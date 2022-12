Panasonic MultiShape - Modularni set za njegu muškaraca

Što je 'muška njega'? Pa jasno je – brijanje i šišanje! Svakodnevna je to briga, osobito danas kada su frizure kompleksne, a uređene brade popularni trend. Koliko nam moderna tehnološka rješenja mogu pri tome pomoći?

Kada mi je stigao prijedlog iz Panasonica s upitom želim li testirati njihov set za njegu muškaraca - i nisam bio previše iznenađen. Naime, puno sam puta bio na raznim velikim skupovima gdje je Panasonic prezentirao cijelu paletu svojih proizvoda. I uvijek bi dio prostora bio rezerviran za njihovu liniju uređaja namijenjenih osobnoj njezi, kako žena, tako i muškaraca.

Panasonic MultiShape, kao što se već iz imena može naslutiti, ustvari predstavlja cijeli set uređaja za oblikovanje kose, brade i ostalih dlakavih dijelova tijela - no pritom se nudi i više od toga. Namijenjen je muškarcima, a kako su baš oni pretežita publika Bug.hr-a, vjerujem da bi njima moglo biti korisno prenošenje dojmova zapaženih pri korištenju Panasonicova seta.

Na tržištu postoji ogroman broj uređaja za brijanje i šišanje stoga se logično nadaje pitanje: pa po čemu je Panasonic MultiShape različit od svih njih i zašto bi bio vrijedan zasebna osvrta? Glavna mu je značajka – modularnost! U nastavku teksta opisat ćemo sve module uz popratne dojmove razvidne prilikom korištenja.

Panasonic MultiShape ER-CKL2

U ponudi je više „temeljnih setova“, a ovaj je najraskošniji i njega smo dobili na probu. Glavna jedinica (na koju se spajaju svi dalje opisani moduli) opremljena je litij-ionskom baterijom i uz 49 mm široki trimer dolaze četiri nastavka (nešto jeftiniji startni set ER-CKN ima Ni-MH bateriju, trimer širine 41 mm i samo dva dodatna nastavka).

Ovaj je set namijenjen njezi kose, brade i tijela – duljine rezanja tri nastavka/češlja mogu se prilagođavati u koracima od 0,5 mm, ukupno od 0,5 do 30 mm.

Budući da imam kratku i kosu i bradu, zamolio sam prijatelja koji inače nosi dugu njegovanu bradu i posvećuje joj veliku brigu, da isproba ovaj set. Bio je vrlo zadovoljan kvalitetom seta, osobito oštricom. Kod dugih brada zahtjevno je održavanje urednog oblika, pri čemu je oštrica ovog trimera odlično odradila svoj posao i u onom najdelikatnijem zadatku kada se rabi bez nastavaka (za stražnji dio brade) i bitno je da ima glatki i oštri rez dlaka.

Posebno je zanimljiv četvrti dodatak označen kao D – vrlo gusti češalj koji ima fiksiranu dužinu reza na 1,5 mm (vrtnja kotača na trimeru nema utjecaja na to) i služi za njegu tijela. Svi koji imaju potrebu iz estetskih, higijenskih ili zdravstvenih razloga uklanjati dlake s ruku, nogu, ispod pazuha i drugih dijelova tijela, bit će vrlo zadovoljni što to mogu lako odraditi uz ovaj zaštitni dodatak. D češalj dolazi samo u ovome setu i nije ga moguće kupiti kao zasebni modul.

U setu se dobiva i mala četkica za održavanje te ulje za podmazivanje (prema uputama poželjno je i prije i poslije svakog korištenja malo podmazati trimer). Britvica se jednostavno odvaja od glave trimera i omogućava lako čišćenje unutrašnjosti (iako u taj prostor dospije vrlo malo dlaka).

Nakon inicijalnog punjenja (do sat vremena), baterija prema naputcima u deklaraciji izdrži 70 minuta rada (s ovom pričvrsnom glavom). Glavnu sam jedinicu koristio već dvadesetak puta, s raznim nastavcima i to po nekoliko minuta ali još nisam imao potrebe za novim punjenjem. U uputama stoji koristan podatak o tome da čak i kada se baterija potpuno isprazni - dovoljno je punjenje od tri minute kako bi glavna jedinica mogla raditi pet minuta.

Punjač je eksterni (1,25 A – 6 W; IPX4) i na glavnu se jedinicu spaja s donje strane preko nestandardnog priključka. Glavna jedinica nema svoje posebno postolje za punjenje, što bi možda netko očekivao, ali meni su se u praksi takvi dodaci pokazali suvišni jer zahtijevaju posebno mjesto, a u kupaonicama nemamo baš uvijek lako dostupne utičnice.

Panasonic MultiShape ER-CTN2

Dodatni modul koji se sastoji od pričvrsne glave s oštricom širine 41 mm (duljina rezanja može se prilagoditi od 1 mm do 20 mm u intervalima od 0,5 mm) i dva češlja (jedan za duljine od 1 do 10 mm; a drugi od 11 do 20 mm), najčešće sam koristio.

Namijenjen je za održavanje kose i brade, vrlo praktičan i učinkovit. Moj se prastari aparat prilagođava u koracima od 1 mm te sam iznenađen zapazio da s intervalima od 0,5 mm koje omogućavaju ove glave, mogu oblikovati bradu na način koji mi se čini puno boljim. Nisam očekivao da tako mala promjena rezne duljine ima toliko utjecaja na konačni rezultat.

Zanimljivo je da bi glavna jedinica koja je opremljena Li-ion baterijom s ovom (manjom) glavom trebala omogućiti čak 90 minuta rada. To još nisam stigao „istražiti“, ali zvuči doista impresivno i vrlo praktično za korištenje na putovanju - bez nošenja punjača.

Panasonic MultiShape ER-CSF1

Brijač s tri oštrice izveden kao pričvrsna glava, namijenjen je za svakodnevno brijanje. Svaka oštrica kreće se u drugome smjeru, režu pod kutom od 30 stupnjeva, prema deklaraciji izrađene „od nehrđajućeg, kirurškog čelika po uzoru na tradicionalnu umjetnost proizvodnje japanskih samurajskih mačeva“ - kako to već vole nakititi japanske tvrtke…

Inače se brijem s pomoću britvica i pjenom za brijanje i to svaka dva dana (imam svijetle dlake pa ne moram svaki dan); stoga me zanimalo mogu li s ovim modulom potpuno zamijeniti takvu njegu.

Prvo sam se brijao na suho i to doista može proći, ne traje dugo, može se obaviti i izvan kupaonice te nije bilo problema s iritacijom kože lica - ali nisam uspijevao potpuno glatko izbrijati sve dijelove lica. Vizualno je rezultat bio dobar, ali bih pod rukom osjetio da ima dijelova koji nisu baš skroz glatki. U mojem slučaju, s obzirom na svijetle dlake, to nije problem, samo što bih se mora brijati svaki dan - znači vrlo prihvatljivo rješenje za putovanja na koja mi se obično ne da nositi britvica i pjena za brijanje.

Budući da su svi moduli, pa i ovaj, vodootporni, s ovom glavom moguće je „mokro brijanje“, odnosno brijanje uz korištenje gela i pjena. Očekivano - rezultat je bolji negoli pri brijanju na suho, ali treba imati na umu vrlo izgledno prskanje po tijelu, odnosno nije uputno brijati se na taj način u osjetljivoj odjeći. U svakom slučaju ova opcija donosi potencijalnu uštedu na britvicama. Jasno, s vremenom treba mijenjati i mrežice i nožiće i na ovoj glavi (mogu se kupiti zasebno).

Uz glavnu jedinicu s Li-ion baterijom s ovim modulom može se brijati 50 minuta.

Panasonic MultiShape ER-CNT1

Ovaj naziv odnosi se na glavu s trimerom za podrezivanje dlaka u nosu, na ušima i licu. Do sada sam isprobao razne trimere za uklanjanje dlaka iz nosa ili obrva – pojedini su bili okrugli poput ovoga, drugi pak s duguljastim šišačem no ni s jednim nisam bio zadovoljan, uvijek bih na kraju morao koristiti male škarice.

I napokon sam s ovim Panasonicovim dodatkom „otkrio“ da postoje trimeri koji takve stvari rješavaju s lakoćom! Njegova dvostruka oštrica uklanja dlake koje inače nije lako poloviti.

Jedna od posebnosti ovog trimera za dlačice u nosu, ušima i na licu jest i „mehanizam za usisavanje“ odrezanih dlaka, tako da ne lete na sve strane.

Ovo je odličan modul kojeg bih svakako preporučio onima koji imaju jake dlake na 'strateški istaknutim mjestima' i odaju dojam zapuštenosti.

Panasonic MultiShape ER-CTB1

I za kraj pregleda modula razmatramo jedan koji ima sasvim drugu namjenu – čišćenje zubi! Set četkice za zube uključuje priključak i dvije različite četkice: Multi-fit Brush i Extra-fine Brush.

U prospektu piše da „tehnologija zvučne vibracije pomiče četkicu pri brzini koju nije moguće reproducirati uobičajenim ručnim pranjem zuba“, no nisam istraživao što im točno znači „zvučna vibracija“, ali u usporedbi s malim okruglim četkicama „na baterije“ koje se najčešće prodaju (i imao sam ih prilike isprobati), moram priznati da su mi ove daleko ugodnije i praktičnije. Pravilno pomicanje četkice gore-dolje inače je zamorno pri ručnom pranju - i tu ovaj modul doista djeluje učinkovito jer upravo tako vibrira četkica.

Same su četkice vrlo nježne, tzv. soft tip; te osobe koje su naviknule na grublje bit će iznenađene, ali davno sam od svoje zubarice dobio uputu da treba koristiti kvalitetne nježnije četkice (puno je bolje za zubno meso), pa su meni ove bile dobre i ugodne, jer slične koristim i za ručno pranje. Jako zapjene zubnu pastu, ima se što prati nakon njih (leti to i po ogledalu), cijeli postupak pranja zubi traje malo dulje, ali vjerojatno je kao i u svemu ostalome i ovo – stvar navike.

Trajanje je baterija uz glavnu jedinicu (Li-ion) i korištenje ovih četkica čak 110 minuta.

U svakome slučaju, oni koji razmišljaju o nabavci električne četkice za zube, neka uzmu u obzir i ovaj modul. Jasno, četkice se mogu i odvojeno dokupljivati (bez nastavka koji dolazi u ovom modulu), kao set od 4 komada.

Čišćenje

Nisam posebno spominjao, a vrijedi naglasiti, jer je zajednička karakteristika – svi spomenuti moduli održavaju se pranjem pod mlazom vode. Pojedine od dodatnih glava (za šišanje i brijanje) imaju i posebne otvore koji omogućavaju prolaženje vode kroz njih kako bi se i na taj način brzo očistili.

Zaključak

Guglajući ponudu u našim trgovinama pronašao sam da se trenutačno mogu pronaći dva osnovna kompleta MultiShape trimera – na početku opisani set ER-CKL2 (redovna cijena 649 kn, a trenutačna 499 kn), te ER-CKN1 (redovna cijena 549 kn, a trenutačna 419 kn).

U Panasonicovoj ponudi postoje još neke varijacije (isti kompleti, ali različite baterije), pa čak i same glavne jedinice (ER-CBL1 s litij-ionskom baterijom i ER-CBN1 sa NiMH), ali trenutačno njih nema u našim trgovinama.

Ključna prednost MultiShapea jest ono što smo već istaknuli na početku - modularnost, koja omogućava svakome da si složi kombinaciju prema svojim potrebama i željama.