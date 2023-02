Xiaomi u Barceloni osvježio ponudu slušalica, satova i električnih romobila

Xiaomi je, uz mobitele serije 13, u Barceloni ovoga vikenda predstavio svoj najnoviji paket proizvoda AIoT, što predstavlja spoj umjetne inteligencije i interneta stvari. Paket Xiaomijevih novih proizvoda uključuje Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro i Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.

Slušalice Xiaomi Buds 4 Pro

Nove Xiaomi slušalice ove godine stižu s nadograđenim funkcijama i osvježenim dizajnom. Slušalice koriste Sonyjevu tehnologiju LDAC koja jamči vjeran prijenos zvuka ali i brzinu prijenosa podataka do 990 kbps uz ostvarivanje 32-bitne dubine zvuka, a sve to uz podršku Hi-Res Audio Wireless sustava. Tu je i aktivno uklanjanje buke s dubinom do 48dB.

Novost je i Dimensional audio, funkcija koja detektira pokrete glave korisnika i prilagođava zvuk sukladno njegovom prostornom položaju osiguravajući pritom što realističniju reprodukciju. Trajanje baterije bit će do 9 sati neprekidnog slušanja uz jedno punjenje i do čak 38 sati uz korištenje kućišta za punjenje. Slušalice, također, podržavaju i bežično punjenje.

Slušalice stižu pohranjene u jedinstvenu futrolu, a višestruki magneti drže umetke za uši sigurnima i tako olakšavaju korisniku korištenje uređaja s jednom rukom. Mekani nastavci za uši izrađeni su od LSR-a i dolaze u tri veličine, dok nova značajka "Intelligent Fit Monitoring" omogućuje korisnicima pronalaženje maksimalne estetske i fizičke udobnost za sate slušanja. Slušalice na tržište dolaze u crnoj i zlatnoj boji.

Xiaomi Buds 4 Pro dostupne su za prodaju po startnoj cijeni od 214 eura putem Xiaomijevih službenih kanala.

Pametni sat Xiaomi Watch S1 Pro

Xiaomi Watch S1 Pro spaja klasični dizajn i suvremenu tehnologiju, može pohvaliti AMOLED zaslonom od 1,47 inča, rotirajućom krunicom i staklom od safirnog kristala otpornog na ogrebotine. Dolazi u dvije različite varijante boja – jedna varijanta uključuje srebrno kućište sa smeđim kožnim remenom, a druga crno kućište s crnim remenom od fluor gume, dok se oba mogu prilagoditi s više od 100 brojčanika.

Xiaomi Watch S1 Pro prati više od 100 informacija u stvarnom vremenu. Za trkače postoji čak 10 programa (fitness, trčanje, hodanje, sagorijevanje masti, izdržljivost, jačanje pluća…) Tu su i funkcije za praćenje podataka o zdravlju (potrošene kalorije, intenzitet vježbanja, praćenje sna, broj otkucaja srca, praćenje kisika u krvi…).

Uz bateriju koja traje do 14 dana, uređaj se brzo puni, a samo desetominutna dopuna omogućit će još minimalno dva dana uobičajene upotrebe. Xiaomi Watch S1 Pro dolazi s priključkom za bežično punjenje koji može napuniti uređaj do 100% u 85 minuta.

Xiaomi Watch S1 Pro dostupan je u prodaji po startnoj cijeni od 324 eura putem Xiaomi službenih kanala.

Električni romobil Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Kao prvi romobil ove kompanije sa sustavom dvostrukog ovjesa, Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra nudi najudobniju i najsigurniju vožnju do sada, čak i na zahtjevnim terenima. Kako bi se smanjio rizik od pucanja gume i potencijalne opasnosti, opremljen je većim, 10-inčnim gumama Xiaomi DuraGel, otpornima na probijanje.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra može postići brzinu do 25 km/h i samim time se njime s lakoćom može upravljati po uzbrdicama do 25% uspona. Snaga motora od 940W te dugotrajna baterija korisnicima daju mogućnost putovanja do 70 kilometara. Novost je i to da ovogodišnji model romobila stiže s novom S+ tehnologijom za instant ubrzanje vožnje.

Sa snažnim ali laganim aluminijskim kućištem otpornim na koroziju, novi romobil podržava maksimalnu nosivost do 120 kg. Opremljen palubom veličine 880 cm2 i proširenim rukohvatom od 490 mm, cjelokupni dizajn romobila osigurava veću površinu za stajanje i stabilniji držač za udobnu i sigurnu vožnju, a ima i IP55 certifikat otpornosti na prašinu i vodu.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra dostupan je za prodaju po startnoj cijeni od 1.049 eura putem Xiaomi službenih kanala.