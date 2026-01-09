Pametne vage - Novo doba kućnog vaganja

Vage su dugo bile među najjednostavnijim kućanskim uređajima. Staneš, vidiš broj, i to je uglavnom to. No, kako se mijenjaju prehrambene navike, vrste tjelovježbe i očekivanja od tehnologije, tako se promijenio i način kako pratimo vlastito tijelo. Sve više ljudi shvaća da sama kilaža daje vrlo ograničenu sliku stanja organizma. Drugim riječima, dvije osobe iste težine mogu imati potpuno različit udio masti, mišića ili vode, a time i bitno drukčije zdravstvene pokazatelje. Upravo tu nastupaju pametne vage o kojima ovdje pišemo.

Moderni modeli pametnih vaga koriste bioelektričnu impedanciju, katkad i multifrekventnu, kako bi preciznije analizirali strukturu tijela. No, tehnološki pomak nije vidljiv samo u samoj metodi mjerenja. Pametne vage danas automatski prepoznaju korisnike, sinkroniziraju rezultate s mobilnim aplikacijama te nude pregled trendova u kilaži i zdravstvenim parametrima, a ne samo jednokratne vrijednosti. Zahvaljujući integraciji s pametnim satovima i aplikacijama za praćenje aktivnosti, moguće je u sve to pridodati i podatke o kretanju, pulsu, kalorijama i sastavu tijela u jednu logičnu cjelinu, koja može pomoći prilikom mršavljenja ili dobivanja mišićne mase.

Međutim, ako ste ikada htjeli kupiti pametnu vagu, zasigurno znate da je ponuda iznimno raznolika. I te razlike ne svode se samo na cijenu i broj metrika koje vaga prikazuje, već su ključne i kvalitete algoritama, razina integracije s ekosustavom proizvođača te jednostavnost korištenja.

Zbog toga u nastavku donosimo pregled najzanimljivijih pametnih vaga iz različitih cjenovnih razreda, kako biste vidjeli koja se najbolje nadopunjuje s vašim navikama, ciljevima, i prema potrebi, pametnim satom koji koristite za praćenje aktivnosti.

Xiaomi Body Composition Scale S400

Za one koji ne žele mnogo platiti

Najjeftinija pametna vaga u ovom prilogu nudi iznenađujuće detaljnu analizu sastava tijela, uz naprednu, dvofrekventnu tehnologiju i podršku za cijelu obitelj

Dizajn je, rekli bismo, poprilično sterilan i minimalistički

Xiaomi Body Composition Scale S400 najpovoljniji je model u ovom dijelu priloga, ali funkcionalno gotovo ne zaostaje za skupljim konkurentima. Zahvaljujući dvofrekventnoj bioimpedanciji, precizno mjeri unutarstanične i izvanstanične tekućine te analizira 25 ključnih pokazatelja, uključujući BMI, postotak masti, mišićnu masu, proteine i gustoću kostiju. Podržava do 36 korisnika, pa cijela obitelj može pratiti svoje stanje na jednoj vagi.

Ova vaga izuzetno je tanka pa ju možete lako sakriti ispod nekog komada namještaja

Osim toga, tu su i praktični načini vaganja, poput mjerenja beba, kućnih ljubimaca ili malih predmeta, a sve detaljne analize pregledavaju se preko aplikacije Mi Home. Unatoč tim naprednim mogućnostima, vaga je jednostavna za korištenje, a spomenimo i to da u nju idu tri AAA baterije koje pružaju do 180 dana autonomije.

SPECIFIKACIJE Tehnologija mjerenja Bioelektrična impedancija (dvofrekventna) Metrike 25 pokazatelja Povezivost Bluetooth Dostupno u Mi.hr Cijena 26 €

Huawei Scale 3 Dobby-B19

11 ključnih pokazatelja za praćenje napretka

Pametna vaga koja kombinira znanstveni model sastava tijela i praktične funkcije za precizno praćenje zdravlja i rezultata treninga

Huawei Scale 3 Dobby-B19 pristupačna je pametna vaga, koja mjeri 11 ključnih pokazatelja, od tjelesne masnoće, do mišićne mase i udjela vode. Sve podatke automatski sinkronizira s aplikacijom Huawei Health, gdje Huaweijev model TruFit, razvijen uz pomoć znanstvenih institucija, omogućuje pouzdaniju analizu sastava tijela. Posebna prednost je njezina vrlo dobra integracija s Huaweijevim pametnim satovima.

Tako se kombiniranjem podataka sa sata o kretanju, pulsu i potrošnji kalorija, s rezultatima vage, dobiva znatno precizniji pregled napretka i učinkovitosti treninga. Posebno je korisno i to što vaga automatski prepoznaje korisnike, ima dovoljno čitljiv LED zaslon, podršku za Bluetooth i protuklizne nožice, a uz to, izgleda poprilično minimalistički i elegantno, zbog čega će se dobro uklopiti u bilo koji kutak doma.

Huawei Scale 3 Dobby-B19 Tehnologija mjerenja Bioelektrična impedancija (jednofrekventna) Metrike 11 pokazatelja Povezivost Bluetooth Dostupno u Mall.hr Cijena 38,24 €

Eufy P2 Pro

Detaljna 3D analiza tijela za preciznije praćenje

Uz 16 mjernih pokazatelja, ova vaga nudi i 3D prikaz tijela, pružajući tako cjelovit uvid u zdravlje korisnika

Na ovoj vagi senzori nisu tako lako vidljivi, ali je zato zaslon nešto veći i funkcionalniji

Pametna vaga Eufy P2 Pro donosi naprednu analizu sastava tijela uz 16 metrika, uključujući otkucaje srca, visceralnu mast, mišićnu masu i tjelesnu dob. Tu se posebno ističe značajka U-Body za 3D prikaz tijela, koja omogućuje vizualno praćenje fizičkih promjena, što je rijetkost u ovom cjenovnom rangu pametnih vaga.

Podaci o mjerenjima automatski se spremaju pomoću Wi-Fija, dok Bluetooth služi kao praktična alternativa, ako se vaga koristi negdje gdje nema bežične mreže. Tu su i korisni načini mjerenja za bebe i kućne ljubimce, IPX5 vodootpornost te podrška za Apple Health, Google Fit i Fitbit. Vaga podržava neograničen broj korisnika te ju tako može koristiti cijela obitelj, a i gosti ako su dovoljno hrabri.

Eufy P2 Pro Tehnologija mjerenja Bioelektrična impedancija (dvofrekventna) Metrike 16 pokazatelja Povezivost Wi-Fi, Bluetooth Dostupno u anker-shop.hr Cijena 59,90 €

Beurer BF 720

Njemačka preciznost u vaganju

Pouzdana, pametna vaga renomiranog Beurera, pruža detaljan uvid u sastav tijela i jednostavno korištenje

Podaci se automatski prenose i sinkroniziraju unutar Baurerove aplikacije HealthManager

Beurer BF 720 pametna je vaga osmišljena za korisnike koji žele pouzdan i detaljan uvid u svoje zdravstvene parametre. Kao proizvođač s dugom tradicijom u medicinskoj i wellness opremi, Beurer nudi visoku razinu preciznosti, od mjerenja težine, do analize tjelesne masnoće, vode, mišićne i koštane mase.

Pouzdana, pametna vaga renomiranog Beurera, pruža detaljan uvid u sastav tijela i jednostavno korištenje

Vaga podržava osam korisnika, uz automatsko prepoznavanje, i čuva do 30 mjerenja za lakše praćenje trendova. Zahvaljujući Bluetooth sinkronizaciji i aplikaciji Beurer HealthManager, podaci se automatski prenose i jasno prikazuju na mobitelu. Tu su i brojne funkcije, uključujući BMI, AMR/BMR izračune i pet razina aktivnosti, zbog kojih BF 720 može biti praktičan osobni zdravstveni asistent za svakodnevno praćenje forme i napretka.

Beurer BF 720 Tehnologija mjerenja Bioelektrična impedancija (jednofrekventna) Metrike 8 pokazatelja Povezivost Bluetooth Dostupno u Racunala.hr Cijena 55,80 €

Withings Body Smart

Pametna vaga koja ide korak dalje

Uz multifrekventnu BIA analizu, preciznost od 50 g i mjerenje otkucaja srca, Body Smart nudi dubinski uvid u zdravlje tijela

Withingsova vaga Body Smart donosi naprednu multifrekventnu BIA tehnologiju, koja precizno analizira sastav tijela, masnoću, mišiće, vodu, kosti, indeks visceralne masti te bazalni metabolizam. Zaslon u boji od 2,8" jasno prikazuje rezultate, dok tehnologija Position Control pomaže u postizanju točnih mjerenja, s odstupanjem od tek 50 g. Vaga također mjeri otkucaje srca u stojećem položaju, što je koristan pokazatelj kardiovaskularne forme.

Podržava do osam korisnika i nudi posebne načine vaganja za djecu, trudnice, sportaše i korisnike koji žele "zatvoreni prikaz", bez vidljive brojke kilaže. Sinkronizacija preko Wi-Fija ili Bluetootha brza je i pouzdana, a svi podaci automatski se arhiviraju u Withingsovoj aplikaciji, kompatibilnoj s Apple Healthom i Google Fitom. Uza sve to, vaga ima elegantnu staklenu površinu te bateriju za koju Withings tvrdi da traje do 15 mjeseci.

Withings Body Smart Tehnologija mjerenja Bioelektrična impedancija (multifrekventna) Metrike 8 pokazatelja Povezivost Wi-Fi, Bluetooth Dostupno u withings.com Cijena 99,95 €

Wyze Scale Ultra Body Scan

Pametna vaga s 4,3-inčnim zaslonom

Uz ugrađenu ručku i osam elektroda, ova vaga zasebno mjeri ruke, noge i trup

Wyze Scale Ultra BodyScan ističe se profesionalnijim pristupom mjerenju, jer zahvaljujući osam elektroda i praktičnoj ručki, provodi segmentalnu analizu tijela. Za razliku od klasičnih vaga, koje mjere samo donji dio tijela, ova ručka propušta struju kroz ruke, trup i noge, pa dobivate znatno preciznije i detaljnije podatke o raspodjeli masti i mišića.

Na preglednom zaslonu, veličine 4,3 inča, odmah se prikazuju ključne metrike, poput težine, postotka masti, mišićne mase, vode, proteina i metaboličke dobi, a povezivost preko Wi-Fija i Bluetootha omogućuje automatsku sinkronizaciju podataka, uz podršku za Apple Health, Health Connect i Fitbit. Uz širok raspon mjerenja i način vaganja za bebe i kućne ljubimce, ovo je svakako jedna od naprednijih komercijalnih vaga na tržištu.

Garmin Index S2

Pametna vaga za ljubitelje Garmina

Najnaprednija Garminova vaga nudi detaljan uvid u tjelesni sastav, Wi-Fi sinkronizaciju i integraciju s Garmin Connectom

Garminova vaga najviše će koristiti onima koji već imaju neke Garminove proizvode za praćenje zdravlja i aktivnosti

Garmin Index S2 donosi precizno mjerenje težine, masnog tkiva, vode u tijelu, mišićne i koštane mase, uz pregled trenda težine tijekom 30 dana. Zahvaljujući Wi-Fi povezivosti, svi podaci automatski se spremaju u Garmin Connect, aplikaciju na koju se povezuju i Garminovi pametni satovi, sportski uređaji i senzori.

To omogućuje korisnicima Garminovih uređaja jedinstven, centraliziran pregled zdravlja, od koraka, pulsa i treninga, do tjelesnog sastava, sve na jednom mjestu. Tako je lakše pratiti u kolikoj mjeri treninzi, prehrana i svakodnevne navike utječu na rezultate na vagi. Od ostalih značajki, istaknimo da vaga podržava do 16 korisnika, ima zaslon u boji te autonomiju do devet mjeseci.

Garmin Index S2 Tehnologija mjerenja Bioelektrična impedancija (jednofrekventna) Metrike 8 pokazatelja Povezivost Wi-Fi, Bluetooth i ANT+ Dostupno u garmin.com Cijena 149,99 €

Withings Body Comp

Najdetaljniji zdravstveni uvid na jednom mjestu

Vaga koja kombinira naprednu analizu sastava tijela, kardiovaskularnu procjenu i praćenje zdravlja živaca, za najcjelovitiji kućni pregled stanja organizma

Svi podaci mjerenja odmah se sinkroniziraju u Withingsovoj aplikaciji, koja je kompatibilna i s Apple Healthom i Google Fitom

Withings Body Comp jedna je od najsveobuhvatnijih komercijalnih pametnih vaga na tržištu, namijenjena onima koji žele ozbiljan zdravstveni uvid. Osim preciznog vaganja, s odstupanjem do 50 g, mjeri mast, mišiće, vodu i gustoću kostiju te daje napredne parametre, poput visceralne masti, pri čemu nema neke razlike u odnosu na jeftiniji model Body Smart.

Ipak, najveći adut ove vage su procjene zdravlja srca i analiza živčanog sustava, korisna posebno kod ranog otkrivanja perifernih neuropatija. Automatski prepoznaje do osam korisnika, nudi posebne načine vaganja za djecu, trudnice i sportaše, a podaci se odmah sinkroniziraju preko Wi-Fija u Withingsovoj aplikaciji, kompatibilnoj s Apple Healthom i Google Fitom. Cijelo iskustvo zaokružuje zaslon u boji i baterija koja drži i 15 mjeseci.