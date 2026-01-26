Apple predstavio AirTag druge generacije s većim dometom i preciznijim pronalaženjem

Usprkos korisnim nadogradnjama, Apple nije mijenjao cijenu novog AirTaga pa će ga zainteresirani moći kupiti već za 35 eura

Apple je predstavio svoj prvi novi uređaj u 2026. godini, AirTag druge generacije. Radi se o osvježenoj verziji popularnog pametnog trackera, koja na tržište stiže gotovo pet godina nakon originalnog modela te donosi niz tehničkih poboljšanja, uz zadržavanje poznatog dizajna na koji su korisnici već navikli.

Najvažnija novost je ugradnja Ultra Wideband čipa druge generacije, istog onog koji se koristi u aktualnim modelima iPhonea 17 te Apple Watchu. Zahvaljujući njemu, značajka Precision Finding sada radi s do 50 posto većeg dometa, omogućujući tako korisnicima preciznije i brže pronalaženje izgubljenih predmeta.

Valja napomenuti da je Apple dodatno proširio podršku za Precision Finding, tako da je ta značajka sada dostupna i na pametnim satovima. U praksi bi to značilo da korisnici više ne moraju koristiti svoj iPhone za pronalazak AirTaga, već se funkcija pronalaska može koristiti direktno sa zapešća.

Nadalje, AirTag 2 dobio je unaprijeđeni Bluetooth čip, čime se dodatno povećava domet pronalaženja, dok je ugrađeni zvučnik sada za 50 posto glasniji nego kod prethodnika, što bi trebalo olakšati lociranje predmeta u bučnijim okruženjima. Unatoč tim nadogradnjama, Apple nije mijenjao način napajanja, pa novi AirTag i dalje koristi zamjenjivu CR2032 bateriju.

Dobra je vijest da je cijena ostala nepromijenjena u odnosu na prvu generaciju, stoga je cijena za pojedinačni AirTag 35 eura, dok paket od četiri komada košta 120 eura.