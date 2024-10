Nintendo predstavlja Alarmo, interaktivnu budilicu inspiriranu videoigrama

Nintendo je predstavio Alarmo, budilicu koja kombinira elemente igara s funkcijom buđenja. Uređaj koristi senzor koji reagira na kretnje i omogućuje korisnicima da odgode ili zaustave alarm gestama. Uz to, kao što funkcioniraju klasične sprave za buđenje, Alarmo reproducira zvukove i glazbu iz popularnih Nintendo igara.

35 tema za buđenje

Uređaj nudi 35 tema za buđenje inspiriranih Nintendo naslovima poput Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 i Ring Fit Adventure. Korisnici mogu birati između nekoliko načina rada alarma. Steady Mode postepeno pojačava intenzitet alarma ako korisnik ostane u krevetu, Gentle Mode održava konstantnu razinu intenziteta, dok Button Mode funkcionira kao tradicionalni način odgode alarma.

Pun je zvukova

Uz funkcije buđenja, Alarmo prati obrasce spavanja i nudi uvid u kvalitetu sna. Uređaj također reproducira umirujuće zvukove koji pomažu zaspati. Dodatna značajka je zvučni signal na početku svakog sata, tematski vezan uz Nintendo igre. Tehnički gledano, Alarmo ima 2,8-inčni zaslon u boji s tematskim fontovima i likovima. Kontrole se vrše putem glavnog kotačića za navigaciju i podešavanje glasnoće. Uređaj podržava Wi-Fi vezu za ažuriranja i dodatni sadržaj.

Cijena, dostupnost, planovi

Alarmo je dostupan po cijeni od 99,99 dolara. Trenutno je u prodaji za članove Nintendo Switch Online u SAD-u i Kanadi, dok se šira dostupnost u maloprodaji planira početkom 2025. godine. Nintendo najavljuje da će buduća ažuriranja besplatno uključivati scene iz igara Mario Kart 8 Deluxe i Animal Crossing: New Horizons.