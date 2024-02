Amazon se oprašta od Kindle Oasisa

Amazon Kindle Oasis se više ne proizvodi u SAD-u, prenosi portal Good e-Reader. Primijetili su da je ovaj e-čitač uklonjen iz Amazonove web trgovine kao i usporednih tablica Kindle modela u SAD-u.

Prva generacija je puštena u prodaju početkom 2016. godine kao model s WIFI i opcijskom 3G varijantom uz 3GB prostora za pohranu. Sa 6-inčnim E Ink Carta HD zaslonom od 300 ppi i deset LED-ica za pozadinsko osvjetljenje bio je to prvi Kindle simetričnog dizajna. Posebno se isticao fizičkim gumbima za okretanje stranica.

Krajem 2017. stigla je druga generacija Oasisa s 8 GB i 32 GB prostora za pohranu s WIFI i opcijskom 3G varijantom. Ekran je povećan na 7 inča te je imao 12 LED-ica za pozadinsko osvjetljenje dok je gustoća piksela ostala na 300 ppi. Prvi je to Kindle koji ima ocjenu IPX8 što znači da je vodootporan do dva metra do 60 minuta.

Treća verzija Oasisa stigla je 2019. godine s identičnim dizajnom kao druga generacija. Ipak, zaslon je dobio 25 LED-ica za još bolje pozadinsko osvjetljenje.

Iako je nekada smatran vrhunskim e-čitačem to više nije slučaj i čini se da će Oasis slijediti sudbinu kakvu su imali Kindle Voyage i Kindle DX.