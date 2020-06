Xiaomi Mi Band 5 - 50% precizniji senzor otkucaja srca, 20% veći zaslon i magnetski punjač

Xiaomi je predstavio novu fitnes narukvicu iz serije Mi Band. Novi model peti je po redu što je proizvođač jasno istakao i u samom nazivu – Mi Band 5. Novi modeli u odnosu na prethodni donosi par većih poboljšanja, poput primjerice većeg zaslona, novog magnetskog postolja za punjenje te preciznijeg praćenja zdravstvenih parametara.

Za početak Mi Band 5 opremljen je s većim 1,1“ AMOLED zaslonom (126 x 294 točaka). Zaslon je u odnosu na prethodni model (0,95“) povećan za oko 20% čime je postignuto da su prikazane informacije o dolaznim pozivima, porukama te fitnes podatcima jasnije prikazani. Uz narukvicu dolazi više od 100 animiranih pozadina uključujući i popularne serije također animiranih zaslona kao što su SpongeBob, Neon Genesis Evangelion, Hatsune Miku i Detective Conan.

Set senzora je ostao isti – optički senzor otkucaja srca, žiroskop, barometar i akcelerometar. Senzor otkucaja srca prema navodima proizvođača sada je i do 50% precizniji. Mi Band 5 može pratiti i REM fazu sna. Svi prikupljeni podatci sinkroniziraju se s aplikacijom na pametnom telefonu gdje se mogu detaljnije proučiti. Glasine kako će Mi Band 5 moći pratiti i SpO2 (razinu kisika u krvi) pokazale su se tek kao glasine. Navedenu opciju možda vidimo u slijedećem, šestom izdanju, no petica ga nema. No umjesto SpO2 funkcije tu je funkcija praćenja menstrualnog ciklusa što će pak najviše zanimati pripadnice ljepšeg spola.

Xiaomi je poboljšao softver svoje narukvice pa Mi Band 5 podržava 11 „profesionalnih“ modova, a u stanju je automatski prepoznati i pet različitih stilova plivanja. Kad smo kod vode, spomenimo i kako je Mi Band 5 otporan na vodu do dubine 50 metara (5 ATM). Kako je vidljivo iz priloženih fotografija Xiaomi je pripremio i silikonske narukvice u osam različitih boja.

Mi Band 5 moći će se nabaviti u dvije inačice, sa i bez podrške za NFC i obje će biti dostupne na globalnom tržištu. Korisnici koji se odluče nabaviti NCF inačicu Mi Band 5 moći će koristi i za beskontaktno plaćanje u trgovinama. Autonomija baterije je nešto manja – do 14 dana (NFC) ili do 20 dana (bez NFC). No ovoga puta punjenje baterije (125 mAh) je osjetno lakše. Za razliku od dosadašnjih modela kod koji se narukvica morala odvojiti od samog uređaja kako bi se priključio punjač sada je dovoljno samo priključiti punjač putem magneta.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Prodaja na kineskom tržištu kreće od 18. lipnja po cijeni od 189 juana za obični te po cijeni od 229 juana za NFC inačicu, što je otprilike isto toliko HRK.