteta videa drastično varira u ovisnosti o svjetlosnim uvjetima u prostoriji. Ako je svjetla dovoljno, slika je zadovoljavajuće oštra, s korektno interpretiranim bojama i fluidnim pokretima. Interno spajanje dviju slika u jednu panoramsku funkcionira neočekivano dobro, uz vrlo podnošljivu distorziju na mjestu digitalnog "šava", koja se u praksi može uočiti samo kad netko sjedi točno na mjestu spoja dviju slika, ili se neprestano kreće pa konstantno prelazi između dviju kamera. Za rad u mračnijim uvjetima, Ricoh je kamere konfigurirao tako da daju prednost vidljivosti, stoga se one ne ustručavaju podići ISO koliko god je potrebno, čak i kada to rezultira pozamašnim šumom. S obzirom na namjenu sustava, takvo što je očekivano, zapravo i logično.

U softveru Ricoh Meeting 360 Apps konfiguriramo načine prikaza i obavljamo umrežavanje tvrtkina sustava

Kvaliteta mikrofona također je na vrlo zadovoljavajućoj razini. U kontekstu ugodnog obavljanja virtualnih sastanaka, zvuk je važniji od slike, pa je utoliko pohvalnije što se Ricoh nije fokusirao isključivo na prikaz, već je jednaku pozornost posvetio akustici. Na udaljenosti do nekakvih pet metara, glasovi govornika bivaju razgovijetni i ne javlja se potreba za glasnijim govorenjem od "normalnog". Hvalimo i konzistentnost ponašanja mikrofona, pri čemu ponajviše mislimo na činjenicu da glas biva jednako dobro zabilježen sa svih strana uređaja.

Snimili smo kratki demonstracijski video, u kojem možete steći uvid u kvalitetu slike i mikrofona, panoramsku pokrivenost prostora (kućni ured) te preciznost spajanja slika s dviju kamera u jednu panoramsku (digitalni šav vidljiv je na zvučniku).

Integrirani zvučnici nikoga neće oboriti s nogu audiofilskom kvalitetom, no pokazuju se dostatnima za svoju temeljnu namjenu, prije svega zbog prilično velike maksimalne glasnoće i fokusa na srednje frekvencije, dakle, na područje ljudskog glasa, koji je ciljano pojačan u odnosu na ostatak frekvencijskog spektra.

Vrijedi istaknuti da se internim procesiranjem vrši automatska regulacija glasnoće mikrofona, kao i poništavanja zvukova koji dopiru iz zvučnika, pa su to dvije stavke o kojima korisnici Ricohova sustava ne moraju razmišljati.

Kontrola pod prstima

Mikrofoni se prema potrebi isključuju pomoću dodirnih tipki na obje strane cilindra. Na objema stranama također se nalaze tipke za namještanje glasnoće zvučnika. Plave LED-ice, smještene po gornjem obodu cilindra, govore nam da su mikrofoni aktivni. Isto vrijedi za plave LED-ice pored oba objektiva – ako svijetle, kamere snimaju. Zasuna za privatnost, nažalost, nema, a nema ni nekog drugog načina privremenog isključenja kamera, osim pritiska tipke Power, koja čitav uređaj prebacuje u standby.

Na vrhu uređaja nalazi se tipka za prebacivanje između ponuđenih načina prikaza videa

Kao što smo već spomenuli, Meeting 360 V2 opremljen je s dva USB-C konektora, pri čemu oba funkcioniraju za prijenos podataka i napajanje. Na donjoj strani uređaja još se nalazi mrežni konektor, čija je jedina svrha nadogradnja firmwarea. Firmware se može nadograditi i bežično, povezivanjem Ricohova uređaja na Wi-Fi, preko sekcije Device Settings u Ricohovoj aplikaciji Meeting 360 Apps. Dva uređaja mogu se bežično upariti i iskoristiti za jako velike sobe za sastanke, no kako smo testirali samo jedan, funkcionalnost tog rješenja ne možemo komentirati.

Cijena Ricohova sustava iznosi nešto manje od 1.000 eura, što ga smješta među skuplja rješenja svoje vrste. Istodobno se, međutim, radi o jednom od najsvestranijih videokonferencijskih sustava s kojima smo se dosad susreli. Zanimljivo je da smo uređaj spazili u ponudi Lenova, koji ga na američkom tržištu preporučuje i nudi kupcima svojih poslovnih računala. Ako je dobar njima, dobar je i nama…