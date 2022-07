Spotify prestaje proizvoditi svoj gadget za automobile

Spotify je u travnju prošle godine izbacio Car Thing, namjenski gadget koji služi isključivo za upravljanje njihovom popularnom streaming platformom. Sama ideja iza tog uređaja nije bila loša. Trebao je, naime, predstavljati „spas“ za one koji imaju starije automobile bez ugrađenog multimedijskog sustava.

Međutim, nešto više od godinu dana od njegovog izlaska i pet mjeseci od početka slobodne prodaje, Spotify je objavio da prestaje proizvoditi Car Thing.

„Na temelju nekoliko čimbenika, uključujući potražnju proizvoda i probleme s lancem opskrbe, odlučili smo zaustaviti daljnju proizvodnju Car Thinga. Ova nam je inicijativa otključala korisno znanje, a mi smo i dalje usredotočeni na automobil kao važno mjesto za audio“, rekao je glasnogovornik Spotifya za TechCrunch.

Foto: Spotify

Inače, Car Thing je prvo bio gotovo besplatan za kupce u SAD-u, no moglo ga se nabaviti samo invite only metodom. U veljači ove godine postao je dostupan za kupnju svima po cijeni od 89.99 dolara, no čini se da nije bio popularan kako je to Spotify prvobitno zamislio.

Car Thing se trenutno može kupiti na službenoj stranici Spotifya po sniženoj cijeni od 49,99 dolara, pa se pretpostavlja da se rješavaju preostalih zaliha. Za one koji su ga već kupili, glasnogovornik tvrtke napominje da će svi postojeći uređaji raditi normalno, čak i nakon prestanka proizvodnje.