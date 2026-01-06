Withings ima novu pametnu vagu koja procjenjuje dugovječnost korisnika

Withings je na CES-u predstavio novu pametnu vagu, Body Scan 2, za koju kažu da je „stanica dugovječnosti“. Kao što je i inače slučaj s Withingsovim pametnim vagama, ova također korisnicima nudi širi spektar zdravstvenih mjerenja, no s naglaskom na kardiovaskularno i metaboličko zdravlje.

Naime, Body Scan 2 zadržava prepoznatljiv dizajn prethodnika s osam elektroda ugrađenih u samu vagu te dodatne četiri elektrode u ručki na izvlačenje. Takva konstrukcija omogućuje prikupljanje podataka i s gornjeg dijela tijela, što, prema navodima proizvođača, povećava točnost mjerenja u odnosu na klasične pametne vage koje se oslanjaju isključivo na elektrode za stopala.

Glavna novost u odnosu na prvu generaciju je znatno proširen broj biomarkera. Uz masu, puls i sastav tijela, Body Scan 2 uvodi i 90-sekundnu „procjenu dugovječnosti“ koja obuhvaća više od 60 biomarkera. Oni su grupirani u nekoliko područja, uključujući rad srca, rizik od povišenog krvnog tlaka, zdravlje arterija, stanično i metaboličko zdravlje te regulaciju glukoze.

Kako bi se izbjegla preopterećenost podacima, korisnicima je dostupan objedinjeni Health Trajectory rezultat koji vizualizira takozvani healthspan, odnosno procjenu razdoblja života provedenog u dobrom zdravlju. Naravno, svi detalji i informacije dostupni su unutar Withingsove aplikacije pa je njihova interpretacija relativno laka.

Foto: Withings

Zanimljiv dio Withingsovog pristupa je neinvazivno praćenje metaboličkog zdravlja. Umjesto krvnih pretraga, vaga koristi bioimpedancijsku spektroskopiju (BIS) te analizu aktivnosti znojnih žlijezda u stopalima, stimuliranih vrlo slabom električnom strujom. Međutim, iz Withingsa ističu da ove metode nisu namijenjene dijagnostici, već služe kao rani indikatori mogućih zdravstvenih problema te poticaj za odlazak liječniku.

Nadalje, Withings je u ovu vagu stavio i Eyes-Closed Mode, odnosno način rada u kojem se rezultati na zaslonu vage prikazuju pomoću emotikona, dok se svi podaci i dalje bilježe u aplikaciji. U praksi bi to značilo da ako korisnik ima prekomjernu težinu, pojavit će mu se tužni emotikon, a ako je pak sve u redu, onda će i emotikon biti sretan.

Što se tiče regulacija, dvije značajke Body Scana 2, upozorenja na rizik od povišenog krvnog tlaka i šestokanalni EKG za otkrivanje atrijske fibrilacije, zahtijevat će odobrenje američke FDA-e. U Withingsu navode da rade na ubrzanom modelu certifikacije, dok će uređaj istovremeno biti usklađen s GDPR-om i HIPAA-om te imati ISO 27001 i ISO 27701 certifikate za zaštitu i sigurnost podataka.

Vaga će se moći kupiti u drugom kvartalu 2026. godine, a stići će i na europsko tržište po cijeni od oko 600 eura.