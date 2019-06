Korisnici će moći brisati aplikacije instalirane na Apple Watch

Počevši od nove šeste po redu inačice operativnog sustava za Apple Watch korisnici će dobiti mogućnost brisanja predinstaliranih aplikacija koje se već nalaze na uređaju prilikom kupnje.

Kao i u slučaju iOS-a i u watchOS sustavu aplikacije će se brisati dužim pritiskom na zadanu aplikaciju nakon čega se pojavi animaciji i onda je potrebno odabrati simbol X.

To je dosad vrijedilo isključivo za naknadno instalirane aplikacije no ne iza one Appleove predinstalirane. Kako je i iOS u međuvremenu dobio mogućnost brisanja predinstaliranih aplikacija isto će sada biti moguće i putem watchOS 6 sustava.

Korisnici će moći obrisati watchOS aplikacije kao što su Breathe, Radio, World Clock, Timer, Stopwatch i Walkie-Talkie, a iste vratiti po želji putem App Storea. Operativni sustav watchOS 6 bit će službeno dostupan u rujnu.

Valja napomenuti da i dalje vrijedi pravilo da aplikacije trećih strana koje se obrišu u watchOS-u automatski se brišu i s povezanih iOS uređaja (vrijedi i obrnuto), dok isto pravilo ne vrijedi u slučaju predinstaliranih Appleovih aplikacija.