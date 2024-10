Amazon potpuno osvježio ponudu e-čitača Kindle, dodao i varijantu s ekranom u boji

Amazon je predstavio cijelu liniju novih e-čitača za elektroničke knjige Kindle, pa je u jednom potezu osvježio postojeće modele te uveo prvi ikada Kindle s ekranom u boji, čime će korisnici imati u tom asortimanu veći izbor nego ikad.

Početni model, koji se oduvijek naziva samo Kindle, sada teži tek 158 grama, a i dalje nudi poznati e-papirni ekran bez odsjaja rezolucije 300 ppi. U novoj inačici donosi brži hardver pa će tako iskustvo okretanja stranica biti brže, kontrast ekrana nešto veći, dok će prednje svjetlo biti do 25% sjajnije u najsvjetlijim postavkama, usporedivo s onim kod modela Paperwhite. Kindle u ulaznoj varijanti dolazi i u novoj zelenoj boji, nazvanoj Matcha te nudi 16 GB prostora za pohranu.

Kindle (Matcha)

Kindle Paperwhite, mnogima omiljeni model s pozadinskim osvjetljenjem u novoj je generaciji također 25% brži kod okretanja stranica, nudi još viši kontrast zahvaljujući novoj tehnologiji e-ink zaslona, koji je po novome nešto veći i dijagonala mu mjeri 7". Najtanji je u usporedbi s dosadašnjim generacijama, dok mu baterija može izdržati i do tri mjeseca između punjenja. I dalje je to vodootporni uređaj s 16 GB prostora za pohranu, no dostupan je i u varijanti s 32 GB, uz opcionalno bežično punjenje te nudi tri boje na izbor – "metalik" boju maline ili žada te klasičnu crnu.

Kindle Paperwhite

Kindle Scribe zamišljen je kao digitalna bilježnica i e-čitač u jednom, pa omogućava pisanje po svojem e-ink zaslonu gustoće 300 ppi kao po papiru. Uz njega dolazi posebna olovka za te namjene, koja na drugom kraju ima i gumicu, sve kako bi iskustvo pisanja po digitalnoj bilježnici bilo što sličnije onom u analognom svijetu. Predstavljanje novih uređaja ne bi bilo potpuno da nije spomenuta i umjetna inteligencija – ona će na modelu Scribe moći sažimati bilješke ili tekstove, pretvarati ih u rukom pisane bilješke, koje će se potom moći pohranjivati ili dijeliti.

Kindle Scribe

Pravi novitet u ovom osvježenju ponude je model Kindle Colorsoft. Kao i ostali iz ponude, nudi brzo listanje digitalnih stranica, osvjetljenje ekrana, no uz dodatak boje. To je zasluga novog panela inovativne tehnologije s nitridnim LE-diodama, koji čak nudi dvije opcije prikaza, standardnu i onu sa življim bojama. Kindle Colorsoft podržavat će i bežično punjenje, baterija će mu držati do osam tjedana, a također je i vodootporan.

Kindle Colorsoft

Osnovna izvedba lansirana je na (američko) tržište već sada po cijeni od 110 dolara. Paperwhite je dostupan po cijeni od 160 ili 190 dolara, ovisno o količini prostora za pohranu, dok će Colorsoft biti dostupan krajem mjeseca po cijeni od 280 dolara. Novi Kindle Scribe, pak, dolazi u prodaju 4. prosinca, a koštat će ne baš malenih 400 dolara.